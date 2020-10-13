 
 
 
 
 
  
 
Редакция Finparty



Все статьи автора

«Лошади» и «улитки»: какие отрасли вытянут экономику из кризиса

После падения в текущем году российская экономика перейдет к росту в следующем, считают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Но одни отрасли станут локомотивами восстановления, а другие будут его замедлять — и дело не только в пандемии.

По итогам этого года ВВП сократится на 5—6%, однако затем покажет годовой прирост в 2—3%, говорится в исследовании «От улитки до леопарда: прогноз выздоровления отраслей российской экономики». Процесс полного восстановления после кризиса займет порядка трех лет, однако темпы могут сильно варьироваться от сектора к сектору.

Эксперты рассмотрели ключевые отрасли, формирующие более 55% российского ВВП, и разделили их на пять категорий. В зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». В периметр исследования не входили финансы, наука, государственное управление, образование, здравоохранение, обеспечение госбезопасности.

В отличие от других отраслей «улитки» испытывали значительные проблемы еще до коронавируса, а пандемия их усугубила. Например, сокращение мирового потребления угля происходит на фоне развития «зеленой» энергетики. Темпы восстановления в данных секторах экономики будут самыми медленными, а драйверами могут стать, например, усиление деловой активности, открытие границ, рост инвестиций и товарооборота, стимулирование закупок отечественного оборудования.

От скорости выхода «зубров» из кризиса в значительной мере зависит доходная часть российского бюджета. Постепенному восстановлению этих отраслей будут способствовать открытие границ, оживление международной̆ торговли и транспортных потоков, развитие импортозамещающих технологий, соблюдение договоренностей в рамках сделок ОПЕК++. Подспорьем послужит и сохранение поддержки со стороны государства. Так, сухопутному и трубопроводному транспорту должна помочь гибкая тарифная политика.

Ослабление спроса на продукцию «барсуков» в период пандемии не было критичным, поэтому они понесли незначительные потери и достаточно быстро их компенсируют. Стимулом для роста в сфере инфраструктурного строительства могут стать дополнительные госзаказы, увеличение производства стройматериалов возможно при повышении спроса со стороны смежных отраслей, а подъем внутрироссийского потребления должен поддержать электроэнергетику.

Позитивная динамика этих отраслей способна заметно укрепить позиции экономики РФ. Рост добычи руды и объемов производства цветных металлов может ускориться на фоне сохранения высоких мировых цен. Для продуктовой розницы большое значение будет иметь расширение электронной коммерции. Возможный пересмотр тарифов и пакетов услуг поспособствует увеличению оборота телекоммуникационных компаний.

Хотя «леопарды» формируют лишь 5,6% ВВП страны, эти отрасли заслуживают особого внимания с учетом их значимости для дальнейшего экономического роста. В данном случае среди позитивных факторов — повышающийся внутренний спрос на лекарства и продукты, а также усиление интереса к российской сельхозпродукции на внешних рынках. Развитие автомобильной промышленности может увеличить потребление резиновых изделий, а точками роста для агропрома станут, например, цифровизация процессов и создание инновационных производств.

Читайте также
Новости партнеров
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора

Условия передачи данных

Настоящее согласие действует на получение рекламно-информационных материалов о страховых, банковских и иных продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), с использованием Интернет-мессенджеров, на электронную почту, а также через размещение информации в личном кабинете. А также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и/ или третьих лиц, а также предоставления информационно-консультационных и маркетинговых услуг (включая осуществление рекламно-информационных рассылок с использованием sms-сервисов, Интернет-мессенджеров, электронную почту, а также через размещение информации в личном кабинете.

Пользователь может отказаться от подписки на емейл-рассылку, перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней части любой рассылки Finparty.ru.

Персоны/Компании
    Всего 2501 персон/ 364 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2020 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015