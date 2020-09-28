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Совкомбанк выберет финтех-стартапы для совместной работы

10 сентября представители Совкомбанка провели вебинар в рамках программы «Московский акселератор». В нем приняли участие более 150 стартапов, работающих в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Задача «Московского акселератора» — помогать новым проектам выходить на рынок и развиваться. Текущий трек программы посвящен теме финтеха, заявки от стартапов принимались до 18 сентября, затем жюри отберет из них 30 лучших.

Совкомбанк стал финальным участником серии вебинаров для претендентов на включение в программу. Такие встречи позволяют стартапам узнать, в каких именно продуктах и технологиях заинтересованы конкретные финансовые организации. Авторы лучших решений получат возможность пилотирования своих проектов на площадках партнеров трека.

Вебинар провели начальник управления по развитию государственных финансово-технологических инициатив Совкомбанка Павел Чеботарев и директор департамента технологического развития Андрей Варнаков. Сначала они рассказали о банке и целях его участия в «Московском акселераторе». «Цифровизация влияет на развитие продуктов и подходов к работе в целом, — отметил Павел Чеботарев. — Поэтому мы открыты для партнеров, способных дополнить наши процессы и готовых развиваться вместе с нами».

Вторая часть вебинара была посвящена новым подходам к работе с бизнесом. «Мы стремимся ускорить технологическую трансформацию и заинтересованы в том, чтобы клиенты тратили меньше времени на банковские операции, могли сфокусироваться на своей основной деятельности», — подчеркнул Андрей Варнаков.

Андрей Варнаков
Андрей Варнаков

Основные технологические проекты банка для работы с малым и средним бизнесом —универсальный скоринг и кредитный конвейер. Задача первого — упростить принятие решений по кредитам и полностью автоматизировать рассмотрение заявок, формирование документации, выдачу средств или выпуск гарантий. Кредитный конвейер позволит ускорить процессы для нестандартных и крупных заявок, где невозможен шаблонный подход.

Всего же Совкомбанк параллельно реализует около ста проектов по цифровизации услуг для бизнеса. Они затрагивают разные сферы: дистанционное обслуживание, комиссионные и кредитные продукты, фронтальные системы, поддерживающие процессы.

 
 
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Говоря о стартапах, интересных банку, Варнаков отметил обработку данных и создание алгоритмов. «Релевантные, качественные и подтвержденные данные о корпоративных клиентах нужны нам, чтобы улучшить сервис, — пояснил он. — А чтобы упростить процесс его предоставления, необходимы алгоритмы». Кроме того, есть заинтересованность в новых небанковских сервисах, способных дополнить клиентское предложение.

Отвечая на вопросы слушателей вебинара, Павел Чеботарев добавил, что для партнерства с Совкомбанком проект должен закрывать потребности его клиентов. «И конечно, мы рассматриваем решения, способные увеличить наш доход или улучшить процессы для его повышения, — заключил эксперт. — Если банк видит такой потенциал, то внедрение новых проектов происходит быстро».

Павел Чеботарев
Павел Чеботарев

По словам Чеботарева, Совкомбанк никогда не был консервативным и готов использовать любые полезные технологии в своих процессах: «Мы с Андреем абсолютно открыты для новых предложений и доступны в разных каналах связи, поэтому призываем присылать нам презентации. Будем рады рассмотреть как участников отбора этого трека, так и всех остальных».

Программа «Московский акселератор» реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Московским инновационным кластером при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Финтех-трек стал третьим в этом году, до этого отбирались стартапы в области ритейла, недвижимости и образования, а также в сфере биомедицинских технологий.

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