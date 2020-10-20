Исследование: влияние кризиса на банковский сектор

В конце сентября УК «Система Капитал» провела в Москве очередное мероприятие для клиентов и партнеров. Главным героем встречи был доктор биологических наук, профессор Константин Северинов, а основной темой стали генетика и медицина будущего.

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» оценили, как российские банки переживают пандемию, и спрогнозировали развитие ситуации. Резюме — отрасль сохранит запас прочности, несмотря на рост проблемных кредитов и снижение рентабельности.

Развитие российских банков пошло по сценарию умеренного стресса — наиболее мягкому из вариантов кредитного шока, констатируется в исследовании «Пандемия не для всех». За счет ряда регулятивных послаблений удалось смягчить масштаб потрясений, и во II квартале стоимость риска в среднем по отрасли оставалась ниже 3%.

Стоимость риска

По сравнению с кризисом 2008—2009 годов воздействие проблем в экономике на банковский сектор было крайне неоднородным. Игроки из топ-30 в целом заметно лучше чувствовали себя в период острой фазы пандемии и даже повысили эффективность. В апреле — августе их кредитный портфель вырос на 4%, в то время как у остальных участников рынка динамика показателя была отрицательной.

Ключевая причина более высокой маржинальности крупных банков — возросший разрыв между стоимостью размещенных и привлеченных средств. Фактически лидеры отрасли смогли воспользоваться устойчивым снижением процентных ставок в экономике. С точки зрения управления расходами они тоже действовали эффективнее.

Разница между стоимостью размещенных и привлеченных средств

В первом полугодии у участников топ-30 медленнее росли отчисления в резервы на возможные потери, поэтому для них и стоимость риска была заметно ниже. Причина в том, что они активнее реструктурировали кредиты, прежде всего выданные крупным компаниям, которые зачастую и формируют основу портфеля ведущих банков. Повлияла также специфика небольших кредитных организаций, нередко работающих с более рискованными заемщиками — малыми и средними предприятиями.

Кроме того, крупные банки показали более устойчивую динамику активов и кредитного портфеля, благодаря чему дополнительно усилили рыночные позиции. За апрель — август они нарастили кредиты компаниям на 4%, населению — на 5%, в то время как у остальных участников рынка показатель снизился на 4% и на 7% соответственно. В частности, банки вне топ-30 зафиксировали существенный спад розничного кредитования в апреле — мае. А крупные игроки после небольшого апрельского уменьшения данного портфеля перешли к росту уже в следующем месяце (преимущественно за счет ипотеки).

Динамика кредитования

В апреле — августе объем вкладов населения в малых и средних банках уменьшился на 7%. Крупнейшие игроки, напротив, продемонстрировали прирост средств физлиц на 3%, что частично объясняется валютной переоценкой. В корпоративном сегменте сложилась прямо противоположная ситуация. Топ-30 банков зафиксировали небольшое снижение показателя (на 1%), у остальных участников рынка наблюдался рост на 7%, почти полностью обусловленный крупным притоком средств на счета в августе.

Ниже — прогнозы аналитиков на IV квартал.

Темпы роста кредитных портфелей ослабнут после восстановительной динамики летних месяцев. Прежде всего это относится к корпоративному и необеспеченному потребительскому кредитованию. В ипотечном сегменте ситуация будет лучше с учетом расширения программы льготной ипотеки, а также высокого спроса на жилую недвижимость как инструмент сбережения на фоне продолжающегося обесценения рубля.

Совокупные активы банковского сектора могут достичь рекорда — 110 трлн рублей, показав прирост по итогам года в 13—14%. Вместе с тем повышение с исключением валютной переоценки активов будет скромнее — порядка 6—8%.

Кредитный портфель без учета валютной переоценки увеличится на 8—10% к концу года и составит около 64 трлн рублей, что позволит банкам нарастить процентные доходы. Вместе с тем ожидаемая в IV квартале пролонгация части вкладов и депозитов по новым, более низким ставкам обеспечит экономию на процентных расходах.

Рост маржинальности банков позволяет надеяться на сохранение позитивной динамики чистой прибыли. По итогам года она может составить 1,2—1,3 трлн рублей, а рентабельность сектора — порядка 11%. По этому показателю российская банковская система откатится на два года назад.

Доля проблемных кредитов останется умеренной, однако их рост до конца года будет более выраженным. С корпоративном сегменте ситуация окажется лучше, а наиболее проблемная задолженность населения продолжит увеличиваться несколько быстрее — с учетом возросшей безработицы, существенного падения реальных доходов и эпидемиологической обстановки.

Банковская система подошла ко второй волне пандемии со значительным запасом прочности, поэтому ожидаемый рост стоимости риска не окажет существенного влияния на ее устойчивость. Даже в случае заметного ухудшения экономической ситуации стоимость риска не превысит показателей II квартала, а с учетом регулятивных послаблений негативное воздействие на отрасль будет растянуто во времени.