Все на борт! Альфа-Банк поднимает ипотеку на новую высоту

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26 февраля Альфа-Банк пригласил партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.
Поднявшись на скоростном лифте на 40-й этаж, гости сразу окунались в атмосферу полета. Самые смелые испытывали крепость нервов и вестибулярного аппарата в VR-шаттле, имитирующем парение на дельтаплане в горах. Те же, кому по душе удобное кресло пилота, могли попробовать свои силы в управлении пассажирским лайнером в авиасимуляторе.
В ожидании взлета «пассажиров» угощали напитками и закусками, а для самых отчаянных бармен готовил молекулярные коктейли. Процесс напоминал скорее алхимию, чем привычную кухню, но получалось вкусно, хоть и необычно.
Начало официальной части вечера ознаменовалось энергичным выступлением шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Сразу после яркого и оглушительного (в прямом и переносном смысле) действа ведущий пригласил на сцену первого заместителя председателя правления Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
«Добро пожаловать на борт! — поприветствовал гостей топ-менеджер. — Это здорово, что в Альфа-Банке появилась ипотека. Пока банк в этой нише маленький, но гордый — наша доля рынка измеряется 1—2%. Но мы понимаем, что можем расти кратно, и планируем каждый год в несколько раз увеличивать ипотечный бизнес. У меня нет сомнений в успехе, мы на него обречены».
После выступления Владимира Верхошинского на сцену поднялся руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. Он рассказал, от чего зависит успех компании: кроме понимания стратегии, сильных и слабых сторон необходима высококлассная команда. Реализовать самые амбициозные задачи можно только с лучшими сотрудниками — отчаянными, яркими и смелыми.
«Ипотека для нас — это не только про рост бизнеса. Мы понимаем, что покупка жилья — самая важная сделка в жизни человека, и банк делает ее удобной и понятной, — сказал Майкл Тач. — Знаете, хочется всегда получать огромное удовольствие от работы и ощущение успеха. За это и хочу поднять бокал!»
Завершил официальную часть руководитель департамента развития ипотечного кредитования Артем Иванов. «Перед нами стоит большая амбициозная цель по достижению значительных объемов ипотечного кредитования, по удвоению доли рынка, — сообщил он. — Для того чтобы этого добиться, нужно решить огромное количество задач: развить сеть, построить процессы, сформировать продуктовое предложение, набрать и обучить людей. А кто все это делает? Конечно, наша большая, слаженная команда! Те, кто работают в департаменте, сотрудники других подразделений банка и наши партнеры. Все они трудятся для того, чтобы клиенты получали лучшее предложение на рынке».
«До взлета остается всего пара минут, — объявил в конце речи Артем Иванов. — Инструктаж прошли, места заняли, пристегнулись. Поехали!»
Свет выключился, и на большом экране стал транслироваться ролик, представляющий ипотечную команду банка. Сюжет начался со взлета авиалайнера «Ипотека Альфа-Банка», затем каждый из участников «экипажа» рассказал о себе и планах компании.
Мероприятие продолжилось праздничной программой с выступлением вокалистов из «Акапелла Экспресс» и воздушной гимнастки. И, разумеется, всех ждало дружеское общение за бокалом вина.
Гостья вечера Анна Борисова из компании «Каскад» сказала FP: «Новое направление от Альфа-Банка запущено очень своевременно. Наши любимые друзья и партнеры поднялись на этот уровень, потому что о таком «ребенке», как ипотека, могут заботиться только самые профессиональные родители». Что же, присоединяемся к словам Анны и желаем Альфа-Банку новых ипотечных высот!
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Фото: Надя Дьякова
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