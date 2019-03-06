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26 февраля Альфа-Банк пригласил клиентов и партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора Все на борт! Альфа-Банк поднимает ипотеку на новую высоту

26 февраля Альфа-Банк пригласил партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.

Поднявшись на скоростном лифте на 40-й этаж, гости сразу окунались в атмосферу полета. Самые смелые испытывали крепость нервов и вестибулярного аппарата в VR-шаттле, имитирующем парение на дельтаплане в горах. Те же, кому по душе удобное кресло пилота, могли попробовать свои силы в управлении пассажирским лайнером в авиасимуляторе.

В ожидании взлета «пассажиров» угощали напитками и закусками, а для самых отчаянных бармен готовил молекулярные коктейли. Процесс напоминал скорее алхимию, чем привычную кухню, но получалось вкусно, хоть и необычно.



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Начало официальной части вечера ознаменовалось энергичным выступлением шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Сразу после яркого и оглушительного (в прямом и переносном смысле) действа ведущий пригласил на сцену первого заместителя председателя правления Альфа-Банка Владимира Верхошинского.

«Добро пожаловать на борт! — поприветствовал гостей топ-менеджер. — Это здорово, что в Альфа-Банке появилась ипотека. Пока банк в этой нише маленький, но гордый — наша доля рынка измеряется 1—2%. Но мы понимаем, что можем расти кратно, и планируем каждый год в несколько раз увеличивать ипотечный бизнес. У меня нет сомнений в успехе, мы на него обречены».

Владимир Верхошинский

После выступления Владимира Верхошинского на сцену поднялся руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. Он рассказал, от чего зависит успех компании: кроме понимания стратегии, сильных и слабых сторон необходима высококлассная команда. Реализовать самые амбициозные задачи можно только с лучшими сотрудниками — отчаянными, яркими и смелыми.

«Ипотека для нас — это не только про рост бизнеса. Мы понимаем, что покупка жилья — самая важная сделка в жизни человека, и банк делает ее удобной и понятной, — сказал Майкл Тач. — Знаете, хочется всегда получать огромное удовольствие от работы и ощущение успеха. За это и хочу поднять бокал!»

Майкл Тач

Завершил официальную часть руководитель департамента развития ипотечного кредитования Артем Иванов. «Перед нами стоит большая амбициозная цель по достижению значительных объемов ипотечного кредитования, по удвоению доли рынка, — сообщил он. — Для того чтобы этого добиться, нужно решить огромное количество задач: развить сеть, построить процессы, сформировать продуктовое предложение, набрать и обучить людей. А кто все это делает? Конечно, наша большая, слаженная команда! Те, кто работают в департаменте, сотрудники других подразделений банка и наши партнеры. Все они трудятся для того, чтобы клиенты получали лучшее предложение на рынке».

Артем Иванов

«До взлета остается всего пара минут, — объявил в конце речи Артем Иванов. — Инструктаж прошли, места заняли, пристегнулись. Поехали!»

Свет выключился, и на большом экране стал транслироваться ролик, представляющий ипотечную команду банка. Сюжет начался со взлета авиалайнера «Ипотека Альфа-Банка», затем каждый из участников «экипажа» рассказал о себе и планах компании.

Мероприятие продолжилось праздничной программой с выступлением вокалистов из «Акапелла Экспресс» и воздушной гимнастки. И, разумеется, всех ждало дружеское общение за бокалом вина.

Гостья вечера Анна Борисова из компании «Каскад» сказала FP: «Новое направление от Альфа-Банка запущено очень своевременно. Наши любимые друзья и партнеры поднялись на этот уровень, потому что о таком «ребенке», как ипотека, могут заботиться только самые профессиональные родители». Что же, присоединяемся к словам Анны и желаем Альфа-Банку новых ипотечных высот!

Анна Борисова