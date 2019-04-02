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Finaward: на обновленной премии «Б.О.» наградили лучших

27 марта журнал «Банковское обозрение» вручал премию Finaward, ранее известную как «Финансовая сфера». Церемония прошла в формате «два в одном» — объединила награждение представителей банков и небанковских финансовых организаций.

Явка финансистов, приглашенных в банкетный комплекс Golden Palace, была высокой. С красной дорожки они сразу попадали под прицел фотокамер и в гостеприимные объятия генерального директора «Б.О.» Дмитрия Равкина. Сделав снимок у прессволла, все поднимались на второй этаж, где упражнялись в искусстве нетворкинга, как любят говорить финансисты. Другими словами, радовались встрече и общались. Нетворкинг вышел такой силы (и, надеемся, качества), что начало церемонии пришлось немного задержать: увлекшиеся разговорами гости не сразу услышали приглашения занять места.

Василий Солодков (ВШЭ), Павел Медведев
Василий Солодков (ВШЭ), Павел Медведев
Наталья Капинос (Абсолют Банк), Дмитрий Равкин («Б.О.»)
Наталья Капинос (Абсолют Банк), Дмитрий Равкин («Б.О.»)
Елена Речкалова, Юрий Грибанов (Frank RG)
Елена Речкалова, Юрий Грибанов (Frank RG)

Когда зал заполнился и свет погас, на сцену вышел Дмитрий Равкин. Первым делом он объявил, что отныне премия будет называться Finaward, проходить ежегодно и объединять проекты всего финансового рынка. Ранее тружеников отрасли чествовали дважды в год — отдельно банковских сотрудников и тех, кто работает в смежных секторах.

Изменения не коснулись принципа голосования: 118 экспертов финансового рынка, заполняя анкеты, выбирали в каждой из 16 номинаций по одному победителю из пяти претендентов. Впервые за время существования премии правильность подсчета голосов проверила аудиторско-консалтинговая компания — «ФБК Grant Thornton». Оказалось, не зря: специалисты нашли четыре ошибки, которые, впрочем, удалось быстро исправить. В итоге к результатам не придраться — все было, как выразился Равкин, «транспарентно».

Одним из членов экспертной комиссии была генеральный директор «Банки.ру» Динара Юнусова. «Независимое экспертное сообщество и аудит — это хорошо, благодаря им к наградам есть доверие, — поделилась она с FP. — Была польщена, что меня пригласили участвовать. Я изучила все материалы, узнала много нового. Считаю, дала объективную оценку, и, надеюсь, она помогла выбрать лучших. Понравилось, что формат премии обновили. Приятно, что банки и технологические компании сотрудничают, вместе представляют свои достижения и участвуют в улучшении финансового рынка».

Динара Юнусова («Банки.ру»), Дмитрий Равкин
Динара Юнусова («Банки.ру»), Дмитрий Равкин

Церемония стартовала с номинации «Внедрение в сфере взаимодействия с клиентами». Победил в ней Альфа-Банк. Награду его представителю Жанне Каплун вручал омбудсмен Павел Медведев, председатель наблюдательного совета премии. «Моя профессия — помогать людям, с которыми финансовые организации поступают не очень, — сказал он. — Я благодарен тем, кто обращается с гражданами хорошо, призываю их делать это еще лучше, а всех остальных — исправиться».

Павел Медведев, Жанна Каплун (Альфа-Банк)
Павел Медведев, Жанна Каплун (Альфа-Банк)

 
 
Татьяна Ушкова (Абсолют Банк), Олег Кузьмин («Инверсия»)
 
 
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Сотрудники Альфа-Банка поднимались на сцену еще три раза, чтобы забрать дипломы то за первые, то за вторые места. Столько же наград взял Почта Банк. К слову, в номинации «Социальный проект» он занял третье место вместе с Почтой России за конкурс детских писем. Получить награды вышли представители обеих организаций. «Экономистов и финансистов можно назвать нашими коллегами, ведь основоположник почтовой связи Афанасий Ордин-Нащокин был еще и основателем первого русского банка в Пскове», — отметил Вадим Носов из Почты России. Затем он прочитал письмо, присланное на конкурс одним из юных участников. Тот писал, что «творить добро надо каждый день и каждую минуту, даже когда опаздываешь на уроки».

Эльман Мехтиев (НАПКА)
Эльман Мехтиев (НАПКА)

Вадим Носов (Почта России)
Вадим Носов (Почта России)

 
 
 
 
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С двумя наградами с церемонии ушли представители Совкомбанка и Тинькофф Банка. По одной досталось Росбанку, Газпромбанку, БКС Банку, ОТП Банку и другим организациям.

Завершилась церемония награждением проектов вне конкурса. Проводил его генеральный директор компании «БизнесДром» Павел Самиев. Вообще в этот вечер им с партнером Арсением Поярковым можно было постоянно находиться на сцене — вручать дипломы, а иногда и получать их, чтобы передать отсутствующим. Уж очень хорошо у них выходило.

Павел Самиев и Арсений Поярков («БизнесДром»)
Павел Самиев и Арсений Поярков («БизнесДром»)
Виктория Бакаева (ОТП Банк)
Виктория Бакаева (ОТП Банк)

Как только все формальные дела были завершены, пришло время неформальных: фуршета, живой музыки и торжественного выноса праздничного десерта — большого торта с логотипом премии.

Победители, занявшие первые места:

Секция «Банки и платежные сервисы»

точка2.png«Внедрение в сфере взаимодействия с клиентами» — Альфа-Банк;
точка2.png«Пилот в блокчейне» — Sberbank CIB;
точка2.png«Внедрение в сфере информбезопасности» — Альфа-Банк и SafeTech;
точка2.png«Банковский продукт» — Абсолют Банк;
точка2.png«Сервисный или комиссионный продукт» — Сбербанк и «Яндекс»;
точка2.png«Звездный маркетинг» — Совкомбанк;
точка2.png«Платежный сервис» — Сбербанк и «Яндекс.Деньги»;
точка2.png«Социальный проект» — Росбанк и Impact Hub Moscow.

Секция «Страхование»

точка2.png«Технологическое внедрение в страховой компании» — ВСК и SAS;
точка2.png«Коробочный продукт в страховании» — «Уралсиб Страхование»;
точка2.png«Персона в страховании» — Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»).

Секция «Небанковские кредитные организации»

точка2.png«Технологические решения в МФО» — «МигКредит»;
точка2.png«Персона в лизинге» — Дмитрий Ивантер («ВТБ Лизинг»);
точка2.png«Персона в факторинге» — Андрей Ганин (Альфа-Банк).

Секция «Управление активами и инвестициями»

точка2.png«Инвестиционный продукт или сервис» — Тинькофф Банк;
точка2.png«Технологическое решение в пенсионной индустрии» — «ВТБ Пенсионный фонд».

Эльман Мехтиев
Эльман Мехтиев
Владимир Китляр (Альфа-Банк), Динара Юнусова, Юрий Солодовников (Альфа-Банк)
Владимир Китляр (Альфа-Банк), Динара Юнусова, Юрий Солодовников (Альфа-Банк)
Татьяна Ушкова
Татьяна Ушкова
Антон Запольский (Совкомбанк), Ольга Очеретина (Почта Банк)
Антон Запольский (Совкомбанк), Ольга Очеретина (Почта Банк)
Справа — Алина Соколова («АльфаСтрахование»)
Справа — Алина Соколова («АльфаСтрахование»)
В центре — Дарья Верестникова (SafeTech)
В центре — Дарья Верестникова (SafeTech)
Мария Михайлова (НПА), Татьяна Роготень (ЦФТ)
Мария Михайлова (НПА), Татьяна Роготень (ЦФТ)
Екатерина Сегельман (РБК), Елена Преподобная («БКС Брокер»)
Екатерина Сегельман (РБК), Елена Преподобная («БКС Брокер»)
Павел Одокиенко («Банки.ру»)
Павел Одокиенко («Банки.ру»)

Фото: Надя Дьякова
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