Finaward: на обновленной премии «Б.О.» наградили лучших

20 марта в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре прошел вечер для клиентов Alfa Capital Wealth. Его главным событием стал увлекательный и откровенный диалог двух ярких людей — Петра Авена и Алены Долецкой.

Понедельник — день веселый, когда он выпадает на 1 апреля. Рассказываем, как шутили в офисах, соцсетях и на сайтах финансовые компании и операторы связи.

27 марта журнал «Банковское обозрение» вручал премию Finaward, ранее известную как «Финансовая сфера». Церемония прошла в формате «два в одном» — объединила награждение представителей банков и небанковских финансовых организаций.

Явка финансистов, приглашенных в банкетный комплекс Golden Palace, была высокой. С красной дорожки они сразу попадали под прицел фотокамер и в гостеприимные объятия генерального директора «Б.О.» Дмитрия Равкина. Сделав снимок у прессволла, все поднимались на второй этаж, где упражнялись в искусстве нетворкинга, как любят говорить финансисты. Другими словами, радовались встрече и общались. Нетворкинг вышел такой силы (и, надеемся, качества), что начало церемонии пришлось немного задержать: увлекшиеся разговорами гости не сразу услышали приглашения занять места.

Василий Солодков (ВШЭ), Павел Медведев

Наталья Капинос (Абсолют Банк), Дмитрий Равкин («Б.О.»)

Елена Речкалова, Юрий Грибанов (Frank RG)

Когда зал заполнился и свет погас, на сцену вышел Дмитрий Равкин. Первым делом он объявил, что отныне премия будет называться Finaward, проходить ежегодно и объединять проекты всего финансового рынка. Ранее тружеников отрасли чествовали дважды в год — отдельно банковских сотрудников и тех, кто работает в смежных секторах.

Изменения не коснулись принципа голосования: 118 экспертов финансового рынка, заполняя анкеты, выбирали в каждой из 16 номинаций по одному победителю из пяти претендентов. Впервые за время существования премии правильность подсчета голосов проверила аудиторско-консалтинговая компания — «ФБК Grant Thornton». Оказалось, не зря: специалисты нашли четыре ошибки, которые, впрочем, удалось быстро исправить. В итоге к результатам не придраться — все было, как выразился Равкин, «транспарентно».

Одним из членов экспертной комиссии была генеральный директор «Банки.ру» Динара Юнусова. «Независимое экспертное сообщество и аудит — это хорошо, благодаря им к наградам есть доверие, — поделилась она с FP. — Была польщена, что меня пригласили участвовать. Я изучила все материалы, узнала много нового. Считаю, дала объективную оценку, и, надеюсь, она помогла выбрать лучших. Понравилось, что формат премии обновили. Приятно, что банки и технологические компании сотрудничают, вместе представляют свои достижения и участвуют в улучшении финансового рынка».

Динара Юнусова («Банки.ру»), Дмитрий Равкин

Церемония стартовала с номинации «Внедрение в сфере взаимодействия с клиентами». Победил в ней Альфа-Банк. Награду его представителю Жанне Каплун вручал омбудсмен Павел Медведев, председатель наблюдательного совета премии. «Моя профессия — помогать людям, с которыми финансовые организации поступают не очень, — сказал он. — Я благодарен тем, кто обращается с гражданами хорошо, призываю их делать это еще лучше, а всех остальных — исправиться».

Павел Медведев, Жанна Каплун (Альфа-Банк)

Татьяна Ушкова (Абсолют Банк), Олег Кузьмин («Инверсия»)

Жанна Каплун

Татьяна Ушкова (Абсолют Банк), Олег Кузьмин («Инверсия») 1 /3

Сотрудники Альфа-Банка поднимались на сцену еще три раза, чтобы забрать дипломы то за первые, то за вторые места. Столько же наград взял Почта Банк. К слову, в номинации «Социальный проект» он занял третье место вместе с Почтой России за конкурс детских писем. Получить награды вышли представители обеих организаций. «Экономистов и финансистов можно назвать нашими коллегами, ведь основоположник почтовой связи Афанасий Ордин-Нащокин был еще и основателем первого русского банка в Пскове», — отметил Вадим Носов из Почты России. Затем он прочитал письмо, присланное на конкурс одним из юных участников. Тот писал, что «творить добро надо каждый день и каждую минуту, даже когда опаздываешь на уроки».

Эльман Мехтиев (НАПКА)

Вадим Носов (Почта России)









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С двумя наградами с церемонии ушли представители Совкомбанка и Тинькофф Банка. По одной досталось Росбанку, Газпромбанку, БКС Банку, ОТП Банку и другим организациям.

Завершилась церемония награждением проектов вне конкурса. Проводил его генеральный директор компании «БизнесДром» Павел Самиев. Вообще в этот вечер им с партнером Арсением Поярковым можно было постоянно находиться на сцене — вручать дипломы, а иногда и получать их, чтобы передать отсутствующим. Уж очень хорошо у них выходило.

Павел Самиев и Арсений Поярков («БизнесДром»)

Виктория Бакаева (ОТП Банк)

Как только все формальные дела были завершены, пришло время неформальных: фуршета, живой музыки и торжественного выноса праздничного десерта — большого торта с логотипом премии.

Победители, занявшие первые места:

Секция «Банки и платежные сервисы»

«Внедрение в сфере взаимодействия с клиентами» — Альфа-Банк;

«Пилот в блокчейне» — Sberbank CIB;

«Внедрение в сфере информбезопасности» — Альфа-Банк и SafeTech;

«Банковский продукт» — Абсолют Банк;

«Сервисный или комиссионный продукт» — Сбербанк и «Яндекс»;

«Звездный маркетинг» — Совкомбанк;

«Платежный сервис» — Сбербанк и «Яндекс.Деньги»;

«Социальный проект» — Росбанк и Impact Hub Moscow.

Секция «Страхование»

«Технологическое внедрение в страховой компании» — ВСК и SAS;

«Коробочный продукт в страховании» — «Уралсиб Страхование»;

«Персона в страховании» — Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»).

Секция «Небанковские кредитные организации»

«Технологические решения в МФО» — «МигКредит»;

«Персона в лизинге» — Дмитрий Ивантер («ВТБ Лизинг»);

«Персона в факторинге» — Андрей Ганин (Альфа-Банк).

Секция «Управление активами и инвестициями»

«Инвестиционный продукт или сервис» — Тинькофф Банк;

«Технологическое решение в пенсионной индустрии» — «ВТБ Пенсионный фонд».

Эльман Мехтиев

Владимир Китляр (Альфа-Банк), Динара Юнусова, Юрий Солодовников (Альфа-Банк)

Татьяна Ушкова

Антон Запольский (Совкомбанк), Ольга Очеретина (Почта Банк)

Справа — Алина Соколова («АльфаСтрахование»)

В центре — Дарья Верестникова (SafeTech)

Мария Михайлова (НПА), Татьяна Роготень (ЦФТ)

Екатерина Сегельман (РБК), Елена Преподобная («БКС Брокер»)

Павел Одокиенко («Банки.ру»)