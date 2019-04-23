всесложится: банк «Возрождение» отпраздновал 28-летие

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17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.
Раньше на приемах банка всегда царила классика — на них можно было увидеть па-де-де из балета, услышать оперные голоса. Места проведения выбирались соответствующие. Поэтому у гостей из числа давних друзей «Возрождения» случился некий разрыв шаблона, когда их пригласили в современный лофт с парящими под потолком огромными бумажными журавликами (символом, которым банк сопровождает свой хештег #всесложится), приглушенным светом, огромным камином и проекциями на стенах.
Надо сказать, что неформальная обстановка пошла только на пользу общению. Приглашенные съехались со всех уголков Москвы и области, среди них были как представители бизнеса, так и властных структур, так что площадка стала хорошим местом для встреч, знакомств, обсуждений деловых вопросов.
Гостям было о чем поговорить и с представителями «Возрождения». В прошлом году кредитная организация стала частью банковской группы ВТБ и сейчас находится на этапе серьезных преобразований.
«Изменения — это всегда интересно. Они оживляют, убирают замыленность взгляда, — сказала в разговоре с FP заместитель председателя правления Наталья Шабунина. — Мы за последние пять лет уже пережили столько изменений, что нам любые нипочем. Но сейчас они позитивные, потому что мы стали членами большой серьезной банковской группы. Это, конечно, повышает надежность нашего бизнеса и дает определенный импульс».
Акционер поставил перед «Возрождением» очень серьезные задачи по темпам роста, которые должны быть значительно выше средних по рынку. В банке уверены, что все ресурсы для этого есть. «У нас произошли большие изменения продуктовой линейки в части банковских карт, — прокомментировала Шабунина. — Наши технологии позволяют ставить банк на один уровень с маркетмейкерами в этом рыночном сегменте. Некоторые продукты private banking выглядят даже лучше, чем у нашего основного акционера. Так что нам есть, что продавать, какие услуги предлагать. Клиенты это видят, и их количество с каждым месяцем растет».
Раз речь зашла о клиентах, мы решили прямо у них и поинтересоваться, что заставляет оставаться преданными «Возрождению» многие годы.
Генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев сказал, что его привлекает подход банка к работе. «Мы занимаемся в основном развитием территорий, различных площадок, конечно, у нас постоянно возникают нестандартные ситуации, — пояснил топ-менеджер. — В них нужно проявлять даже не гибкость, а творческий подход, чтобы найти решение. Поэтому нам очень важно сотрудничать с банком, который всегда старается создать комфортные условия, поддержать в трудную минуту».
Глава сети магазинов «Кенгуру» Елена Колесникова, прежде чем перейти в «Возрождение», сменила три банка для своей компании. Бизнесвумен считает, что сотрудники кредитной организации прекрасно понимают деловую среду, говорят с предпринимателями на одном языке и предлагают все нужные им продукты. Компания Колесниковой нашла здесь и эквайринг по хорошей ставке, и услуги по инкассации, и кредитование, и сопровождение контрактов.
Для торжественной части вечера гости переместились из просторной welcome-зоны в не менее просторный зал, и ведущий пригласил к микрофону председателя правления «Возрождения» Геннадия Солдатенкова. Он заметил, что при всех изменениях, событиях, произошедших в финансовой сфере за последние годы, банк продолжает жить. «А значит, в «Возрождении» жива энергетика, «кровь» его учредителя Дмитрия Орлова, — подчеркнул Солдатенков. — Это и его глубокий подход к жизни, и искреннее уважение к людям, ответственность за них. А приход нового акционера в лице ВТБ создал почву для стабильности и новых возможностей».
Также глава банка выразил признательность губернатору и правительству Московской области, муниципалитетам городов, чью поддержку «Возрождение» чувствует каждый день.
Замминистра по инвестициям и инновациям Московской области Надежда Карисалова произнесла ответную речь, в которой еще раз напомнила, что банк сопровождает в регионе очень много сложных проектов. И всегда находит выход из трудных ситуаций, остается надежным партнером. Карисалова пожелала «Возрождению» новых клиентов, наращивания кредитного портфеля и чтобы каждый человек, который обслуживается в банке, с гордостью называл его имя.
Этим вечером прозвучало еще немало теплых слов от друзей «Возрождения»: пожелать ему процветания и вспомнить какие-то совместные истории захотели многие гости.
Начало концертной программы проходило в прямом смысле слова на высоте: вверх взмыли воздушные гимнасты, показавшие свое мастерство на фоне банковских журавликов.
Ну а дальше началось совсем не традиционное для «Возрождения» действо. На сцену вышли участники популярного телевизионного шоу «Танцы» и, что называется, зажгли. Это был дерзкий, полный молодой энергии мини-спектакль из очень разных, часто глубоких по смыслу номеров. Смотря на этих ребят, чувствуешь пульс мегаполиса, его реалии, настроение, энергетику. Как он стремительно летит в будущее, а вместе с ним и мы. Банк «Возрождение» решил не отставать, и пусть у него #всесложится.
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Фото: Жанна Панова
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