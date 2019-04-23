всесложится: банк «Возрождение» отпраздновал 28-летие

10—11 апреля в отеле «Марриотт Москва Гранд» проходила конференция «Управление частным капиталом и private banking». В ней участвовали топ-менеджеры люксембургского East-West United Bank (EWUB), который стал партнером мероприятия.

Каждую весну тысячи джентльменов слетаются в немецкий город Эссен, где проходит одна из крупнейших выставок ретроавтомобилей Techno Classica Essen. Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев недавно вернулся с нее не только с яркими впечатлениями.

17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.

17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.

Геннадий Солдатенков («Возрождение»)

Раньше на приемах банка всегда царила классика — на них можно было увидеть па-де-де из балета, услышать оперные голоса. Места проведения выбирались соответствующие. Поэтому у гостей из числа давних друзей «Возрождения» случился некий разрыв шаблона, когда их пригласили в современный лофт с парящими под потолком огромными бумажными журавликами (символом, которым банк сопровождает свой хештег #всесложится), приглушенным светом, огромным камином и проекциями на стенах.

Наталья Шабунина («Возрождение»), депутат Госдумы Татьяна Цыбизова

Евгений Павлов, Александр Сасин («Возрождение»), Елена Стоянова («ТОКК») с супругом

Игорь Сухин (администрация Богородского ГО), Наталья Макарова («Возрождение»), Анатолий Шабунин (администрация Богородского ГО)

Надо сказать, что неформальная обстановка пошла только на пользу общению. Приглашенные съехались со всех уголков Москвы и области, среди них были как представители бизнеса, так и властных структур, так что площадка стала хорошим местом для встреч, знакомств, обсуждений деловых вопросов.

Гостям было о чем поговорить и с представителями «Возрождения». В прошлом году кредитная организация стала частью банковской группы ВТБ и сейчас находится на этапе серьезных преобразований.

Светлана Яшкова, Геннадий Солдатенков, Елизавета Тотунова («Возрождение»)

Светлана Смирнова (Почта России), Андрей Тишкин, Александра Симакова («Возрождение»)

Михаил Сенаторов, Наталья Кузнецова («Дубль В»), Сергей Гладков («САЗИ»), Максим Семененко («Возрождение»)

«Изменения — это всегда интересно. Они оживляют, убирают замыленность взгляда, — сказала в разговоре с FP заместитель председателя правления Наталья Шабунина. — Мы за последние пять лет уже пережили столько изменений, что нам любые нипочем. Но сейчас они позитивные, потому что мы стали членами большой серьезной банковской группы. Это, конечно, повышает надежность нашего бизнеса и дает определенный импульс».

Наталья Шабунина

Жанна Набережных («К-Флекс»), Дмитрий Катков, Денис Дулькин («Возрождение»)

Акционер поставил перед «Возрождением» очень серьезные задачи по темпам роста, которые должны быть значительно выше средних по рынку. В банке уверены, что все ресурсы для этого есть. «У нас произошли большие изменения продуктовой линейки в части банковских карт, — прокомментировала Шабунина. — Наши технологии позволяют ставить банк на один уровень с маркетмейкерами в этом рыночном сегменте. Некоторые продукты private banking выглядят даже лучше, чем у нашего основного акционера. Так что нам есть, что продавать, какие услуги предлагать. Клиенты это видят, и их количество с каждым месяцем растет».

Раз речь зашла о клиентах, мы решили прямо у них и поинтересоваться, что заставляет оставаться преданными «Возрождению» многие годы.

Генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев сказал, что его привлекает подход банка к работе. «Мы занимаемся в основном развитием территорий, различных площадок, конечно, у нас постоянно возникают нестандартные ситуации, — пояснил топ-менеджер. — В них нужно проявлять даже не гибкость, а творческий подход, чтобы найти решение. Поэтому нам очень важно сотрудничать с банком, который всегда старается создать комфортные условия, поддержать в трудную минуту».

Антон Афанасьев

Глава сети магазинов «Кенгуру» Елена Колесникова, прежде чем перейти в «Возрождение», сменила три банка для своей компании. Бизнесвумен считает, что сотрудники кредитной организации прекрасно понимают деловую среду, говорят с предпринимателями на одном языке и предлагают все нужные им продукты. Компания Колесниковой нашла здесь и эквайринг по хорошей ставке, и услуги по инкассации, и кредитование, и сопровождение контрактов.

Евгений Мотовилов, Елена Ремизова («Возрождение»), Елена Колесникова («Кенгуру»), Дмитрий Капралов («Возрождение»)

Для торжественной части вечера гости переместились из просторной welcome-зоны в не менее просторный зал, и ведущий пригласил к микрофону председателя правления «Возрождения» Геннадия Солдатенкова. Он заметил, что при всех изменениях, событиях, произошедших в финансовой сфере за последние годы, банк продолжает жить. «А значит, в «Возрождении» жива энергетика, «кровь» его учредителя Дмитрия Орлова, — подчеркнул Солдатенков. — Это и его глубокий подход к жизни, и искреннее уважение к людям, ответственность за них. А приход нового акционера в лице ВТБ создал почву для стабильности и новых возможностей».

Также глава банка выразил признательность губернатору и правительству Московской области, муниципалитетам городов, чью поддержку «Возрождение» чувствует каждый день.

Геннадий Солдатенков

Замминистра по инвестициям и инновациям Московской области Надежда Карисалова произнесла ответную речь, в которой еще раз напомнила, что банк сопровождает в регионе очень много сложных проектов. И всегда находит выход из трудных ситуаций, остается надежным партнером. Карисалова пожелала «Возрождению» новых клиентов, наращивания кредитного портфеля и чтобы каждый человек, который обслуживается в банке, с гордостью называл его имя.

Этим вечером прозвучало еще немало теплых слов от друзей «Возрождения»: пожелать ему процветания и вспомнить какие-то совместные истории захотели многие гости.

Надежда Карисалова

Владимир Федоров («Возрождение»), Сергей Федотов («Форма-Строй») с супругой, Мариям Панфилова (Солнечногорский МФЦ)

Начало концертной программы проходило в прямом смысле слова на высоте: вверх взмыли воздушные гимнасты, показавшие свое мастерство на фоне банковских журавликов.

Ну а дальше началось совсем не традиционное для «Возрождения» действо. На сцену вышли участники популярного телевизионного шоу «Танцы» и, что называется, зажгли. Это был дерзкий, полный молодой энергии мини-спектакль из очень разных, часто глубоких по смыслу номеров. Смотря на этих ребят, чувствуешь пульс мегаполиса, его реалии, настроение, энергетику. Как он стремительно летит в будущее, а вместе с ним и мы. Банк «Возрождение» решил не отставать, и пусть у него #всесложится.