Во всех красках: открытие выставки «Финансисты творят»

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4 июня в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) открылась очередная выставка сообщества «Финансисты творят». В этот раз фантазия банкиров и к ним примкнувших не ограничилась традиционными для данного проекта жанрами. ﻿

4 июня в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) открылась очередная выставка сообщества «Финансисты творят». В этот раз фантазия банкиров и к ним примкнувших не ограничилась традиционными для данного проекта жанрами.

На экспозиции представлены живопись, фотография, вышивка, куклы ручной работы и украшения. Но теперь к художественной составляющей прибавились танцевальная и стихотворная, так что наполнение вечера получилось по-настоящему разнообразным.

В выставке участвуют представители Минфина, Внешэкономбанка, Россельхозбанка, холдинга «Банки.ру», Агентства по страхованию вкладов и многих других финансовых структур. «Первая наша экспозиция демонстрировалась в 2011 году на День финансиста, — рассказывает основатель и куратор проекта Юлия Приходина. — Тогда было всего десять работ и четыре участника. Сегодня нас уже 19, а произведений представлено 100! Секрет успеха именно в том, что наш проект некоммерческий: мы творим от души, ничего не продаем, поэтому чувствуем себя свободно. Многие из участников клуба пошли учиться в художественные школы, стали развивать свой талант. Так мы ломаем стереотипы».

Юлия Приходина

Один из тех, кто отнесся к занятиям живописью очень ответственно, — заместитель директора агентства «МФД-ИнфоЦентр» Константин Ивайловский. Он посещал вечерние курсы бельгийской Королевской академии искусств, а также окончил школу живописи Сергея Андрияки. «Я много читал про художников, и мне всегда хотелось попробовать себя в этой роли, — поделился он с нами. — Поэтому я решил учиться: сначала в Бельгии, где работал некоторое время, потом — в России. Уже здесь я познакомился с Юлией Приходиной, стал участником сообщества «Финансисты творят». Кстати, творчество очень помогает в работе — например, когда создаешь презентацию, дизайн сайта или программы. Учишься выделять акценты, делать визуальную информацию удобной для восприятия».

Константин Ивайловский

Официальная часть мероприятия открылась танцем девушек-финансисток, исполнивших «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Затем на сцену вышла художественный руководитель ЦДРИ Энгилиса Погорелова. «В этом зале часто бывают различные выставки, но финансисты у нас впервые! — отметила она. — Работы очень интересные и совершенно разные, но я уже знаю, у кого из авторов хотела бы заказать полотно к своему 90-летию. Хотя у многих произведений можно стоять и подолгу любоваться».

Энгилиса Погорелова

Участников проекта пришла поздравить ректор Финансовой академии при правительстве РФ Алла Грязнова. Также мероприятие посетил экономист и поэт Яков Миркин, пошутивший о том, что не только финансисты тянутся к искусству, но и творческим личностям прошлого денежная тема была не чужда. Примером тут может служить Архип Куинджи, который был как художником, так и спекулянтом.

Алла Грязнова, Юлия Приходина

Яков Миркин

Весь вечер со сцены звучали стихи и песни, а настоящим сюрпризом стала «битва на кисточках» — арт-баттл между художниками. Задача его участников состояла в том, чтобы написать портрет или натюрморт за определенное время. Победителя определяло жюри. Завершилось мероприятие концертом и неформальным общением.

Во время фуршета мы попросили одну из участниц проекта Елену Лепихову из компании «Жилой микрорайон» рассказать о ее «триптихе». На нем изображены три старушки, весело, даже, можно сказать, пританцовывая, идущие на фоне достопримечательностей Санкт-Петербурга. По словам автора, она некоторое время жила и работала в Северной столице, и там родилась история про подруг, которые путешествуют по России. Елена подчеркнула, что будет продолжать серию, ее героини «посетят» еще много интересных мест.

Елена Лепихова

На выставке были представлены и работы руководителя направления финансового планирования и анализа холдинга «Банки.ру» Ирины Полищук. На создание одного из натюрмортов ее вдохновило творчество итальянского живописца Джорджо Моранди. Стараясь передать стиль мастера, автор выбрала для своего полотна пастельные тона. Получилось очень интересно.

Кстати, Ирина решила серьезно заняться своим художественным образованием. «Я сейчас учусь в школе Perotti, очень люблю ее дружественную атмосферу, — рассказала она. — Мы пробуем с нашими мастерами много нового, экспериментируем. В последнее время меня радуют натюрморты, поэтому на выставке есть еще пара подобных работ — осенние тыквы, вечерние цветы».

Ирина Полищук

Мы желаем проекту процветания и вовлечения в свои ряды новых участников. Ведь творящие финансисты — счастливые финансисты. А нам только такие и нужны!