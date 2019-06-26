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20 июня НАУФОР вновь собрала в Московском гольф-клубе весь цвет инвестиционной индустрии. В этот раз наибольшее число наград в «чемпионской гонке» лучших из лучших получила УК «Альфа-Капитал».

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора В Москве вручили награды элите фондового рынка

20 июня НАУФОР вновь собрала в Московском гольф-клубе весь цвет инвестиционной индустрии. В этот раз наибольшее число наград в «чемпионской гонке» лучших из лучших получила УК «Альфа-Капитал».

Виктор Барк, Ирина Кривошеева, Андрей Бабиян, Ксения Крохина («Альфа-Капитал»)

Самая известная столичная гольф-площадка уже не в первый раз распахнула двери для участников рынка ценных бумаг. Более подходящего места для перезагрузки в конце дня не придумаешь — изумрудно-зеленая трава радовала глаз, а освежающий бокал вина вытеснял из головы ненужные мысли.

Лариса Селютина (ЦБ), Анатолий Аксаков (Госдума)

Расположенное в живописном уголке шале быстро наполнилось людьми. Все охотно общались — тем для обсуждения накопилось немало.

«Год проходит под звездой защиты бизнеса — компании усиливают информационную и экономическую безопасность, переходят на новые стандарты, — отметил в беседе с FP представитель НАУФОР Михаил Шабалов. — Кроме того, в последнее время больше ощущается контроль со стороны ЦБ — но мягкий. Регулятор прислушивается к нашим оценкам, аналитике и на их основе принимает разумные решения».

Михаил Шабалов

Владимир Чистюхин (ЦБ), Алексей Саватюгин (Счетная палата)

«Элита фондового рынка» — одно из немногих стабильных событий в российской инвестиционной индустрии. Премия проводится из года в год, даже состав ее участников во многом остается неизменным. Сотрудники брокерских и управляющих компаний, банкиры, чиновники — все варятся в одной и той же повестке, знают все проблемы и вызовы рынка. Поэтому вручение наград состоялось под аккомпанемент звона бокалов, товарищеских объятий и шумных бесед.

Сама церемония проходила в ускоренном темпе — никаких длинных подводок ведущих и затянутых благодарственных речей. Все коротко, ясно и по делу.

В одной из первых номинаций — «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» — победителем был объявлен Сбербанк. За дипломом и статуэткой на сцену поднялся руководитель департамента глобальных рынков, управляющий директор Sberbank CIB Андрей Шеметов. Одет он был очень демократично — в футболке с названием родной организации.

«Насколько мне известно, у вашей компании в этом году появилось 285 000 новых клиентов, — обратился к топ-менеджеру ведущий церемонии, экономический телеобозреватель Александр Кареевский. — Не боитесь задавить остальных? Так и ряды участников рынка поредеют». В ответ Шеметов заверил, что «инвесторов хватит всем».

Ирина Россиус, Александр Кареевский

Андрей Шеметов

Заметим, что представители группы Сбербанка унесли с собой еще одну награду. В номинации «Лучший новый инструмент» жюри присудило победу биржевым фондам УК «Сбербанк Управление активами», созданным по российскому законодательству. Получавший награду управляющий директор компании Василий Илларионов поблагодарил за высокую оценку прорывной идеи, добавив, что теперь банк — «не только танцующий слон, но и немного инновационный».

Василий Илларионов

Рекордсменом по количеству наград в этот раз стала УК «Альфа-Капитал» — ее представители побывали на сцене три раза. По две статуэтки получили БКС и «ВТБ Капитал Управление инвестициями».

«Компании «Альфа-Капитал» уже 26 лет, но мы продолжаем двигаться вперед, — отметил директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян, команда которого удостоилась диплома за «Лучшее доверительное управление для состоятельных инвесторов». — Хочу сказать большое спасибо и своему коллективу, и вам, коллеги, за то, что держите нас в тонусе».

Андрей Бабиян

Еще в офис компании отправились дипломы в номинациях «Лучший фонд акций» (им стал ПИФ «Альфа-Капитал — Ликвидные акции») и «Управляющая компания года». За последним на сцену вышла генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Уже в кулуарах премии мы поинтересовались у нее, благодаря чему компании удалось продемонстрировать отличные результаты. «Прошлый год был сложным в плане инвестиций — в отдельные периоды одновременно падали рынки и акций, и облигаций, — напомнила глава «Альфа-Капитала». — Нам помогло то, что мы придерживались умеренно консервативных стратегий. При этом фокусировка на развитии диджитал-каналов обеспечила стабильный приток новых клиентов: уже свыше 60% всех открывающих счета инвесторов приходит к нам именно по «цифре».

Ирина Кривошеева

Кстати, церемония наглядно показала, что на фондовом рынке женщины играют все более заметную роль. Представительницы прекрасного пола то и дело разбавляли на сцене компанию победителей, которая традиционно была в основном мужской. «И вообще могу с уверенностью сказать, что у клиенток нашего брокерского подразделения лучше получается управлять личным портфелем, чем у мужчин. Последним не хватает осторожности и взвешенности при принятии решений», — поделилась наблюдениями руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова, чей банк отличился в номинации «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов».

Виктория Денисова

Владимир Потапов (ВТБ), Алексей Тимофеев (НАУФОР), Ирина Кривошеева («Альфа-Капитал»)

Жюри отметило и особые заслуги одной из легенд индустрии — председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заслужил персональную награду «За личный вклад в развитие фондового рынка». Хоть он и спешил на самолет, но сказал со сцены небольшую речь. Аксаков пообещал «и дальше защищать бизнес, в том числе цифровой», а также пожелал всем «повышения производительности труда».

Александр Кареевский, Анатолий Аксаков

Анна Кузнецова (Московская биржа), Кирилл Пронин (ЦБ)

В центре — Олег Михасенко (БКС)







Виктор Барк

Владимир Потапов

В центре — Олег Михасенко (БКС) 1 /7

Полный список победителей:

«Компания рынка акций» — БКС;

«Компания рынка облигаций» — Газпромбанк;

«Компания срочного рынка» — «Финам»;

«Компания валютного рынка» — БКС;

«Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» — Сбербанк;

«Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов» — «Атон»;

«Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» — УК «Открытие»;

«Лучшее доверительное управление для состоятельных инвесторов» — УК «Альфа-Капитал»;

«Лучшая УК для розничных инвесторов» — «ВТБ Капитал Управление инвестициями»;

«Лучшая УК для институциональных инвесторов» — «Регион Эссет Менеджмент»;

«Лучший фонд акций» — «Альфа-Капитал — Ликвидные акции» под управлением УК «Альфа-Капитал»;

«Лучший фонд облигаций» — «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением «ВТБ Капитал Управление инвестициями»;

«Лучшее развитие бизнеса» — Тинькофф Банк;

«Лучший новый инструмент» — биржевые ПИФы УК «Сбербанк Управление активами»;

«Проект по развитию национального фондового рынка — создание условий для появления в России биржевых ПИФов» — Московская биржа и ЦБ;

«За личный вклад в развитие фондового рынка» — председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков;

«Компания Уральского региона» — УК «РФЦ-Капитал»;

«Управляющая компания года» — УК «Альфа Капитал»;

«Брокерская компания года» — ВТБ.

Александр Афанасьев

Олег Янкелев (FinEx), Ксения Крохина

Эльман Мехтиев

Сергей Лукьянов («Открытие»), Игорь Кобзарь (БКС)