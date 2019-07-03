IT-компании устроили самую громкую вечеринку лета

29 июня в гольф- и яхт-клубе «Пестово» состоялся пятый турнир Rosbank Golf Cup. За это время он приобрел статус события, которое стремится посетить все большее количество партнеров и друзей банка.

Что нужно говорить, а о чем лучше молчать, обсуждая с шефом прибавку к вашему жалованию? В колонке для MarketWatch объясняет Крис Восс, бывший ведущий специалист ФБР по переговорам об освобождении заложников.

Второй год подряд столичное IT-сообщество собирается на Dream Drum Party, идейным вдохновителем которой стал первый заместитель председателя правления НСПК Сергей Бочкарев. В этот раз шумели в обществе Mad Drummer, Оливии Краш и Ильи Лагутенко.

Второй год подряд столичное IT-сообщество собирается на Dream Drum Party, идейным вдохновителем которой стал первый заместитель председателя правления НСПК Сергей Бочкарев. В этот раз шумели в обществе Mad Drummer, Оливии Краш и Ильи Лагутенко.

28 июня природа решила поддержать ударный флешмоб и весь день барабанила каплями дождя по зонтикам, машинам и крышам. Но это не помешало гостям прийти на вечеринку и заполнить внушительное пространство «ГлавClub Green Concert» буквально под завязку. И на танцполе, и в VIP-ложе происходило непрерывное броуновское движение: все старались поздороваться и пообщаться с коллегами до начала главного громкого действа, дальше можно было разговаривать только жестами и приветливо друг другу улыбаться.

Сергей Солонин (QIWI), Владимир Комлев (НСПК)

Ирина Гриншпане (Tieto), Кирилл Свириденко («Мультикарта»), Алексей Шамайко («Ростелеком»)

Сергей Сотин («Росбанк»), Сергей Русанов («Открытие»)

Для девушек традиционно работал beauty-бар, где мастера одним взмахом расчески и стайлера превращали офисных сотрудниц в горячих rock girls.

Юлия Таранова (Сбербанк), Александр Самохвалов («Русский Стандарт»), Мария Золотокрылина

Но вот свет погас, и толпу прочертила дорожка из молодых людей со светящимися ударными в руках. Их эффектное появление было встречено соответственно, танцполу даже удалось перекричать стук барабанов. Артисты поднялись на сцену и продолжили накачивать зрителей энергией, выжимая из своих инструментов все звуки, на которые те способны.

Звездой следующей выступавшей группы был Стив Мур, или Mad Drummer, как он сам себя называет. Специалисты говорят: то, что музыкант вытворяет за ударной установкой, находится за пределами человеческих возможностей. Мур создал особую технику игры на ударных, а видео его выступлений собирают миллионы просмотров на YouTube.

Константин Бобров («Уралсиб»)

Ну что сказать, это был лихой рок-н-ролл! Временами игру Стива можно было назвать даже не сумасшедшей, а яростной. Одна палочка в руке, две, три — не важно: на накал эмоций и темп это никак не влияло. Mad Drummer еще и превосходный шоумен, что в тандеме с убийственной техникой — беспроигрышный вариант. Посмотрите его ролики в Сети, получите массу удовольствия.

Состав участников шоу определяет Сергей Бочкарев, и он захотел познакомить зрителей еще с одним выдающимся музыкантом — Дэниэлом Глассом. Популярный американский барабанщик, педагог и писатель находился этим вечером в зале, но не выходил на сцену. Видео его игры транслировалось на большом экране. Если стиль предыдущего исполнителя был драйвовым и эпатажным, то Гласса отличают интеллигентность и какая-то подробность, что ли. Недаром множество видео с ним снято сверху, чтобы зрители увидели, как руки маэстро невесомо и стремительно летают над тарелками и барабанами.

Для поклонников Гласса был устроен еще один сюрприз — ведущий вечера разыграл три экземпляра «Энциклопедии ударных» авторства музыканта. Один из зрителей, чтобы заполучить книгу, пошел на хитрость и выбежал на сцену вместо победителя. Обман раскрыли, но за находчивость приз молодому человеку оставили.

Дальше был разогрев перед выходом хедлайнера — группы «Мумий Тролль». И музыкальным коллективом, призванным это сделать, стал… зрительный зал! По отмашке ведущего включались фрагменты всеми любимых песен, а народ дружно их заканчивал. Хор получился слаженным, причем язык исполнения хита на эту слаженность никак не влиял.

Павел Кантышев, Анна Еремина («Ведомости»), Елена Бочарова (НСПК)

Как вы понимаете, появление Ильи Лагутенко было встречено уже хорошо отрепетированными криками и свистом. Они усилились в разы, когда фронтмен группы пригласил за ударную установку Сергея Бочкарева. Тот отработал с музыкантами весь концерт — с первой до последней песни! За день до Dream Drum Party Сергей отмечал день рождения — и более запоминающийся подарок, согласитесь, сложно найти.

Сергей Бочкарев (НСПК)

Кульминацией выступления группы стала песня «Медведица». При первых ее аккордах среди зрителей на балконе возникли прекрасные девушки и стали всем раздавать небольшие, но весьма громкие барабаны. Так что ритм отбивался уже не только со сцены. Если прибавить к этому музыкальную поддержку танцпола, который вовсю распевал «мерещится то ли большая, то ли малая медведица», взмывающие со сцены в потолок столбы дыма и летящее им навстречу сверкающее конфетти, то эта композиция, бесспорно, стала бомбой вечера.

С уходом «Мумий Тролля» праздник и не думал заканчиваться. Были еще конкурсы и выступление роковой (ударение ставьте куда угодно, не ошибетесь) девушки Оливии Краш. С нетерпением ждем следующего года! Даже интересно, можно ли еще громче и веселее провести теплый летний вечер.

Давид Ян (ABBYY)

Айк Амирджанян, Алексей Панков (Huawei)

Андрей Филатов (SAP), Валерий Липкин, Игорь Никифотов (BCC)

Алексей Евтушенко («Сбербанк-Сервис»), Олег Кот

Организаторы мероприятия благодарят за сотрудничество агентство Ace Events.