В РНПК назначен зампред правления, в Инбанке — руководитель направления private banking, в «Открытии», УБРиР и «Согласии» — главы департаментов, в Rockwell Capital — PR-директор. У гендиректора «Росгосстраха» появились еще два советника.

18 августа завершился шестой по счету Alfa Future People. Генеральным партнером самого масштабного, технологичного, а в этом году еще и стойкого фестиваля России традиционно стал Альфа-Банк.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Люди дождя: как прошел Alfa Future People — 2019

18 августа завершился шестой по счету Alfa Future People. Генеральным партнером самого масштабного, технологичного, а в этом году еще и стойкого фестиваля России традиционно стал Альфа-Банк.

У людей свои планы, у погоды — свои. В эти выходные она решила испытать организаторов и участников фестиваля на прочность, подгоняя дождевые тучи к Нижнему Новгороду в режиме нон-стоп. Отчего поле, где проходил open air, сначала покрылось ровным слоем воды, затем грязи. И никакие героические усилия команды (а они были героическими, поверьте) не могли эту ситуацию кардинально изменить. Однако техническая часть AFP оказалась погоде не по зубам: за все время работы фестиваля ни один провод не закоротил, ни одна лампа не погасла — все работало как часы. И гости смогли получить удовольствие от грандиозного шоу по полной программе.

Что касается настроения участников AFP… Если люди приехали с твердым намерением как следует повеселиться, никакой апокалипсис их не остановит. Поэтому, скупив в Нижнем весь запас резиновых сапог, они с головой окунулись (ха-ха!) в фестивальную жизнь, программа которой по насыщенности побила рекорды прошлых лет. В этом году количество сцен выросло с четырех до шести, появилось множество творческих и спортивных активностей, заработал лекторий, где обсуждался широкий круг тем — от вопроса, не займут ли в скором времени роботы весь рынок труда, до влияния современных технологий на сексуальную жизнь людей.

Каждый вечер небо над полем расчерчивалось множеством лучей, а со стартом шоу на главной сцене оно начинало полыхать яркими зарницами, которые были видны сильно издалека. При подъезде к площадке складывалось впечатление, что северное сияние на два дня сменило адрес прописки.

Павильоны в сумерках превращались в светящиеся арт-объекты, так что общий вид пространства фестиваля был впечатляющим. Темнота щадяще прикрывала все, что творилось под ногами, хотя надо сказать, что последствия дождя сделали картинку даже интереснее, чем она задумывалась: разноцветные контуры зданий зеркально повторялись на «глянцевой» поверхности земли. Одной из самых эффектных фотозон стали светящиеся качели от Альфа-Банка. Популярностью пользовались многочисленные лаунджи, где можно было отдохнуть, поесть, поболтать, посмотреть фильмы с сериалами.

AFP — пространство, где на двое суток можно забыть об офисах, размеренной жизни, стать более интересной, раскованной версией себя. Так что народ в плане настроя и внешнего вида подготовился к фестивалю основательно. Кто-то привез костюмы с собой (танцпол «топтали» бурундуки, бананы, пришельцы, роботы, герои аниме), но большинство гостей предпочло преображаться на месте, благо возможностей для этого было море. Девушки плели разноцветные косы, делали временные тату и грим из блесток, молодые люди запасались светящимися масками, очками и браслетами.

Здесь же работали две торговые точки с мерчем: самого AFP и впервые — Альфа-Банка. В ярких павильонах все желающие могли купить стильную одежду и аксессуары от этих брендов. Дождевики от «Альфы» ожидаемо пользовались особой популярностью, их расхватали в первую очередь.

Alfa Future People не изменяет себе и остается территорией безналичной оплаты, так что про кеш можно было благополучно забыть и носить с собой только пластик. Более того, гости фестиваля получили возможность оформить лимитированную карту Альфа-Банка с дизайном от Scazy — диджитал-инфлюенсера, под аватаром которого скрывается цифровой художник Зориан Истомин.

А еще на AFP появилась отличная традиция проводить для всех желающих свадьбы. В этот раз фразу «я согласна / согласен» произнесло более 500 (!) пар. Так что не только дождь, но и любовь были повсюду.

Line up фестиваля в этом году серьезно расширился как по количеству артистов, так и музыкальных направлений. К традиционным сценам Bass, Techno, Live прибавились новые Deep и Trance. Поэтому у гостей была возможность попрыгать вместе с хип-хоп и рэп-исполнителями, погрузиться в состояние транса под соответствующую музыку, подвигаться в ритме вполне себе попсовых мелодий в электронной обработке.



Всего за 48 часов непрерывного рейва свои сеты сыграли 450 диджеев, но настоящих электронных тяжеловесов ждала, конечно же, главная сцена, куда вечером стекалась большая часть фестивальной публики. Каждый год AFP старается превзойти сам себя (конкурентов пока в стране нет) по уровню технического оснащения, визуального и звукового наполнения центральной точки фестиваля. В 2018-м дизайн главной площадки был навороченным, космическим, в этом же году ее создатели отдали предпочтения лаконичным формам. У сцены по-прежнему было свое лицо — огромное, будто вырубленное из скалы, некоторые компании, проходя мимо, уважительно с ним здоровались.

Но тем сильнее был эффект, когда на контрасте с этим «скромным» видом LED-экраны (а из них состояло все стометровое сценическое пространство) стали выдавать картинку, а навороченные осветительные приборы и звук заработали на полную катушку. В общем, у диджеев были все передовые технические возможности поднять градус энергии на площадке на запредельные высоты. И они ими воспользовались по полной программе.

Хедлайнерами Alfa Main Stage стали самые востребованные диджеи мира: Don Diablo, Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke. И каждый из них играл сеты, которые заставляли прыгать под дождем много часов кряду не только демократичный танцпол, но и более сдержанные в плане проявления эмоций VIP-зоны.

Одним словом, два дня прошли ярко, мокро и незабываемо, а фестивалю на будущее хочется пожелать только одного — хорошей погоды! С остальным он сам прекрасно справится.