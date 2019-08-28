С новым сайтом! Вечеринка в честь обновления Банки.ру

20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.

На днях студенты, проходящие стажировку в различных подразделениях «Дом.РФ», узнали из первых уст об основных тенденциях на рынке жилищного строительства. Встреча с отраслевыми экспертами состоялась в формате бизнес-завтрака.

22 августа холдинг «Банки.ру» пригласил друзей и партнеров в модное пространство Loft#4, чтобы проводить лето, рассказать о планах и представить обновленный дизайн одноименного интернет-портала.

22 августа холдинг «Банки.ру» пригласил друзей и партнеров в модное пространство Loft#4, чтобы проводить лето, рассказать о планах и представить обновленный дизайн одноименного интернет-портала.

Стильный лофт с панорамными окнами, высокими потолками и кирпичными стенами сразу настраивал гостей на нужный лад. Остаток напряженной рабочей недели растворялся в бокалах с коктейлями, поэтому общение легко завязывалось как в самом зале, так и в примыкающем к зданию урбан-парке со множеством растений и инсталляций.





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Поводом собрать партнеров стало важное для холдинга событие. Команда запустила обновление портала Банки.ру , начавшееся с его главной страницы. По словам генерального директора компании Динары Юнусовой, при разработке нового дизайна учитывались основные тенденции рынка — простота, наглядность, интуитивность.

«Мы постарались сделать интерфейс более удобным и понятным для пользователей, — пояснила глава холдинга. — Раньше сайт был перегружен отвлекающими элементами вроде рекламы, баннеров, что усложняло людям задачу по поиску выгодного кредита, вклада или другого финансового продукта. Важно решать такие вопросы парой кликов, не тратя время на выбор из ста предложений одного подходящего. Качество контента не изменилось, но мы четче структурировали разделы и улучшили внешний вид».

Динара Юнусова

Мероприятие началось с приветственных слов Динары Юнусовой и коммерческого директора «Банки.ру» Светланы Грановской. А чтобы встреча не носила сугубо деловой характер, дам на сцене сразу же сменил стендап-комик Александр Киселев. Он не только непрерывно острил, но и общался с гостями, при этом чувствовал себя как рыба в воде, в то время как выхваченные из зала жертвы скорее ощущали себя как на раскаленной сковородке. Впрочем, некоторым удавалось ловко отражать атаки юмориста.

Динара Юнусова, Светлана Грановская

Александр Киселев

Подробно о ключевых изменениях на портале рассказал в своей презентации директор департамента развития цифровых продуктов и сервисов Сандип Шарма. Во-первых, Банки.ру как маркетплейс фокусируется именно на подборе финансовых продуктов. Во-вторых, интерфейс основных разделов будет адаптирован прежде всего под смартфоны. «Доля мобильного трафика на сайте составляет почти 64%, поэтому проектирование главной страницы мы начали с мобильной версии», — отметил Шарма.

Сандип Шарма

Обновление подчеркнет сильные стороны Банки.ру, сделав его еще более заметным и привлекательным ресурсом, уверен руководитель департамента. Сайт должен быть максимально персонифицированным и соответствовать ожиданиям конкретного посетителя. «Если говорить о глобальной цели, то в наших планах — взятие на себя всех финансовых решений на жизненном пути пользователя, — сообщил Шарма. — Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и скоро познакомим вас с новыми идеями».

Затем прозвучало несколько выступлений от банков. В частности, представитель «Хоум Кредита» рассказал о дебетовой карте «Польза», а сотрудник ВТБ — о том, как технологии дополненной реальности меняют финансовую индустрию. Один из ярких примеров — VR-ипотека — был продемонстрирован на слайдах. Платформа позволяет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру, которую предлагается приобрести в кредит. Это экономит для клиента время и упрощает выбор недвижимости.

После презентаций прошел розыгрыш призов по визиткам, собранным у гостей. Приз — бонусное размещение на Банки.ру пятисот заявок на кредитный продукт — выиграл банк «Дом.РФ» в лице его представителя Натальи Верниковской.

Светлана Грановская, Наталья Верниковская

Ну а мы тем временем поинтересовались мнением собравшихся о новом оформлении портала.

Чтобы поменять дизайн крупнейшего финансового супермаркета в стране, нужно обладать изрядной смелостью, уверен директор по маркетингу «Капитал Лайф Страхование жизни» Михаил Рюмин. «Сайт популярен и обладает авторитетом, я его сравниваю с курицей, несущей золотые яйца, — провел параллели наш собеседник. — Сделать ей тюнинг, перекрасить в другой цвет — на это решится не каждый. Лично я ожидаю, что изменения придадут порталу импульс к развитию, улучшат его взаимодействие с партнерами, а главное — с потребителями финансовых услуг».

По словам руководителя направления департамента маркетинга и продаж компании «Открытие Брокер» Гора Погосяна, предыдущий дизайн Банки.ру устарел и напоминал сайты нулевых. «Сейчас же на портале нет ничего лишнего, только полезные сервисы и ценная информация, — поделился он. — Благодаря апгрейду целевые действия пользователей, которые ждут Банки.ру, будут достигаться проще».

Гор Погосян

А вот начальник управления клиентского маркетинга БКС Банка Кристина Зацепина более настороженно отнеслась к перезапуску главной страницы. У нее Банки.ру ассоциируются прежде всего со СМИ, а не с маркетплейсом. «Мы заходим на портал каждый день почитать новости, узнать из достоверного источника, как чувствует себя банковский сектор, — рассказала Зацепина. — Происходящие изменения укладываются в рыночные тренды, но не хочется, чтобы журналистский контент был утерян».

Кристина Зацепина

Завершилось мероприятие чудесными импровизациями кавер-группы The Cheap Gin, исполнявшей проверенные временем хиты. Ее музыкальный драйв быстро подхватили на танцполе, который опустел лишь ближе к полуночи.