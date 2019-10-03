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26 сентября состоялась традиционная вечеринка «Клуба партнеров Абсолют Банка» для застройщиков и риелторов. Прибыв в пространство Omega Rooftop гости погрузились в футуристическую атмосферу и попробовали представить, каким должен быть прогрессивный мегаполис, а также понять, в каком направлении ему следует развиваться.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Абсолют Банк пригласил партнеров в город будущего

26 сентября состоялась традиционная вечеринка «Клуба партнеров Абсолют Банка» для застройщиков и риелторов. Прибыв в пространство Omega Rooftop гости погрузились в футуристическую атмосферу и попробовали представить, каким должен быть прогрессивный мегаполис, а также понять, в каком направлении ему следует развиваться.

Татьяна Ушкова, Николай Большаков

Тему встречи — «Город будущего» — обозначили заранее в приглашении. Насыщенная программа обещала не только приятное, но и полезное времяпрепровождение — лекции видных спикеров по теме урбанистики и футурологии.

«Каждый раз, когда мы продумываем сценарий этой осенней встречи, стараемся, чтобы он был интересным и запоминающимся, — поделилась с FP председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. — Концепция «Город будущего» была выбрана неслучайно — сейчас в мире активно развиваются 40 мегаполисов, а в России — пять — семь, и мы бы хотели все вместе подумать и обсудить, по какому пути дальше пойдет наша страна. А спикеры сегодня будут огонь, не сомневайтесь!».

Дух цифровизации, уберизации и прочей экономики будущего ощущался буквально с первых минут. Например, прежде чем пройти на вечеринку надо было скачать мобильное приложение нетворкинг-сервиса. Зарегистрироваться в нем через соцсеть и получить доступ к полной информации по мероприятию: кто, с кем, где и зачем. Другими словами, можно было видеть всех участников и писать им в чат, налаживая эффективные рабочие связи. Кроме того, в приложение по официальному хештегу #салютАбсолют автоматом подтягивались фотографии, сделанные гостями тут же, на мероприятии.

Также программа предусматривала возможность задать вопросы организаторам (немедленно), спикерам (дождавшись их выступления) и поучаствовать в кратком опросе на тему города будущего.

Официальный старт вечеру дала Татьяна Ушкова. «Главный наш драйвер — это партнеры, агентства недвижимости, застройщики, — объявила она со сцены. — Все, что мы придумываем и реализовываем внутри банка, делается для вас. И ваше мнение для нас всегда весомое».

Татьяна Ушкова

После этих слов наступила очередь приглашенных спикеров. Футуролог, кандидат экономических наук и идеолог трансгуманизма Данила Медведев эффектно выехал на сцену на моноколесе. Он коротко рассказал о своей работе, описал вероятные и малореалистичные подходы к проектированию будущих городов, объяснил, как физическая среда влияет на социум и в каком направлении трансформируются крупные мегаполисы. Медведев подробно остановился на стратегиях развития технологий и строительства, вплоть до организации космических колоний (это мы посмотрим). Также уверил присутствующих, что знает, какой будет следующая плитка на московских улицах — со встроенными цифровыми информационными экранами (это мы проверим), обозначил шаги, которые нужно предпринять, чтобы города прогрессивно развивались. Кстати, среди этих шагов был, угадайте, какой? Повсеместное внедрение того самого моноколеса.

Спич футуролога получился темпераментным, а реакция публики эмоциональной. И если бы не ограничения тайминга, сессия вопросов и ответов точно перешла бы в весьма интересную и острую дискуссию.

Данила Медведев

Далее гостей ждал сюрприз — показ небольшого отрывка из новой передачи «Перестройка» на телеканале «Про бизнес», где Татьяна Ушкова дебютировала в роли ведущей. Первым ее гостем стал член президиума и председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. После того как трансляция закончилась, Ушкова пригласила экспертов рынка на передачу, чтобы в эфире обсудить проблемы и перспективы девелоперской отрасли и бизнеса. «Единственный вопрос, на который точно придется отвечать всем героям, звучит так: «Что бы вы перестроили в России, будь у вас возможность?» — предупредила она. — Остальные заранее не высылаются и не согласовываются — мы за честный разговор!».

Затем слово взял второй приглашенный спикер — руководитель Центра прикладной урбанистики, эксперт по развитию городов и социальный инженер Святослав Мурунов. Он посвятил свое выступление направлениям, в которых будут развиваться постсоветские населенные пункты. По мнению Мурунова, подходить к ним стоит не как к архитектурным проектам, а как к сложным процессам, включающим в себя системы экономики и управления. Будущее за социальным проектированием, работой с реальностью и вовлечением жителей в формирование образа будущего города, считает Мурунов. В качестве примера он привел казанский Иннополис, выстроенный в соответствии с концепцией «умный город», но в котором, например, забыли спроектировать такие вещи, как кладбище, мечеть и рынок. Слушать эксперта, который лично проехал 500 городов и взял сотни интервью у мэров, губернаторов, девелоперов и жителей было так увлекательно, что уже на вопросы из зала времени не хватило — гости решили пообщаться со специалистом после выступления в неформальной обстановке.

Станислав Мурунов

Когда образовательно-информационная часть закончилась, пришло время развлекательной. Отвечала за нее самая международная из команд КВН — сборная РУДН. Пока они как могли подтверждали звание трижды финалистов игр Высшей лиги, торжественный банкет перешел в дружескую встречу. Гости, сперва занявшие места за столами, согласно рассадке, пересели (к тем, кого уже знали) и перезнакомились (с теми, кого впервые видели). Так цифровой нетворкинг плавно превратился в аналоговый, а виртуальные диалоги — в реальные.

Сборная РУДН

Мы тоже возможности не упустили и расспросили топ-менеджеров Абсолют Банка о взаимодействии кредитной организации и их партнеров.





Иван Любименко,

управляющий директор по продажам

По всей России у Абсолют Банка нас около 5000 партнеров, 1500 из них работают с нами давно и активно. И знаете, почему? В свое время мы поняли: нашим клиентом должен быть не ипотечный заемщик сам по себе, а именно застройщики и риелторы, к которым люди первыми приходят, когда появляется необходимость приобрести квартиру. С тех пор доля этого канала в ипотеке у нас неуклонно росла и сейчас составляет 99%. Кому-то может показаться, что мы ставим себя в зависимость от партнеров, но это не так. Мы настроены на выстраивание длительных отношений с каждым из них, ведь если им будет удобно, то они обратятся к нам снова и снова. Поэтому мы все время пробуем что-то новое, предлагаем комплексные решения и стараемся максимально ускорить все операции. Например, мы разработали цифровую платформу, благодаря которой 70% заявок на выдачу кредита заводим не мы, а сами партнеры — им так удобнее. Процесс занимает семь минут, а решение от банка приходит клиенту в течение десяти. Кроме того, мы сократили скорость выхода на сделку — есть сервис, который в один клик позволяет получить весь пакет документов по контракту. А до конца года планируем запустить электронные регистрацию и закладную вместо бумажных.

Николай Большаков,

начальник территориального управления сетью и продажами Московского региона

Николай Большаков и Наталья Шихалева (Абсолют Банк)

На этой традиционной встрече мы в очередной раз хотели показать нашим гостям, что готовы двигаться к новым целям не по отдельности, а вместе с ними. По сути, сейчас банк берет на себя часть функций девелоперских компаний, и наоборот: они могут ускоряться при помощи наших технологий. При этом мы не конкурируем, а дополняем друг друга, прислушиваемся и поэтому имеем возможность предоставить такие сервисы, благодаря которым риелторы могут больше времени уделять не подготовке документов, а подбору вариантов жилья, в полной мере отвечающего пожеланиям клиента. По интересу со стороны сообщества застройщиков мы понимаем, что движемся в правильном направлении, это нас мотивирует и дальше работать. И конечно, за годы работы мы стали добрыми друзьями, поскольку постоянно общаемся.





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