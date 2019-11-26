«Предприниматель года — 2019»: победили инновации!

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20 ноября в отеле Four Seasons прошла церемония награждения победителей национального этапа международного конкурса «Предприниматель года — 2019». Главный титул достался инженеру-робототехнику Илье Чеху.

Илья Чех — сооснователь и генеральный директор компании «Моторика», которая производит протезы, похожие на гаджеты. Летом 2020 года он отправится на международный финал конкурса в Монако, где будет состязаться с сильнейшими предпринимателями со всего мира.

«Бизнес национального победителя — яркий пример того, как инновации могут работать на благо общества, — сказал управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, руководитель программы «Предприниматель года» в России. — Всего за четыре года компания «Моторика» установила многофункциональные протезы более чем 1000 пациентов, что кардинально изменило их жизнь. Неудивительно, что Илья Чех произвел такое глубокое впечатление на независимое жюри».

Александр Ивлев (EY), Илья Чех («Моторика»)

Немного статистики: «Предприниматель года» имеет долгую историю. В мире конкурс проводится свыше 30 лет, в России — с 2003 года. В этом году состязание собрало 64 участника из 61 компании, которые обеспечивают работой более 12 000 российских граждан. Конкурс отличился широким географическим охватом: номинанты были из 12 регионов России. На церемонию даже приехали представители местных властей, чтобы поддержать своих финалистов.

Борис Титов (уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей)

Наталия Старыгина (EY), Юлия Бадун (Woman2Woman), София Азизян (EY), Елена Бочерова («Деловая Россия»), Николай Андреев («Биг Джек»)

В состав жюри традиционно вошло много именитых людей: от президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова и главы компании «Эвотор», сооснователя QIWI Андрея Романенко до члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Давида Якобашвили.

Андрей Шаронов («Сколково»)

2019-й объявлен международным годом периодической таблицы Менделеева, которой исполнилось 150 лет, поэтому торжественная церемония была посвящена теме химии. «Как сочетать химию и предпринимательство, нам лучше всех показал Альфред Нобель, — в приветственном слове напомнил Александр Ивлев. — Мы знаем его не только как гениального ученого, но и как успешного бизнесмена, который стал основателем, пожалуй, самой известной премии в области науки. Наш конкурс без ложной скромности является нобелевской премией для предпринимателей. Достижения в бизнесе заслуживают признания не меньше, чем достижения науки».

Лучших из лучших объявляли в 11 номинациях, также были вручены четыре специальных награды и два приза от медиапартнеров. Для многих победа стала неожиданностью, ведь соревноваться пришлось с очень достойными конкурентами. В благодарственных речах часто звучала мысль о пользе конкурса для расширения круга профессиональных контактов и обмена опытом.

С особым волнением вышла к микрофону победительница в номинации «Производство», руководитель хлопчато-бумажного комбината «Шуйские ситцы» Анна Богаделина. По дороге на церемонию она даже написала стихотворение, которое прочитала со сцены. По ее словам, секрет успеха кроется в семейных традициях, преемственности и любви к собственному делу.

Михаил Копейкин (ВТБ), Анна Богаделина («Шуйские ситцы»), Анна Гусева (EY)

Победитель в номинации «Сельское хозяйство» Эдуард Коченов отметил, что ему пришлось нелегко, ведь он обошел хорошего друга — генерального директора племенного хозяйства «Лазаревское» Александра Гильмуллина, который тоже претендовал на эту награду.

Вячеслав Федорищев (правительство Тульской области), Эдуард Коченов («Кубаньмасло-ЕМЗ»), Александр Гильмуллин (ПХ «Лазаревское»)

Прошлогодние фавориты конкурса Игорь Рыбаков и Сергей Колесников, сооснователи компании «Технониколь», вручили Сергею Бекреневу из «Европейской юридической службы» специальный приз «За лучшее продвижение в социальных сетях». Он провел на этих площадках громкую кампанию, посвященную истории «Предпринимателя года» и его победителям в разных странах. Вручая награду, Рыбаков вспомнил, как они с Колесниковым отстаивали честь России в международном финале состязания: «Мы вышли на сцену в Монако со шлемами советских космонавтов, чтобы все точно знали, какую страну мы представляем». Сергей Бекренев заметил, что ради такого признания непременно стоило строить бизнес, пусть даже на пути к успеху не все проходит гладко.

Сергей Колесников («Технониколь»), Сергей Бекренев (ЕЮС), Игорь Рыбаков («Технониколь»)

Получая награду в номинации «Уникальный продукт», Илья Чех пошутил: «Надеюсь, что поднимаюсь на эту сцену не в последний раз». Пожелание сбылось очень быстро: в конце церемонии он же ко всеобщему удивлению забрал главный приз.

Победители конкурса в основных номинациях:



«Производство» — Анна Богаделина, генеральный директор ХБК «Шуйские ситцы»;

«Сельское хозяйство» — Эдуард Коченов, генеральный директор «Кубаньмасло-ЕМЗ»;

«Уникальный продукт» — Илья Чех, сооснователь, генеральный директор компании «Моторика»;

«Сфера услуг» — Андрей Гончаров, генеральный директор, акционер ГК «Pro»;

«Бизнес онлайн» — Андрей Калашников, директор компании «Автобус1»;

«Реклама и маркетинг» — Кирилл Фомичев, генеральный директор «Маркетартс»;

«Молодой предприниматель» — Иван Куккоев и Иван Романченко, сооснователи «А-Фабрик»;

«Оптовая торговля» — Александр Кривцов, генеральный директор компании «Международные строительные системы»;

«Медицинские услуги» — Денис Юдчиц, генеральный директор компании «Мобильные медицинские технологии»;

«Розничная торговля» — Петр Коваленко, генеральный директор Offprice;

«Образование» — Георгий Соловьев, сооснователь, генеральный директор Skyeng.

Александр Кривцов («Международные строительные системы»)

Иван Куккоев, Иван Романченко («А-Фабрик»)

Михаил Романов (EY), Андрей Калашников («Автобус1»), Андрей Романенко (QIWI, «Эвотор»)

Ольга Булатова (EY), Георгий Соловьев (Skyeng), Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко («Ростик Групп») Александр Кривцов («Международные строительные системы») 1 /4

Станислав Костяшкин (Continent Express), Андрей Гончаров (ГК «PRO»), Валентина Федосеева (EY)

Раиса Демина («Велком»), Денис Юдчиц («Мобильные медицинские технологии»), Алексей Маленкин (EY)

Петр Коваленко (Offprice) Станислав Костяшкин (Continent Express), Андрей Гончаров (ГК «PRO»), Валентина Федосеева (EY) 1 /3

Специальные призы жюри:

«Выход на новые рынки» — Сергей Терещенков, директор компании «Лазертаг»;

«Освоение новых горизонтов» — Антон Епифанов, генеральный директор компании «Левенгук»;

«Продвижение женского предпринимательства» — Екатерина Пигалева, основатель, владелец компаний Gloria и Sweet Epil;

«Лучшее продвижение в социальных сетях» — Сергей Бекренев, президент, владелец компании «Европейская юридическая служба».

Антон Епифанов (Levenhuk)

София Азизян (EY), Екатерина Пигалева (Sweet Epil), Михаил Кучмент (Hoff) Антон Епифанов (Levenhuk) 1 /2

Также были вручены специальные призы от медиапартнеров «Предпринимателя года». В номинации «Выбор делового Интернета» от радиостанции Business FM и портала BFM.ru по итогам голосования на этом интернет-ресурсе победил Никита Корыстин, основатель «Медэк Старз Интернешнл». Стратегический партнер конкурса журнал Inc. учредил номинацию «Шаг в будущее», награду в которой получил Илья Чех.

Ольга Подойницына, Светлана Баланова (IBS), Светлана Габуния (SDI Media Russia)

Александр Исаевич (правительство Москвы) Ольга Подойницына, Светлана Баланова (IBS), Светлана Габуния (SDI Media Russia) 1 /2

Михаил Копейкин (ВТБ), Ольга Булатова (EY)

Екатерина Климчук, Александр Климчук («Хаусбоат»)

Виталий Воронов (Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края)

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко («Ростик Групп»), Дмитрий Пурим («Совфрахт»)