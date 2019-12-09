«Я выбираю тебя»: ПСБ позвал клиентов на концерт Мазаева

Редактор
Все статьи автора
27 ноября в Loft #2 состоялось предновогоднее мероприятие Промсвязьбанка для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса под названием «В гостях у ПСБ». Поздравить гостей с наступающим праздником собрался практически весь топ-менеджмент.
В гости к банку приехало более 300 человек. Темой вечера, согласно недавно запущенной рекламной кампании, выбрали хоккей и соответственно оформили пространство лофта. Гости с азартом проверяли свои силы в настольной версии этой игры, позировали на фоне картонного Александра Овечкина, пробовали забить шайбу в мини-ворота.
Наблюдать за тем, как бизнесмены, вооружившись клюшками и даже чирлидерскими помпонами, расслабляются после рабочего дня, было весело. Импровизированные матчи комментировал резидент Comedy Club и экс-участник «Дуэта имени Чехова» Антон Лирник. Хотя на самом деле он «говорил и показывал» вообще про все и выступал своеобразным навигатором по вечеринке — сообщал, где еще можно сфотографироваться, сыграть, подкрепиться.
Официальная часть была короткой и емкой. «По величине активов ПСБ входит в топ-10 банков России, и раз мы здесь все собрались, значит, тоже входим в топ лучших людей страны», — начал Лирник с главного, задав бодрое настроение мероприятию.
Гостей поприветствовал и старший вице-президент ПСБ — директор дирекции среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин. Он напомнил, что банк выполнил обещание сохранить деньги клиентов, которое давал, когда попал в санацию. «Известно, что финансовая организация без доверия клиентов не живет. Большое спасибо, что вы с нами, — сказал Чернощекин. — Мы продолжим держать свое слово, а также будем и дальше предоставлять вам максимально качественные, комфортные сервисы».
Среди новых услуг топ-менеджер назвал, в частности, кредитование без предоставления в банк документов, чем вызвал удивленные возгласы у публики. «Это не фантастика, а новая реальность», — заверил он. Гости расценили информацию как повод, достойный радости, и подняли бокалы шампанского.
Затем последовало видеовыступление Александра Овечкина. Трехкратный чемпион мира по хоккею, любимец женщин и мечта стоматологов от души поздравил всех с наступающими праздниками.
Программу продолжила викторина, большинство вопросов которой были посвящены хоккею в жизни Овечкина. Следом состоялась еще одна, в виде теста, — из предложенных вариантов ответа надо было выбирать банковские термины. Гости оказались весьма подкованы как в финансовых, так и в хоккейных темах. Жаль, нельзя было всем стать победителями. Тем, кому повезло больше, в качестве призов достались футболки, шайбы и декоративные клюшки с автографом, угадайте кого? Правильно — Александра Овечкина!
После конкурсов Лирник объявил «легендарный момент вечера», и на сцену вышла группа «Моральный кодекс». Появление музыкантов вызвало бурные аплодисменты — Сергей Мазаев особо не балует финансово-деловые ивенты своим присутствием, а потому выступление такого редкого гостя было особенно ценным. Пожелав присутствующим успешного завершения этого финансового года, приумножения активов в следующем, успехов в труде и зарплате, певец исполнил все свои хиты от «До свидания, мама!» до «Я выбираю тебя». А в перерывах между песнями пригласил всех выходить на танцпол: «Что же еще делать под эту музыку, как не танцевать?!» Два раза гостей просить не пришлось.
|
Фото: Надя Дьякова
|
04.12.2019 15:00:00
26.11.2019 15:00:00
03.10.2019 09:00:00
28.08.2019 09:00:00
21.08.2019 13:00:00
03.07.2019 13:00:00
26.06.2019 09:00:00
13.06.2019 09:00:00
23.04.2019 09:00:00
02.04.2019 09:00:00