В Сбербанке будет новый глава международного бизнеса, Россельхозбанк и Абсолют Банк назначили членов правления и других топ-менеджеров, кадровые перестановки произошли в «Трасте», Райффайзенбанке и инвесткомпании А1.

Где можно увидеть финансистов, бодро бегающих в шортах и майках по изумрудному газону? Например, на десятом турнире по мини-футболу, который прошел 23 ноября в спортивном комплексе академии «Спартака».

26 ноября в Loft #2 состоялось предновогоднее мероприятие Промсвязьбанка для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Поздравить гостей с наступающим праздником собрался практически весь топ-менеджмент.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора «Я выбираю тебя»: ПСБ позвал клиентов на концерт Мазаева

27 ноября в Loft #2 состоялось предновогоднее мероприятие Промсвязьбанка для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса под названием «В гостях у ПСБ». Поздравить гостей с наступающим праздником собрался практически весь топ-менеджмент.

Группа «Моральный кодекс»

В гости к банку приехало более 300 человек. Темой вечера, согласно недавно запущенной рекламной кампании, выбрали хоккей и соответственно оформили пространство лофта. Гости с азартом проверяли свои силы в настольной версии этой игры, позировали на фоне картонного Александра Овечкина, пробовали забить шайбу в мини-ворота.

Александр Чернощекин (ПСБ), Антон Лирник, Павел Егоров (ПСБ), Константин Басманов (ПСБ)

Максим Керосир, Дарья Карпова (ПСБ) Александр Чернощекин (ПСБ), Антон Лирник, Павел Егоров (ПСБ), Константин Басманов (ПСБ) 1 /2

Светлана Челнакова, Алексей Анаисов, Андрей Мукин, Екатерина Валуевич, Владимир Шипилов (ПСБ)

Наблюдать за тем, как бизнесмены, вооружившись клюшками и даже чирлидерскими помпонами, расслабляются после рабочего дня, было весело. Импровизированные матчи комментировал резидент Comedy Club и экс-участник «Дуэта имени Чехова» Антон Лирник. Хотя на самом деле он «говорил и показывал» вообще про все и выступал своеобразным навигатором по вечеринке — сообщал, где еще можно сфотографироваться, сыграть, подкрепиться.

Артем Чубукин (КЛВЗ «Кристалл»)

Официальная часть была короткой и емкой. «По величине активов ПСБ входит в топ-10 банков России, и раз мы здесь все собрались, значит, тоже входим в топ лучших людей страны», — начал Лирник с главного, задав бодрое настроение мероприятию.

Антон Лирник

Ольга Кудряшова (ГК «Штурм»), Наталья Бурым (ПСБ)

Гостей поприветствовал и старший вице-президент ПСБ — директор дирекции среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин. Он напомнил, что банк выполнил обещание сохранить деньги клиентов, которое давал, когда попал в санацию. «Известно, что финансовая организация без доверия клиентов не живет. Большое спасибо, что вы с нами, — сказал Чернощекин. — Мы продолжим держать свое слово, а также будем и дальше предоставлять вам максимально качественные, комфортные сервисы».

Среди новых услуг топ-менеджер назвал, в частности, кредитование без предоставления в банк документов, чем вызвал удивленные возгласы у публики. «Это не фантастика, а новая реальность», — заверил он. Гости расценили информацию как повод, достойный радости, и подняли бокалы шампанского.

Александр Чернощекин

Анна Хыдырова, Сергей и Александра Кочура («Фонбет»)

Затем последовало видеовыступление Александра Овечкина. Трехкратный чемпион мира по хоккею, любимец женщин и мечта стоматологов от души поздравил всех с наступающими праздниками.

Программу продолжила викторина, большинство вопросов которой были посвящены хоккею в жизни Овечкина. Следом состоялась еще одна, в виде теста, — из предложенных вариантов ответа надо было выбирать банковские термины. Гости оказались весьма подкованы как в финансовых, так и в хоккейных темах. Жаль, нельзя было всем стать победителями. Тем, кому повезло больше, в качестве призов достались футболки, шайбы и декоративные клюшки с автографом, угадайте кого? Правильно — Александра Овечкина!

Александр Овечкин

После конкурсов Лирник объявил «легендарный момент вечера», и на сцену вышла группа «Моральный кодекс». Появление музыкантов вызвало бурные аплодисменты — Сергей Мазаев особо не балует финансово-деловые ивенты своим присутствием, а потому выступление такого редкого гостя было особенно ценным. Пожелав присутствующим успешного завершения этого финансового года, приумножения активов в следующем, успехов в труде и зарплате, певец исполнил все свои хиты от «До свидания, мама!» до «Я выбираю тебя». А в перерывах между песнями пригласил всех выходить на танцпол: «Что же еще делать под эту музыку, как не танцевать?!» Два раза гостей просить не пришлось.

Анна Матикян, Давид Магакян (ГК «Поликом»), Янина Лебедева (ПСБ)

Булад Субанов («АБ Прешес Металс»), Наталья Бурым (ПСБ), Ольга Кудряшова, Валерий Спрыгин (ГК «Штурм»)

Андрей Жирных («Мосгорломбард»), Ирина Чернова (ПСБ)

Павел Егоров (ПСБ), Ирина Леонтьева («МОИС-18»), Елена Морозова (ПСБ)

Алексей Будаев, Александр Ушаков (ПСБ)

Юлия Кузяк (ПСБ), Всеволод Симаков («Деловые партнеры»), Юлия Дедова («РДК») Булад Субанов («АБ Прешес Металс»), Наталья Бурым (ПСБ), Ольга Кудряшова, Валерий Спрыгин (ГК «Штурм») 1 /5

Михаил Ковешников («АБВ Энерго»)