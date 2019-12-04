28 ноября журналисты собрались на пресс-завтрак в премиальном отделении Ситибанка, где им озвучили результаты любопытного исследования. Оно заключалось в проверке гипотез, как тратят и инвестируют средства клиенты Citigold и Citigold Private Client разных поколений.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Лед и пламень: ЦФТ представил новый календарь в стиле ню

28 ноября в Loft#3 состоялся ивент, которого ждали многие, — группа компаний «ЦФТ» презентовала фирменный календарь. Смешав виртуальную реальность и теплое общение, организаторы вновь доказали, что знают толк в красоте, вечеринках и передовых технологиях.

Своей «традиции с концепцией» — так называют в ЦФТ календарь — компания не изменяет больше двух десятилетий. Несмотря на кризисы, смену повесток и тенденций, этот арт-проект реализуется уже 23 года. Выходит календарь ежегодно, но презентацию устраивают не каждый раз, что превращает ее в одно из самых ожидаемых неформальных событий для отрасли.

Календарь — это константа ЦФТ. А его презентация — не просто выставка выдающихся достижений фотографического хозяйства, а встреча друзей. Здесь собираются не столько посмотреть на красивые фотографии, сколько пообщаться с коллегами, которых давно не видели, узнать о новостях рынка, проектах, кадровых перестановках (прямо живая рубрика «Отставки и назначения») и просто хорошо провести время. Уже несколько лет мы в FP наблюдаем, как развивается ЦФТ-сообщество, как работает и отдыхает, обрастает собственными мемами.

Александр Погудин (ЦФТ), Марат Карапетян (ВЭБ)

Слева — Ралина Газизова

Анна Еремина («Ведомости»), Татьяна Роготень (ЦФТ), Ольга Орешникова («Ведомости. Конференции»)

Татьяна Андресова, Ольга Антоненко («Хоум Кредит»), Альбина Луканина (НАП)

Ольга Холоднова (Связь-Банк), Андрей Чуйко («РСХБ-Страхование жизни») Александр Погудин (ЦФТ), Марат Карапетян (ВЭБ) 1 /5

Владимир Черняев («Бонус-Эдвайзер»), Надежда Туктабиева («Золотая корона»), Леонид Алеев («Бонус-Эдвайзер»)

Александр Костин («КартСтандарт»), Леонид Корогодин («Интеза»), Вусал Мамедов (Банк МБА-Москва), Артем Степанов (ЦФТ)

Юлия Тябина («РН Банк»), Михаил Батаев (Алеф-Банк) Александр Костин («КартСтандарт»), Леонид Корогодин («Интеза»), Вусал Мамедов (Банк МБА-Москва), Артем Степанов (ЦФТ) 1 /2

Сформировать и поддерживать такое большое коммьюнити, когда только на презентацию ежегодно приходят 400—500 банкиров на протяжении долгого времени, — задача не из легких. «Почему у других так не получается? Почему удалось только ЦФТ?» — ввинчиваемся мы с вопросами в разговоры гостей. «Потому что они классные!» — следует ответ.

Николай Рубахин (ЦФТ), Ольга Орешникова («Ведомости. Конференции»)

Павел Чеботарев (Совкомбанк), Юлия Проворова (ОТП Банк), Владимир Козинец («Рольф»)



Александр Хоменко («КартСтандарт»), Александр Капустин (Газпромбанк)

Алексей Кокорин («Веста»), Дмитрий Кузнецов («Ипотека24»), Татьяна Кукунчикова (БЖФ), Алексей Федоров («Веста»), Мария Рыкова («Ипотека24») Николай Рубахин (ЦФТ), Ольга Орешникова («Ведомости. Конференции») 1 /5

Тем временем ведущий вечера Валентин Мошкин объявил официальное начало мероприятия. На сцену поднялся председатель правления ЦФТ Андрей Висящев. «Вклад календаря в воспитание самых правильных айтишников России просто бесценен, — пошутил он. — Не одно поколение на нем выросло, и хочется верить, что не одно состарится». В этом можно не сомневаться, добавим мы. Друзья из IT-кругов с начала октября пишут нам в мессенджеры — интересуются, а будет ли календарь в этом году и как бы заполучить экземпляр. Хоть waiting list составляй.

Андрей Висящев

Новым календарем можно не только любоваться и отслеживать в нем важные даты. По нему еще можно видеть, как актуальные VR-технологии проникают (в данном контексте слово звучит весьма, кхм, пикантно) в повседневную жизнь. Впервые над календарем позвали работать не фотографа, а видеографа Ралину Газизову. Изначально на съемках делали полноценные видеоролики, а черно-белые фотографии — это взятые из них стоп-кадры. Кроме того, если в прошлом году фото на страницах оживали при наведении на них смартфона, то в этот раз все гораздо глубже. То есть дольше. То есть круче.

Нет-нет, основные правила те же: установить приложение «ЦФТ-шоу» и навести камеру на картинку, посмотреть ролик. Во-первых, это красиво. Во-вторых, чем дальше, тем технологичнее. Дело в том, что в видео два варианта финала. На самом интересном месте все замирает, и на экране появляются две иконки: снежинка и пламя. От того, что выберет зритель, зависит заключительный аккорд.



1 /2

Автор, выйдя на сцену, сказала, что как режиссеру ей хотелось, чтобы новый календарь был не похож на предыдущие. В частности, проект выделяется еще и «естественностью» — все фотографии без ретуши. Мы, конечно, не могли не узнать у Ралины, как проводились съемки. «Снимали в самых разных местах, в начале июля, — рассказала она. — Один из съемочных дней проходил в яхт-клубе. Погода была ужасная, очень холодно, 15 градусов. Вся команда надела пуховики и шапки, а вот модель героически позировала ню и ныряла в воду».

Ралина Газизова

Сергей Козлов (ОТП Банк)

Затем свет погас и на огромных экранах началась видеопрезентация. Воспользовавшись всеобщим беспамятством, мы заняли стратегически важное место — у дегустационной лавки со сделанными вручную трюфелями, драже и шоколадом без рафинада и молока. Коллекцию десертов разрабатывали специально с учетом концепции мероприятия, в качестве комплимента к шампанскому. Этот пейринг мы с удовольствием освоили.



1 /2

«Шоколадная мастерская семьи Ермолаевых»

Пока мы думали, а не ввести ли в посты с вечеринок хештег #счемпить, настала очередь еще одного видео, но уже шуточного. Оно было оперативно снято, смонтировано и показано прямо во время мероприятия. В главных ролях — гости. Вместо речей — бабблы с веселыми фразами, как в комиксах. До слез получилось смешно.







1 /4

Когда гости вытерли глаза и стекла очков, на сцену вышел член совета директоров ЦФТ Александр Погудин. Он скомандовал всем занести в телефоны нужную дату: 23—26 апреля «Роза Хутор» принимает саммит ЦФТ. «Мы не воспринимаем это мероприятие как клиентское, — подчеркнул Погудин. — Это съезд тех, кому есть, что сказать, и у кого есть желание пообщаться с такими же умными людьми. Словом, слет матерых экспертов, которые не за деньги, а за правду строят банковские технологии на века. Будем рады всех видеть».

Александр Погудин

Николай Шехов («Уралсиб»)

Затем последовала традиционная для развлекательной программы ЦФТ игра в бинго. Всем раздали карточки с разными словами. Ведущий их объявлял, а участники в случае совпадения зачеркивали. Победительнице, у которой совпал ряд слов, вручили приз — путевку на тот самый саммит в 2020 году.





1 /3

Александр Погудин, Елена Бобер (Таврический Банк), Валентин Мошкин

Завершился вечер концертом Варвары Визбор. Внучка Юрия Визбора и фронтмен собственного музыкального коллектива исполнила песни на стихи деда и собственные хиты.

Дмитрий Кузнецов («Ипотека24»), Светлана Сасс, Владимир Бескровный (МКБ)

Александр Чухланцев, Татьяна Ушкова (Абсолют Банк)

Юлия Гуминская, Анна Качалова (ИД «Регламент»)

Юрий и Татьяна Андресовы («Хоум Кредит»)

Наталья Шевцова («Национальный Стандарт»), Тамара Оганесян («Золотая корона»)