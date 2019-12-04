Лед и пламень: ЦФТ представил новый календарь в стиле ню

Редактор
Все статьи автора
28 ноября в Loft#3 состоялся ивент, которого ждали многие, — группа компаний «ЦФТ» презентовала фирменный календарь. Смешав виртуальную реальность и теплое общение, организаторы вновь доказали, что знают толк в красоте, вечеринках и передовых технологиях.
Своей «традиции с концепцией» — так называют в ЦФТ календарь — компания не изменяет больше двух десятилетий. Несмотря на кризисы, смену повесток и тенденций, этот арт-проект реализуется уже 23 года. Выходит календарь ежегодно, но презентацию устраивают не каждый раз, что превращает ее в одно из самых ожидаемых неформальных событий для отрасли.
Календарь — это константа ЦФТ. А его презентация — не просто выставка выдающихся достижений фотографического хозяйства, а встреча друзей. Здесь собираются не столько посмотреть на красивые фотографии, сколько пообщаться с коллегами, которых давно не видели, узнать о новостях рынка, проектах, кадровых перестановках (прямо живая рубрика «Отставки и назначения») и просто хорошо провести время. Уже несколько лет мы в FP наблюдаем, как развивается ЦФТ-сообщество, как работает и отдыхает, обрастает собственными мемами.
Сформировать и поддерживать такое большое коммьюнити, когда только на презентацию ежегодно приходят 400—500 банкиров на протяжении долгого времени, — задача не из легких. «Почему у других так не получается? Почему удалось только ЦФТ?» — ввинчиваемся мы с вопросами в разговоры гостей. «Потому что они классные!» — следует ответ.
Тем временем ведущий вечера Валентин Мошкин объявил официальное начало мероприятия. На сцену поднялся председатель правления ЦФТ Андрей Висящев. «Вклад календаря в воспитание самых правильных айтишников России просто бесценен, — пошутил он. — Не одно поколение на нем выросло, и хочется верить, что не одно состарится». В этом можно не сомневаться, добавим мы. Друзья из IT-кругов с начала октября пишут нам в мессенджеры — интересуются, а будет ли календарь в этом году и как бы заполучить экземпляр. Хоть waiting list составляй.
Новым календарем можно не только любоваться и отслеживать в нем важные даты. По нему еще можно видеть, как актуальные VR-технологии проникают (в данном контексте слово звучит весьма, кхм, пикантно) в повседневную жизнь. Впервые над календарем позвали работать не фотографа, а видеографа Ралину Газизову. Изначально на съемках делали полноценные видеоролики, а черно-белые фотографии — это взятые из них стоп-кадры. Кроме того, если в прошлом году фото на страницах оживали при наведении на них смартфона, то в этот раз все гораздо глубже. То есть дольше. То есть круче.
Нет-нет, основные правила те же: установить приложение «ЦФТ-шоу» и навести камеру на картинку, посмотреть ролик. Во-первых, это красиво. Во-вторых, чем дальше, тем технологичнее. Дело в том, что в видео два варианта финала. На самом интересном месте все замирает, и на экране появляются две иконки: снежинка и пламя. От того, что выберет зритель, зависит заключительный аккорд.
Автор, выйдя на сцену, сказала, что как режиссеру ей хотелось, чтобы новый календарь был не похож на предыдущие. В частности, проект выделяется еще и «естественностью» — все фотографии без ретуши. Мы, конечно, не могли не узнать у Ралины, как проводились съемки. «Снимали в самых разных местах, в начале июля, — рассказала она. — Один из съемочных дней проходил в яхт-клубе. Погода была ужасная, очень холодно, 15 градусов. Вся команда надела пуховики и шапки, а вот модель героически позировала ню и ныряла в воду».
Затем свет погас и на огромных экранах началась видеопрезентация. Воспользовавшись всеобщим беспамятством, мы заняли стратегически важное место — у дегустационной лавки со сделанными вручную трюфелями, драже и шоколадом без рафинада и молока. Коллекцию десертов разрабатывали специально с учетом концепции мероприятия, в качестве комплимента к шампанскому. Этот пейринг мы с удовольствием освоили.
Пока мы думали, а не ввести ли в посты с вечеринок хештег #счемпить, настала очередь еще одного видео, но уже шуточного. Оно было оперативно снято, смонтировано и показано прямо во время мероприятия. В главных ролях — гости. Вместо речей — бабблы с веселыми фразами, как в комиксах. До слез получилось смешно.
Когда гости вытерли глаза и стекла очков, на сцену вышел член совета директоров ЦФТ Александр Погудин. Он скомандовал всем занести в телефоны нужную дату: 23—26 апреля «Роза Хутор» принимает саммит ЦФТ. «Мы не воспринимаем это мероприятие как клиентское, — подчеркнул Погудин. — Это съезд тех, кому есть, что сказать, и у кого есть желание пообщаться с такими же умными людьми. Словом, слет матерых экспертов, которые не за деньги, а за правду строят банковские технологии на века. Будем рады всех видеть».
Затем последовала традиционная для развлекательной программы ЦФТ игра в бинго. Всем раздали карточки с разными словами. Ведущий их объявлял, а участники в случае совпадения зачеркивали. Победительнице, у которой совпал ряд слов, вручили приз — путевку на тот самый саммит в 2020 году.
Завершился вечер концертом Варвары Визбор. Внучка Юрия Визбора и фронтмен собственного музыкального коллектива исполнила песни на стихи деда и собственные хиты.
|
Фото: Надя Дьякова, Леонард Соловатов
|
26.11.2019 15:00:00
03.10.2019 09:00:00
28.08.2019 09:00:00
21.08.2019 13:00:00
03.07.2019 13:00:00
26.06.2019 09:00:00
13.06.2019 09:00:00
23.04.2019 09:00:00
02.04.2019 09:00:00
06.03.2019 13:00:00
02 Дек 2019 PARTY