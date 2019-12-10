Битва интеллектов: Альфа-Банк пригласил партнеров на квиз

Многие из нас воспринимают Новый год как точку отсчета. Например, это хороший повод начать финансово помогать тем, кто нуждается в заботе. Чтобы стать сопричастным к благому делу, достаточно оплачивать свои покупки специальной картой.

Директор по маркетингу и рекламе IDF Eurasia и увлеченный путешественник Денис Зверик делится опытом, какие карты брать в поездку, на чем можно сэкономить и как не стать жертвой мошенников.

Неформальное общение не только укрепляет сотрудничество и дает возможность отдохнуть, это еще и повод блеснуть умом. Так рассудили в Альфа-Банке, предложив партнерам поиграть 4 декабря в авторский квиз BrainZona Елизаветы Овдеенко.

Неформальное общение не только укрепляет сотрудничество и дает возможность отдохнуть, это еще и повод блеснуть умом. Так рассудили в Альфа-Банке, предложив партнерам поиграть 4 декабря в авторский квиз BrainZona Елизаветы Овдеенко.

Дмитрий Огай («Детский мир»), Сергей Хироников (Альфа-Банк), Евгения Федотова (Bosco), Елизавета Овдеенко, Виталий Сатин («Детский мир»), Константин Поздняков (Bosco), Ольга Пахолюк (Альфа-Банк)

Снежным вечером клиенты управления торгового финансирования Альфа-Банка собрались в ресторане Terrine на Зубовском бульваре. Бокал шампанского и легкие закуски после московской метели были как нельзя кстати.

Оксана Новикова, Юлия Шарохо («Связной»), Ольга Пахолюк, Ольга Витошко (Альфа-Банк)

Для гостей мероприятие стало хорошей возможностью встретиться с менеджерами банка вне офисной обстановки, узнать их с другой, неофициальной стороны. «Мы сотрудничаем с «Альфой» с 1997 года, это уже такие совершеннолетние отношения, — поделились с FP представители «Атомстройэкспорта». — У нас большие кредитные соглашения, внушительный объем работы. Но иногда хочется пообщаться не только об этом, а просто приятно провести вместе время». Собеседники признались, что раньше не участвовали в подобных интеллектуальных состязаниях, но надеются проявить себя достойно.

«У нас с Альфа-Банком самые дружественные отношения, это один из наших главных финансовых партнеров уже более десяти лет. Мы совместно два кризиса прошли!» — рассказал Владимир Ким из авиакомпании S7. «Как говорится, друзья познаются в беде», — добавила его коллега Наталья Колядина. Оба сообщили, что в квизы играют давно и благодаря своему опыту надеются занять призовое место.

Приветственное слово руководителя управления торгового финансирования Альфа-Банка Дины Меркуловой стало сигналом к тому, что всем пора располагаться за игровыми столами. «Здорово, что вы пришли к нам этим зимним вечером, — сказала она. — Надеюсь, нас ждет увлекательное состязание. Мы не будем мучить вас бизнес-вопросами, дадим возможность развлечься, пообщаться. И хочу вам сказать большое спасибо за сотрудничество. Надеюсь, оно продлится очень долго».

Дина Меркулова

И вот игра началась. Для своего авторского курса Елизавета Овдеенко подготовила непростые вопросы. Над многими из них пришлось попотеть.

Всего в игре было семь туров. В первом требовалось определить, какой наш соотечественник изображен на том или ином дудле Google (то есть на заставке поисковика, посвященной определенному празднику или памятной дате). Во втором — угадать название фильма по короткому описанию и отрывку песни. Больше всего думали над таким вопросом: «Когда-то режиссер подарил подобную игрушку своей жене и, наткнувшись на нее в ходе создания сценария, решил использовать ее в картине 2010 года». При этом из динамиков звучала песня «Родительский дом — начало начал» в исполнении Льва Лещенко. Догадались? Правильный ответ: фильм «Начало», а игрушка — волчок. Непросто, правда?

Елизавета Овдеенко

Кирилл Тихомиров, Мария Федотова (Альфа-Банк), Екатерина Тубашова («Бунге»), Ирина Кондратова («Черкизово»)

Третий тур был посвящен Альфа-Банку. Каждый раз игрокам предлагалось четыре варианта ответа, нужно было выбрать правильный. Один из вопросов, например, звучал так: как называлась первая компания, созданная владельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом? Варианты:

а) Альфа-Банк;

б) кооператив «Курьер»;

в) кооператив «Пруд»;

г) «Альфа-Фото».

Ну как, сложно? Правильный ответ — кооператив «Курьер».

Ираклий Гурский, Евгений Филиппов («Черкизово»), Ирина Бердышева (Альфа-Банк)

В перерыве, пока жюри подсчитывало баллы, мы расспросили участников квиза о впечатлениях от первых трех туров. «Играется отлично, весело, но пока мы еще только разминаемся, — поделились Константин Поздняков и Евгения Федотова из компании Bosco. — Самый сложный вопрос был про фильм «Начало», мы его одолеть не смогли. До этого казалось легко, мы расслабились, и тут вдруг такая интрига».

Виталий Сатин («Детский мир»), Евгения Федотова, Константин Поздняков (Bosco)

Евгений Бельчанский (Альфа-Банк)

Четвертый тур был рассчитан на логику. А еще он позволял даже отстающим вырваться вперед благодаря возможности делать ставки, которые в случае правильного ответа давали дополнительные баллы. Здесь стоит выделить один очень элегантный вопрос: «Однажды в 1960-годах Джон Шепард-Баррон пришел в 12:31 — на минуту позже. И в итоге 27 июня 1967 года появилась первая «дыра в стене». Что же придумал Шепард-Баррон?» Участники начали «раскручивать» ситуацию. Куда опоздал герой? Может, на вокзал? Тогда что же это за загадочные дыры в стене? Возможно, речь идет о шахте лифта? Но лифт же изобрели намного раньше! Правильный ответ такой: упомянутый Шепард-Баррон не успевал в банк за деньгами, что привело его к идее создания… банкомата! Вот так одно опоздание подарило людям удобные и уже привычные для нас устройства.

Особое оживление вызвал тур с загадками разных народов мира. И если малайскую «Доска сверху, доска снизу, четыре весла, один руль» (ответ — черепаха) разгадали практически все команды, то белорусская вызвала у многих затруднения. Попробуйте догадаться сами: «Круглая горка, что ни шаг, то норка». Вариантов прозвучало много: муравейник, дуршлаг и даже… картошка (ну Белоруссия же, как без этого). Правильным ответом оказался наперсток!

Наконец игра подошла к концу. В ожидании итогового рейтинга гости делились друг с другом своими вариантами ответов, обсуждали вопросы и даже немного рабочие темы. «Прекрасно, что для банков стало доброй традицией приглашать партнеров на интеллектуальные и культурные мероприятия, — отметила в беседе с FP финансовый директор авиакомпании «Победа» Татьяна Степанова. — Раньше мы собирались просто пообщаться за бокалом вина. Теперь все гораздо интереснее: выставки, спектакли, квизы».

Татьяна Степанова

Когда подвели итоги, выяснилось, что третье место заняла команда № 4. Она получила в награду диплом и знаменитые красные носки Альфа-Банка. В ней, кстати, играли представители авиакомпании S7, с которыми мы беседовали перед началом состязания. Обещали занять призовое место — и сделали это! С чем их и поздравляем.

Второй стала команда № 3, она ушла с необычными брендированными футболками. Первое место и новые книги под названием «Команда А» достались участникам за столиком № 2.

Елена Романова (diHouse), Ольга Пахолюк (Альфа-Банк), Анна Грачева («ЭЛКО»), Виталий Нюкин (Merlion), Ирина Зубкевич («ЭЛКО»), Иван Тарапатин (Альфа-Банк), Жанна Романченко (diHouse)

Андрей Касьяненко (МТС), Лариса Нетесова (IBS), Максим Артеменков («ПИК-Брокер»), Александр Агаджанов (МТС), Ренат Сарвартдинов (Альфа-Банк), Лариса Носова (IBS), Федор Антонив (Альфа-Банк), Елена Швыдко («ПИК-Брокер») Елена Романова (diHouse), Ольга Пахолюк (Альфа-Банк), Анна Грачева («ЭЛКО»), Виталий Нюкин (Merlion), Ирина Зубкевич («ЭЛКО»), Иван Тарапатин (Альфа-Банк), Жанна Романченко (diHouse) 1 /2

Хорошо, когда можно отдохнуть в приятной компании. Еще лучше — показать свои возможности в интеллектуальной битве. А призы — всего лишь дополнение к запоминающемуся неформальному вечеру.

Елена Швыдко, Максим Артеменков

Артем Антаранян (Альфа-Банк)