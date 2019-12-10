Битва интеллектов: Альфа-Банк пригласил партнеров на квиз

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Неформальное общение не только укрепляет сотрудничество и дает возможность отдохнуть, это еще и повод блеснуть умом. Так рассудили в Альфа-Банке, предложив партнерам поиграть 4 декабря в авторский квиз BrainZona Елизаветы Овдеенко.
Снежным вечером клиенты управления торгового финансирования Альфа-Банка собрались в ресторане Terrine на Зубовском бульваре. Бокал шампанского и легкие закуски после московской метели были как нельзя кстати.
Для гостей мероприятие стало хорошей возможностью встретиться с менеджерами банка вне офисной обстановки, узнать их с другой, неофициальной стороны. «Мы сотрудничаем с «Альфой» с 1997 года, это уже такие совершеннолетние отношения, — поделились с FP представители «Атомстройэкспорта». — У нас большие кредитные соглашения, внушительный объем работы. Но иногда хочется пообщаться не только об этом, а просто приятно провести вместе время». Собеседники признались, что раньше не участвовали в подобных интеллектуальных состязаниях, но надеются проявить себя достойно.
«У нас с Альфа-Банком самые дружественные отношения, это один из наших главных финансовых партнеров уже более десяти лет. Мы совместно два кризиса прошли!» — рассказал Владимир Ким из авиакомпании S7. «Как говорится, друзья познаются в беде», — добавила его коллега Наталья Колядина. Оба сообщили, что в квизы играют давно и благодаря своему опыту надеются занять призовое место.
Приветственное слово руководителя управления торгового финансирования Альфа-Банка Дины Меркуловой стало сигналом к тому, что всем пора располагаться за игровыми столами. «Здорово, что вы пришли к нам этим зимним вечером, — сказала она. — Надеюсь, нас ждет увлекательное состязание. Мы не будем мучить вас бизнес-вопросами, дадим возможность развлечься, пообщаться. И хочу вам сказать большое спасибо за сотрудничество. Надеюсь, оно продлится очень долго».
И вот игра началась. Для своего авторского курса Елизавета Овдеенко подготовила непростые вопросы. Над многими из них пришлось попотеть.
Всего в игре было семь туров. В первом требовалось определить, какой наш соотечественник изображен на том или ином дудле Google (то есть на заставке поисковика, посвященной определенному празднику или памятной дате). Во втором — угадать название фильма по короткому описанию и отрывку песни. Больше всего думали над таким вопросом: «Когда-то режиссер подарил подобную игрушку своей жене и, наткнувшись на нее в ходе создания сценария, решил использовать ее в картине 2010 года». При этом из динамиков звучала песня «Родительский дом — начало начал» в исполнении Льва Лещенко. Догадались? Правильный ответ: фильм «Начало», а игрушка — волчок. Непросто, правда?
Третий тур был посвящен Альфа-Банку. Каждый раз игрокам предлагалось четыре варианта ответа, нужно было выбрать правильный. Один из вопросов, например, звучал так: как называлась первая компания, созданная владельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом? Варианты:
а) Альфа-Банк;
б) кооператив «Курьер»;
в) кооператив «Пруд»;
г) «Альфа-Фото».
Ну как, сложно? Правильный ответ — кооператив «Курьер».
В перерыве, пока жюри подсчитывало баллы, мы расспросили участников квиза о впечатлениях от первых трех туров. «Играется отлично, весело, но пока мы еще только разминаемся, — поделились Константин Поздняков и Евгения Федотова из компании Bosco. — Самый сложный вопрос был про фильм «Начало», мы его одолеть не смогли. До этого казалось легко, мы расслабились, и тут вдруг такая интрига».
Четвертый тур был рассчитан на логику. А еще он позволял даже отстающим вырваться вперед благодаря возможности делать ставки, которые в случае правильного ответа давали дополнительные баллы. Здесь стоит выделить один очень элегантный вопрос: «Однажды в 1960-годах Джон Шепард-Баррон пришел в 12:31 — на минуту позже. И в итоге 27 июня 1967 года появилась первая «дыра в стене». Что же придумал Шепард-Баррон?» Участники начали «раскручивать» ситуацию. Куда опоздал герой? Может, на вокзал? Тогда что же это за загадочные дыры в стене? Возможно, речь идет о шахте лифта? Но лифт же изобрели намного раньше! Правильный ответ такой: упомянутый Шепард-Баррон не успевал в банк за деньгами, что привело его к идее создания… банкомата! Вот так одно опоздание подарило людям удобные и уже привычные для нас устройства.
Особое оживление вызвал тур с загадками разных народов мира. И если малайскую «Доска сверху, доска снизу, четыре весла, один руль» (ответ — черепаха) разгадали практически все команды, то белорусская вызвала у многих затруднения. Попробуйте догадаться сами: «Круглая горка, что ни шаг, то норка». Вариантов прозвучало много: муравейник, дуршлаг и даже… картошка (ну Белоруссия же, как без этого). Правильным ответом оказался наперсток!
Наконец игра подошла к концу. В ожидании итогового рейтинга гости делились друг с другом своими вариантами ответов, обсуждали вопросы и даже немного рабочие темы. «Прекрасно, что для банков стало доброй традицией приглашать партнеров на интеллектуальные и культурные мероприятия, — отметила в беседе с FP финансовый директор авиакомпании «Победа» Татьяна Степанова. — Раньше мы собирались просто пообщаться за бокалом вина. Теперь все гораздо интереснее: выставки, спектакли, квизы».
Когда подвели итоги, выяснилось, что третье место заняла команда № 4. Она получила в награду диплом и знаменитые красные носки Альфа-Банка. В ней, кстати, играли представители авиакомпании S7, с которыми мы беседовали перед началом состязания. Обещали занять призовое место — и сделали это! С чем их и поздравляем.
Второй стала команда № 3, она ушла с необычными брендированными футболками. Первое место и новые книги под названием «Команда А» достались участникам за столиком № 2.
Хорошо, когда можно отдохнуть в приятной компании. Еще лучше — показать свои возможности в интеллектуальной битве. А призы — всего лишь дополнение к запоминающемуся неформальному вечеру.
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