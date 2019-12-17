Кухонный переполох: как Альфа-Банк учил готовить

Есть истории, которые помогают нам посмотреть на жизнь под другим углом и заставляют действовать. Ассоциация АССА подготовила подборку книг о женщинах, вдохновляющих множество людей по всему миру.

Будет ли рецессия в США? Что произойдет со ставками в России? Куда можно выгодно вложить деньги в наступающем году? На эти и другие вопросы ответили эксперты БКС.

6 декабря Альфа-Банк пригласил представителей СМИ в Novikov School на традиционную предпраздничную встречу. В программе, помимо неформального общения с топ-менеджментом, значился ужин, который участники мероприятия должны были приготовить вместе.

Альфа-Банк пригласил представителей СМИ на традиционную предновогоднюю встречу в одну из московских кулинарных студий. Гости и организаторы продегустировали изысканные блюда, которые приготовили сами.

Анна Брыткова, Елена Янкина, Евгения Огурцова, Влад Коваленко (Банки.ру)

Альфа-Банк всегда собирает журналистов перед Новым годом. Никакой коммерции, никакой работы — исключительно неформальное общение, смех, шутки и подарки. Разумеется, в теплой, дружественной обстановке.

Гостей встречали те, кто целый год работал с ними в связке, — сотрудники управления общественных связей.

Отметить приближение Нового года вместе с журналистами собрался практически весь топ-менеджмент банка. Например, главный управляющий директор Владимир Верхошинский и руководитель блока «Малый бизнес» Денис Осин только вернулись из командировок и приехали на мероприятие прямо с чемоданами из аэропорта.

Вместе подняли бокалы — кто просекко, а кто шабли — за встречу и наступающие на всех праздники. Затем гостей поприветствовали директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов и президент банка Олег Сысуев. «Знаю: чем лучше и острее новость, тем она для вас интереснее, — сказал Сысуев. — Но сегодня мы отдыхаем, а не работаем, хотя наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы». По такому поводу все вновь подняли бокалы и продолжили неформальное общение с удвоенной силой.

Олег Сысуев

Владимир Верхошинский, Алексей Гиязов, Майкл Тач (Альфа-Банк)

Олег Сысуев 1 /3

Затем пришло время начать готовить, и гости разделились на две команды. Первую нарядили в черные фартуки с алой литерой А, вторую — наоборот — в красные фартуки с черной буквой А. Шефы быстро распределили между гостями обязанности по нарезке, жарке, размешиванию и взбиванию. Меню будущего гастрономического ужина впечатляло: салаты с артишоками, грейпфрутами и медом, а также с утиной грудкой и печеными овощами; филе-миньон с фасолью и грибами; стейки рибай с зеленым салатом; французские блины «креп сюзетт» с ягодами фламбе и мильфей.

Сергей Поляков (Альфа-Банк)

Екатерина Моисеева, Михаил Дьяков (Альфа-Банк)

Эльчин Гулиев (The Retail Finance) Сергей Поляков (Альфа-Банк) 1 /3

После того как все получили задания, закипела работа. Каждый принимал посильное участие — готовка шла бодро, весело, легко и вкусно. Алексей Гиязов с Надеждой Грошевой из Business FM резали ягоды для десерта. Глава «Альфа Private» Алина Назарова, руководитель блока «Розничный бизнес» Майкл Тач и Александра Киракосянц из Frank RG чистили чеснок и увлеченно общались. Даже издали было видно, что им гораздо веселее, чем если бы они резали лук.

Алексей Гиязов, Надежда Грошева

Алина Назарова, Александра Киракосянц

Жанна Каплун Алексей Гиязов, Надежда Грошева 1 /3

Процесс был не только увлекательным, но и познавательным. Шефы щедро делились с гостями кулинарными лайфхаками. Например, многие узнали, как правильно карамелизовать лук, быстро очистить печеные баклажаны и перец, а также в какую сторону вмешивать в крем взбитые сливки.

Тем временем директор по цифровому бизнесу «Альфа-Банка» Иван Пятков с Юлией Кошкиной из РБК увлеченно жарили стейк. Левой рукой держали сковородку, правой поливали мясо соусом, в остальных руках — ложка, перец и сливочное масло. Выглядели очень профессионально, будто исполняют такое ежедневно на кухне. Представители Банки.ру и Finparty готовили луковый мармелад к мясу и смешивали крем для десерта соответственно. Крем, правда, больше ели. И требовали считать это благородным делом спасения остальных гостей, следящих за фигурой.

Денис Осин

Анатолий Пестич (ТАСС)

Юлия Кошкина Денис Осин 1 /3

Изрядно забрызгав кухню и фартуки, авторы гастрономических шедевров вернулись за стол для дегустации. И, чего скрывать, качеством блюд остались довольны. В частности, главный редактор Банки.ру Влад Коваленко оценил тот самый луковый мармелад. Особенно хорош он оказался в сочетании с филе-миньон правильной прожарки. Коллеге Коваленко Анне Брытковой пришелся по вкусу воздушный мильфей с нежнейшим кремом патисьер, украшенный ягодами, а Жанна Каплун из Альфа-Банка оценила сочный стейк.

Юлия Кошкина, Иван Пятков



Евгения Чернышова (РБК), Денис Осин Юлия Кошкина, Иван Пятков 1 /3

Хотя блюд было много, гости не растерялись — собственноручно приготовленные десерты многие забрали с собой. Будет чем порадовать себя и близких за чашкой утреннего кофе!