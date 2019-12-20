«Мир» в прямом эфире. Новогоднем!

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12 декабря национальная платежная система «Мир» замешала в Loft #4 беспроигрышный новогодний коктейль. Взяла одного Ивана Урганта, приправила его Аллой Михеевой и Светланой Лободой. Добавила по вкусу Владимира Комлева, горсть шуток и украсила все это хорошим настроением гостей.
На финансовом рынке на так много отраслевых вечеринок, где можно увидеть вместе банкиров, айтишникив, ретейлеров, представителей платежных систем и прочих бизнесменов. Новый год «Мира» уже несколько лет становится именно такой площадкой, здесь отлично проводят время люди, которые даже на деловых конференциях разбросаны по разным панельным сессиям.
Гости передвигались между столиками, выпивали, изучали закуски, развешанные на стенах головы оленей (гипсовые!) и с интересом поглядывали в сторону сцены, где был воссоздан интерьер шоу «Вечерний Ургант». Все ждали Ивана, и Иван выпорхнул-таки из-за кулис под фанфары и голос Александра Гудкова, который доложил, что Ургант носит карту «Мир» в левом нагрудном кармане, ближе к сердцу. Проверить это, увы, не удалось.
Телеведущий немедленно выдал порцию приветственных шуток и по традиции начал передачу с новостей. Например, он рассказал, что вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов купил во Вьетнаме панно, совершив в этой стране первую транзакцию по карте «Мир». «Вообще, у него был небольшой выбор — либо панно, либо бальзам «Звездочка». Но бальзам «Звездочка» уже у Максима Акимова был», — закончил Ургант с этим инфоповодом. И перешел к следующему: скоро карту «Мир» начнут принимать в Великобритании! И это прекрасная новость для Елизаветы II, которая, по слухам, планирует отречься от престола, а значит, лишается госфинансирования. «Карта «Мир» с большими кешбэками точно придется ко двору», — оптимистично резюмировал Ургант.
Вот так, под общий хохот над комментариями финансовых новостей, программа плавно перетекла к выходу на сцену блистательной во всех отношениях Аллы Михеевой. Здесь шутки местами приобрели уже пикантный характер, так что оставим их между Аллой, Иваном и гостями. Но одной новостью поделиться сможем — оказывается, председатель правления НСПК Владимир Комлев жил когда-то с Михеевой в одном доме, и их теперь навек связывают воспоминания о пожаре, который в те времена в здании произошел.
Сам Владимир Комлев тоже не заставил себя ждать — этим вечером ему была отведена роль главного гостя шоу, и он занял место на диване рядом с ведущим. «Вот я сейчас пожал вам руку. Можно теперь сказать, что я в одном рукопожатии от Эльвиры Набиуллиной? И в двух от сами знаете кого?» — первым делом поинтересовался Ургант. И, получив утвердительный ответ, продолжил разговор.
Для начала телеведущий объявил, что Россия вошла в топ-10 самых безналичных стран мира, и спросил у Комлева, помнит ли тот вообще, что такое наличка. При этом он решил не верить главе «Мира» на слово, поэтому достал из кармана пачку 200-рублевых банкнот и предложил на глазок определить их количество. «Сто двадцать», — не задумываясь, ответил топ-менеджер. «Правильно! — также ни секунды не промедлив воскликнул Ургант, — хотя я их и не считал. Проверять не будем, вечеринка затянется».
Во время дальнейшего интервью гости узнали о Владимире Комлеве много интересного. Например, о его любимых местах в России. В топ-5 вошли Анапа (там Комлев проводит каждый год отпуск), полуостров Таймыр (замечательная рыбалка), Владивосток (фантастическая природа и мосты), Санкт-Петербург (ну как же без него) и Псков (вам просто сюда необходимо, поверьте).
Надо сказать, что из главы платежной системы получился достойный спарринг-партнер, он мастерски отбивал подачи Урганта. Например, на вопрос, почему «Мир» выбрал Великобританию в качестве первой страны для экспансии на Запад, Комлев ответил: «Ну а какую же еще. Мы новичок, а в Англии это слово очень любят».
Также Ургант обсудил с главой «Мира» его встречу со знаменитым тренером Станиславом Черчесовым (а заодно проверил, как будут смотреться на топ-менеджере легендарные «усы надежды») и не менее знаменитым интервьюером Владимиром Познером. Ну и не обошлось без игры под названием «Умники и трезвенники», в которой партнерами Комлева стали его заместитель Сергей Бочкарев и одна из гостей вечера. За неправильный ответ в этом состязании полагалась штрафная стопка текилы. Спойлер: оштрафовали всех.
Во время перерыва шустрая Алла Михеева успела снять свой «Острый репортаж», в котором задавала гостям провокационные вопросы, помогала им сдавать вещи в гардероб и занималась самым настоящим бизнес-сводничеством, знакомя предпринимателей с представителями власти. А еще она предлагала присутствующим подышать воздухом из шарика и спеть «В лесу родилась елочка». Уверены, стены этого лофта еще не слышали новогоднюю песню, исполненную таким густым, практически загробным басом. А они слышали многое.
Музыкальной гостьей вечера стала Светлана Лобода, которая не просто исполнила любимые многими композиции, но и показала по-настоящему крутое шоу. Все не отрываясь смотрели на сцену — в основном через телефоны. Кто-то гадал, на чем у певицы держится верхняя часть костюма, кто-то не отводил взгляда от балета (ух, какие там парни и девушки), кто-то завороженно следил за происходящим на экране-заднике. И все как один запели «Твои глаза-а-а», как только услышали первые ноты уже практически народной песни.
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Фото: Надя Дьякова
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