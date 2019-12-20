«Мир» в прямом эфире. Новогоднем!

16 декабря в театре Et Cetera вновь награждали лучших частных банкиров, управляющих активами и представителей смежных отраслей. Шутки на сцене, тотальный black tie в зале — в этом премия Spear's Russia Wealth Management Awards остается себе верна.

Канун Нового года — время построения планов на будущее. А что делать, если этому мешают проблемы со здоровьем, ограничивающие убеждения, привычные семейные сценарии? «Тупик», — скажет кто-то. «Вызов, дающий шанс начать новую жизнь», — возражу я.

12 декабря национальная платежная система «Мир» замешала в Loft #4 беспроигрышный новогодний коктейль. Взяла одного Ивана Урганта, приправила его Аллой Михеевой и Светланой Лободой. Добавила по вкусу Владимира Комлева, горсть шуток, украсила все это хорошим настроением гостей.

12 декабря национальная платежная система «Мир» замешала в Loft #4 беспроигрышный новогодний коктейль. Взяла одного Ивана Урганта, приправила его Аллой Михеевой и Светланой Лободой. Добавила по вкусу Владимира Комлева, горсть шуток и украсила все это хорошим настроением гостей.

На финансовом рынке на так много отраслевых вечеринок, где можно увидеть вместе банкиров, айтишникив, ретейлеров, представителей платежных систем и прочих бизнесменов. Новый год «Мира» уже несколько лет становится именно такой площадкой, здесь отлично проводят время люди, которые даже на деловых конференциях разбросаны по разным панельным сессиям.





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Гости передвигались между столиками, выпивали, изучали закуски, развешанные на стенах головы оленей (гипсовые!) и с интересом поглядывали в сторону сцены, где был воссоздан интерьер шоу «Вечерний Ургант». Все ждали Ивана, и Иван выпорхнул-таки из-за кулис под фанфары и голос Александра Гудкова, который доложил, что Ургант носит карту «Мир» в левом нагрудном кармане, ближе к сердцу. Проверить это, увы, не удалось.

Телеведущий немедленно выдал порцию приветственных шуток и по традиции начал передачу с новостей. Например, он рассказал, что вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов купил во Вьетнаме панно, совершив в этой стране первую транзакцию по карте «Мир». «Вообще, у него был небольшой выбор — либо панно, либо бальзам «Звездочка». Но бальзам «Звездочка» уже у Максима Акимова был», — закончил Ургант с этим инфоповодом. И перешел к следующему: скоро карту «Мир» начнут принимать в Великобритании! И это прекрасная новость для Елизаветы II, которая, по слухам, планирует отречься от престола, а значит, лишается госфинансирования. «Карта «Мир» с большими кешбэками точно придется ко двору», — оптимистично резюмировал Ургант.

Вот так, под общий хохот над комментариями финансовых новостей, программа плавно перетекла к выходу на сцену блистательной во всех отношениях Аллы Михеевой. Здесь шутки местами приобрели уже пикантный характер, так что оставим их между Аллой, Иваном и гостями. Но одной новостью поделиться сможем — оказывается, председатель правления НСПК Владимир Комлев жил когда-то с Михеевой в одном доме, и их теперь навек связывают воспоминания о пожаре, который в те времена в здании произошел.

Сам Владимир Комлев тоже не заставил себя ждать — этим вечером ему была отведена роль главного гостя шоу, и он занял место на диване рядом с ведущим. «Вот я сейчас пожал вам руку. Можно теперь сказать, что я в одном рукопожатии от Эльвиры Набиуллиной? И в двух от сами знаете кого?» — первым делом поинтересовался Ургант. И, получив утвердительный ответ, продолжил разговор.

Для начала телеведущий объявил, что Россия вошла в топ-10 самых безналичных стран мира, и спросил у Комлева, помнит ли тот вообще, что такое наличка. При этом он решил не верить главе «Мира» на слово, поэтому достал из кармана пачку 200-рублевых банкнот и предложил на глазок определить их количество. «Сто двадцать», — не задумываясь, ответил топ-менеджер. «Правильно! — также ни секунды не промедлив воскликнул Ургант, — хотя я их и не считал. Проверять не будем, вечеринка затянется».

Во время дальнейшего интервью гости узнали о Владимире Комлеве много интересного. Например, о его любимых местах в России. В топ-5 вошли Анапа (там Комлев проводит каждый год отпуск), полуостров Таймыр (замечательная рыбалка), Владивосток (фантастическая природа и мосты), Санкт-Петербург (ну как же без него) и Псков (вам просто сюда необходимо, поверьте).

Надо сказать, что из главы платежной системы получился достойный спарринг-партнер, он мастерски отбивал подачи Урганта. Например, на вопрос, почему «Мир» выбрал Великобританию в качестве первой страны для экспансии на Запад, Комлев ответил: «Ну а какую же еще. Мы новичок, а в Англии это слово очень любят».

Также Ургант обсудил с главой «Мира» его встречу со знаменитым тренером Станиславом Черчесовым (а заодно проверил, как будут смотреться на топ-менеджере легендарные «усы надежды») и не менее знаменитым интервьюером Владимиром Познером. Ну и не обошлось без игры под названием «Умники и трезвенники», в которой партнерами Комлева стали его заместитель Сергей Бочкарев и одна из гостей вечера. За неправильный ответ в этом состязании полагалась штрафная стопка текилы. Спойлер: оштрафовали всех.

Во время перерыва шустрая Алла Михеева успела снять свой «Острый репортаж», в котором задавала гостям провокационные вопросы, помогала им сдавать вещи в гардероб и занималась самым настоящим бизнес-сводничеством, знакомя предпринимателей с представителями власти. А еще она предлагала присутствующим подышать воздухом из шарика и спеть «В лесу родилась елочка». Уверены, стены этого лофта еще не слышали новогоднюю песню, исполненную таким густым, практически загробным басом. А они слышали многое.



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Музыкальной гостьей вечера стала Светлана Лобода, которая не просто исполнила любимые многими композиции, но и показала по-настоящему крутое шоу. Все не отрываясь смотрели на сцену — в основном через телефоны. Кто-то гадал, на чем у певицы держится верхняя часть костюма, кто-то не отводил взгляда от балета (ух, какие там парни и девушки), кто-то завороженно следил за происходящим на экране-заднике. И все как один запели «Твои глаза-а-а», как только услышали первые ноты уже практически народной песни.



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