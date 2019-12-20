Традиция с импровизацией: в Москве вручили премию Spear's

12 декабря национальная платежная система «Мир» замешала в Loft #4 беспроигрышный новогодний коктейль. Взяла одного Ивана Урганта, приправила его Аллой Михеевой и Светланой Лободой. Добавила по вкусу Владимира Комлева, горсть шуток, украсила все это хорошим настроением гостей.

Канун Нового года — время построения планов на будущее. А что делать, если этому мешают проблемы со здоровьем, ограничивающие убеждения, привычные семейные сценарии? «Тупик», — скажет кто-то. «Вызов, дающий шанс начать новую жизнь», — возражу я.

Сам себе ресурс: как изменить сценарий своей жизни

16 декабря в театре Et Cetera вновь награждали лучших частных банкиров, управляющих активами и представителей смежных отраслей. Шутки на сцене, тотальный black tie в зале — в этом премия Spear's Russia Wealth Management Awards остается себе верна.

16 декабря в театре Et Cetera вновь награждали лучших частных банкиров, управляющих активами и представителей смежных отраслей. Шутки на сцене, тотальный black tie в зале — в этом премия Spear's Russia Wealth Management Awards остается себе верна.

Собирать друзей перед Новым годом уже стало хорошей традицией для организаторов премии — журнала Spear's Russia и портала PBWM. Официально сбор гостей был назначен за час до события, но многие прибыли гораздо раньше и не пожалели — камерная площадка театра располагала к приятному проведению времени в кругу коллег по цеху.





1 /3







1 /4

Вели церемонию актеры популярного телешоу «Импровизация» Антон Шастун и Дмитрий Позов. Весь вечер они показывали чудеса экспромта, мастерски жонглируя шутками разной степени остроты. Сам процесс вручения премии проходил рядом со ставшим уже легендарным барным островом.

Но одну традицию премии организаторы-таки нарушили — изменили главную номинацию. В этот раз она была не индивидуальной и называлась «Легендарная команда». Таковой признали «Уралсиб Private Bank», много лет возглавляемый Ольгой Дегтяревой.

Свои награды заслужили и другие лидеры отрасли. Так, среди российских банков для состоятельных частных клиентов, как и в прошлом году, был отмечен «Газпромбанк Private Banking». Лучшим иностранным банком в России жюри признало Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Титул инвестиционной компании года достался «Фридом Финанс».

Как и в прошлый раз, дважды поднимались на сцену представители Альфа-Банка: он был объявлен лучшим российским банком для корпоративных клиентов, а его главный управляющий директор Владимир Верхошинский стал банкиром года. Управляющей компанией номер один эксперты вновь признали «Альфа-Капитал». Как лучший банк в странах СНГ и Балтии был отмечен Rietumu Banka.

Новые для премии имена прозвучали в «юридических» номинациях. Консультантом года в этой сфере стала Baker McKenzie. За лучший сервис по защите активов наградили компанию NOA Circle. В свою очередь, BKHK Law Firm забрала приз за юридическое и налоговое структурирование частного капитала.

Одним из главных дебютантов церемонии стал MKB Private Bank, признанный стартом года. В номинации «Консьерж-сервис» отметился еще один новичок — компания Affluence Private Concierge.

Отдельные награды получили участники рынка, которые специализируются на обслуживании обеспеченных семей. Среди семейных офисов отличился Verba Private Wealth, среди мультисемейных — Confideri Family Office.

За индивидуальными наградами на сцену поднимались Игорь Рябов из UniCredit Private Banking Russia, которому досталась номинация «Джентльмен индустрии», и «Леди индустрии» Евгения Тюрикова из Sberbank Private Banking. А звание инвестиционного консультанта года перешло к Антону Горелову из Sberbank Private Banking.

Жюри премии возглавлял управляющий партнер Мediacrat Арман Джилавян. Вместе с ним решения выносили член наблюдательного совета Московского Кредитного Банка Роман Авдеев, бизнесмен Александр Гафин, глава «Роснано Капитал» Ирина Рапопорт, генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин, а также издатель Spear's Russia Дарья Фигуркина.