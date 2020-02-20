Розница рулит! МКБ наградил лучших сотрудников направления

Именно так в последние годы я обозначаю для себя 14 февраля — День святого Валентина. Предложенный мною формат праздника в ресторане «Логово» зашел на ура и у моих подруг по «Бриллиантовому клубу».

В феврале произошло знаменательное для компании событие. Сотрудники IT-блока и онлайн-бизнеса разместились в новом офисном пространстве, созданном по последнему слову техники, эргономики и дизайна.

12 февраля в центре Москвы чествовали самых успешных представителей розничного блока Московского Кредитного Банка. Итоги года, планы на будущее, интеллектуальная игра — мероприятие получилось насыщенным.

Розница — это люди, которые непосредственно общаются с клиентами и всегда на передовой. Самые результативные из них по итогам 2019 года собрались в отеле InterContinental, чтобы услышать от руководства слова благодарности и получить награды.

Официальную часть мероприятия открыл заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков. «Сегодня ваш день, вы лучшие! — обратился он к собравшимся. — Своим трудом и упорством вы совершили чудо и перевыполнили планы».

По словам топ-менеджера, за год команда добилась потрясающих результатов, особенно по количеству открытых клиентам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). «Стахановские» цифры показали андеррайтинг и подразделение прямых продаж, которое каждый месяц било собственные рекорды. «Вы — классная команда. Я счастлив, что мы работаем вместе. Вы молодцы!» — с гордостью отметил зампред правления.

Алексей Косяков

Прежде чем начать награждение лучших из лучших, Косяков представил показатели, с которыми банк завершил минувший год, а также поделился планами на 2020-й.

Сейчас МКБ — это практически 3 млн частных, 15 тыс. корпоративных клиентов и седьмое место в банковской системе по активам. В прошлом году его розничная клиентская база выросла на 17%, активы физлиц (без учета VIP-сегмента) — почти на 10%, а пассивы — на 20%, что в три раза выше рынка. На 168% увеличился объем средств до востребования, на 22% — портфель активных карт.

В 2019 году МКБ запустил новую продуктовую линейку, предложил комбинированный продукт «вклад плюс ИИС» и создал сервис «мультивалютность», который клиент может подключить самостоятельно в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Появилось направление паевых инвестиционных фондов (ПИФов), но их активное продвижение начнется с апреля. «Эра высоких ставок уходит в прошлое, депозиты становятся менее привлекательными для клиентов, поэтому инвестпродукты будут пользоваться спросом», — прокомментировал зампред правления.

В этом году команда будет дорабатывать новый мобильный банк, создаст отдельную продуктовую линейку для состоятельных клиентов и продолжит территориальную экспансию. В феврале МКБ начал работать в Казани, в марте откроется офис в Ижевске, в апреле — сразу два в Екатеринбурге. В течение года точки присутствия появятся в Челябинске, Тюмени и Нижнем Новгороде, а в планах на 2021-й — выход в Сибирский и на Южный федеральные округа. «Все это становится возможным благодаря вам, — обратился Косяков к гостям мероприятия. — Спасибо за ваши старания, умения, за то, каких результатов вы добились».

Затем для вручения наград на сцену поднялся директор розничной сети МКБ Максим Урес. Первыми чествовали победителей индивидуальных номинаций. Кроме грамот они получили креативные сувениры с корпоративным логотипом — футболки с надписью «Плечом к плечу», антистрессовые мячики «Жму руку», картхолдеры «Все складывается», коврики для мыши «Надежная опора», чашки «Теплый прием», конференц-сумки и книгу о красоте нашей природы «Россия — полет через века», выпущенную при поддержке банка.

Максим Урес









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Настал черед командных номинаций, после них наградили региональных победителей, а затем начальник управления андеррайтинга Максим Горячев объявил лучших в своем подразделении. «Рад, что появилась возможность сделать это публично, да еще в таком красивом месте, — сказал он. — Мы всегда награждаем сотрудников внутри подразделения, дарим памятные подарки, а вот такое мероприятие — в первый раз. Очень здорово, что люди могут получить награду из рук руководства, услышать добрые слова».

Максим Горячев



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Завершилась официальная часть чествованием победителей из управления развития продаж и партнерских проектов. Награды им вручал руководитель подразделения Александр Байков.

Александр Байков









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Во время кофе-брейка мы пообщались с участниками мероприятия в неформальной обстановке. «Прошлый год мы посвятили изменению продуктов, поменяли всю продуктовую линейку, — рассказал Алексей Косяков. — У нас прекрасные результаты по продажам, но мы знаем, что можем больше. Мы улучшили бизнес-процессы, систему мотивации, усилили команду, поэтому на 2020 год у нас грандиозные планы».

Затем мы подошли к сотрудникам управления развития продаж, которые выглядели очень нарядно и представительно. Этим наблюдением мы и поделились с Александром Байковым. «Наше управление занимается привлечением клиентов, поэтому мы обязаны прекрасно выглядеть, — пояснил он. — Мы лицо компании, и, как ни крути, нас встречают по одежке».

Сотрудница управления Анастасия рассказала, что коллектив у них очень дружный, как одна семья: «Мы любим вместе отдыхать, ходим в кафе, на каток, раз в месяц точно где-то собираемся. Профессионализм, помноженный на прекрасный внешний вид и боевой настрой — это мы».

По словам регионального директора по развитию бизнеса в СЗФО Елены Смолиной, основным достижением ее команды в 2019 году стало открытие пяти универсальных офисов банка в Санкт-Петербурге. «Это результат командного труда, и не случайно мы предусмотрели отдельную номинацию для наставников, — поделилась наша собеседница. — Благодаря этим людям мы развиваемся, учим новых специалистов, помогаем им быстро адаптироваться. Все мы общаемся не только на работе, но и в свободное время: играем в мафию, ходим на интеллектуальные игры, вместе отмечаем праздники».

Елена Смолина

Также мы узнали, что Максим Горячев — капитан футбольной сборной МКБ, которая существует с 2011 года и неоднократно становилась победителем различных соревнований.

Завершилось мероприятие интеллектуальной игрой. Один из участников — постановщик — рассказывал своей команде, что он видит на выданной картинке. Остальные игроки должны были затем опознать правильное изображение в одном из десяти предложенных вариантов. Поверьте, это очень непросто!

В игре победили самые внимательные. Ими оказалась команда из четырех девушек: Марины Бобровой, Евгении Васильевой, Светланы Соловьевой и Екатерины Харитоновой.







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