Пандемия пандемией, а новый учебный год начался вовремя и даже в офлайне, хотя и с ограничениями. Мы узнали у финансистов, как этот необычный День знаний прошел в их семьях.

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27 августа в Москве в десятый раз вручали награды за достижения в финансовой отрасли на премии Finaward, учрежденной медиапроектом «Банковское обозрение». По традиции церемония состоялась в стенах банкетного комплекса Golden Palace.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Маски сброшены: Finaward собрала финансистов после карантина

27 августа в Москве в десятый раз состоялась премия Finaward, учрежденная медиапроектом «Банковское обозрение». По традиции награды за достижения в финансовой отрасли вручали в стенах банкетного комплекса Golden Palace.



Церемония этого года стала знаменательной по двум причинам. Во-первых, она уже десятая по счету, а значит, доказала свою нужность и состоятельность. Во-вторых, это было первое крупное офлайн-мероприятие для финансового сектора после длительного перерыва из-за пандемии.

Гостей встречали не только теплые улыбки хостес, но и привычная уже троица «санитайзер — маска — перчатки». Новое время диктует свои правила. Уставшие от виртуального общения люди были искренне рады видеть коллег по отрасли. Сначала все, следуя модному нынче «ковидному этикету», только раскланивались друг с другом, но очень скоро вернулись к олдскульным пожатиям рук, похлопываниям по плечам и объятиям.

Девушки подготовились к мероприятию особенно тщательно, и мы их прекрасно понимаем. Приятно, наконец, достать из шкафа что-то помимо условно деловой одежды, которая пользовалась большим спросом при работе из дома.

Разговоры ожидаемо вертелись вокруг коронавирусной темы. Собравшиеся обсуждали, насколько сильно затронула пандемия их бизнес, сетовали на усталость от зума, скайпа и круглосуточной обязанности быть на связи, которую навязала удаленка. Некоторые же этой самой удаленке радовались и мечтали на ней остаться.

Офисная жизнь у всех тоже сильно изменилась: во многих компаниях люди теперь трудятся посменно, в разные дни. Где-то на свои места приезжают только ключевые сотрудники. Рабочее пространство у последних сильно расширилось, и гости со смехом рассказывали, как пугаются немногочисленных коллег, встречая их в гулких пустых коридорах или выруливающих с кухни с чашкой кофе.

Но не одними разговорами было наполнено ожидание начала церемонии. Одни играли в винное казино, другие дегустировали чаи. Организаторы предусмотрели и новую рассадку гостей: теперь их отделяло друг от друга благословленное Роспотребнадзором расстояние. Не всем хватило мест непосредственно в зале, многие смотрели церемонию с балкона и, похоже, были совсем не против. Ведь именно там наливали шампанское.

Официальную часть открыл директор медиапроекта «Банковское обозрение» Дмитрий Равкин. «Мы немножко подзадержались с премией, где-то месяцев на пять, — констатировал он. — Но будем надеяться, что все плохое позади, и я рад приветствовать в этом зале самых смелых, профессиональных и ярких представителей финансовой отрасли».

Также Дмитрий признался, что он впервые за несколько месяцев надел галстук, и это еще одно свидетельство, что жизнь налаживается.

По словам Равкина, пандемия показала, что грань между банками и IT-компаниями практически размылась, поэтому за наградами в этом году выйдут представители очень разных сфер финансового рынка. Также организаторы решили отказаться от персональных номинаций, потому что стало достаточно сложно выделять людей-лидеров: все уходит в диджитал, технологизируется, роль одного человека становится менее заметной.

По традиции победителей в 13 номинациях определил экспертный совет, в который вошли 111 человек: аналитики, банкиры, представители инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор FBK Grant Thornton.

Дальше церемония потекла по-деловому бодро: на большом экране появлялись номинации и компании, претендующие на победу, вскрывался заветный конверт и объявлялась тройка финалистов. Победители поднимались на сцену, следовали улыбки, поздравления, фотосессия — все как положено.





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После оглашения основных итогов организаторы премии и аналитический центр «БизнесДром» вручили дипломы тем, чьи достижения выходят за рамки представленных 13 номинаций. Но именно они, по словам главы «БизнесДрома» Павла Самиева, «драйвят рынок», заставляют его идти вперед.

Окончание мероприятия было, как всегда, многолюдным, воздушным и сладким. Для общей фотографии на сцену поднялись все победители, затем она заполнилась сине-золотыми шарами, которые стали идеальным фоном для индивидуальных фото. А на балконе гостей ждал большой праздничный торт.

Тройки победителей в основных номинациях:

«Внедрение технологии блокчейн в финансовой сфере» — ассоциация «ФинТех», Газпромбанк / Digital Horizon, Альфа-Банк / Waves Enterprise;

«Внедрение / решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов» — ВТБ / «Мультикарта», Cardsmobile / Mastercard, Сбербанк / «АктивБизнесКонсалт»;

«Внедрение OpenAPI в банкинге» — «Тинькофф Инвестиции», Сбербанк, ВТБ;

«Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис» — Россельхозбанк / SafeTech, Тинькофф Банк / Safensoft, Почта Банк / SAS;

«Технологическое внедрение / решение в страховой компании» — «Сбербанк страхование», «Ренессанс Страхование», «Уралсиб Страхование» / «Уралинновация» (проект TWIN);

«Финансовый продукт» — Альфа-Банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк;

«Сервисное или комиссионное решение» — ВТБ, «Открытие» / SafeTech, Промсвязьбанк;

«Звездный видеомаркетинг» — Сбербанк, «Тинькофф Страхование», MTC Банк;

«Платежный сервис» — Промсвязьбанк, Mastercard, Сбербанк;

«Программа / сервис лояльности» — Mastercard, «Открытие», банк «АК Барс»;

«Коробочный продукт в страховании» — «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «Абсолют Страхование» / Райффайзенбанк;

«Инвестиционный продукт или сервис» — Тинькофф Банк, «Открытие Брокер», «Альфа-Капитал»;

«Социальный проект» — МТС Банк / «Арифметика добра», банк «Сфера» / Kinder MBA, Райффайзенбанк.





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Специальные призы:



«Лидер в накопительном страховании жизни» — «Капитал Лайф Страхование Жизни»;

«Использование искусственного интеллекта при взыскании задолженностей» — IDF Eurasia (бренд Moneyman);

«Визионер рынка страхования жизни» — Владимир Черников, «Ингосстрах-Жизнь»;

«Сервисный продукт для владельцев банковских карт» — СД «ВСК»;

«Юзабилити страховых продуктов в мобильном банке» — Альфа-Банк и «АльфаСтрахование-Жизнь»;

«Проект по автоматизации бизнес-процессов продаж страховых продуктов и взаимодействия с клиентами на базе микросервисной архитектуры» — «РСХБ-Страхование жизни» и R-Style Softlab;

«Лидер ипотечного онлайн-страхования» — «Абсолют Страхование»;

«Лидер дистанционных комиссионных сервисов на рынке финансовых услуг» — «Европейская юридическая служба»;

«Самая выгодная карта» — банк «Уралсиб»;

«Валютные паевые инвестиционные фонды года» — УК БКС;

«За лидерство в сегменте онлайн-гарантий для МСБ» — Абсолют Банк;

«За вклад в развитие добровольного медицинского страхования» — «Югория».





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