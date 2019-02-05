 
 
 
 
 
05.02.2019 09:00      
 
Редакция Finparty



Все статьи автора

Собеседование в Google, Amazon и Twitter: опыт обладателя MBA

Выпускник престижной американской бизнес-школы отправил резюме в три технологических гиганта и от каждого получил приглашение на первое собеседование. Своими впечатлениями он поделился на портале Efinancialcareers.

Недавно я с высокими оценками закончил обучение по программе MBA, которая по общему мнению входит в пятерку лучших в США. Одним из главных плюсов пребывания в престижной бизнес-школе является то, что наиболее известные компании из самых разных отраслей готовы проводить с вами собеседования прямо в кампусе. Если вы составите более-менее приличное резюме, то практически гарантированно попадете на встречи с интересными вам работодателями.

В поисках талантливых соискателей сначала в бизнес-школу приезжают представители банков и консалтинговых фирм. Затем в течение семестра настает очередь технологических гигантов. Поскольку мне не хотелось связывать карьеру с финансовой сферой или консалтингом, я проходил собеседования в Google, Amazon и Twitter. Отдельно отмечу, меня интересовала работа в области корпоративной стратегии, а не в технических подразделениях, где соискателей могут ждать совсем другие испытания. Вот каким оказался мой личный опыт.

2.jpg

Google

Когда я начал просматривать вакансии этой компании, меня приятно удивило их количество. Но все-таки непросто оказалось отыскать одну-две, которые подходили бы полностью. Должности менеджера по продукту и менеджера по проекту звучали почти одинаково, поэтому я подумал, что выбирать следует не название позиции, а прежде всего дивизион.

Собеседование со мной проводили два человека. Стартовало оно заурядно: меня спрашивали, чем мне нравится работа в компании, почему я должен вписаться в корпоративную культуру Google — все в таком роде. Но в какой-то момент вектор резко изменился. Собеседники будто хотели усыпить мою бдительность, чтобы затем устроить неприятный сюрприз.

Первый нестандартный вопрос звучал так: будучи мэром Сан-Франциско, какую стратегию эвакуации я выберу, если в городе произойдет землетрясение силой девять баллов? Несмотря на поворот беседы на 180 градусов, я был готов сохранять спокойствие и оставаться собранным, услышав нечто подобное. Меня предупреждали, что важнее тут не сами ответы на странные гипотетические вопросы, а то, каким образом я рассуждаю и отстаиваю свою точку зрения.

Сначала я думал, что выгляжу достойно, но с каждым следующим поворотом беседы эта уверенность таяла. Оба интервьюера пытали меня новыми и новыми уточняющими вопросами о землетрясении. Мне приходилось доказывать правильность аргументов, родившихся у меня в голове совершенно спонтанно, без какой-либо подготовки.

Уходя со встречи, я был почти уверен, что не произвел должного впечатления. В конце концов, одно дело понимать, что характер рассуждений значит больше, чем их смысл, другое — постоянно защищаться от звучащей критики. Собеседование в Google потребовало именно умения держать оборону, а к этому я оказался не готов.

2.jpg

Amazon

Здесь о впечатлениях мне рассказывать сложнее: царившая на встрече атмосфера запомнилась лучше, чем обсуждавшиеся темы. Проводили собеседование сразу три представителя Amazon. Мне показалось, что в компании есть что-то вроде культа личности ее гендиректора Джеффа Безоса — собеседники называли его просто Джеффри. Конечно, это только субъективное мнение, к тому же оставшееся от единственной встречи, но оно именно таково. Также у меня было чувство, что разговаривают со мной несколько свысока.

Как и в случае с Google, вопросы сыпались один за другим. Это не были бесконечные уточнения, зато между строк то и дело читалось «нам не понравился ваш предыдущий ответ». В каждой формулировке сквозил негатив, например: «Как вы сможете справиться со своими задачами, если никогда не работали в финансах?» К концу второго часа меня это злило — казалось, мы только то и делаем, что тонко боремся друг с другом. Возможно, таким образом меня проверяли, но мне уже было совершенно все равно.

2.jpg

Twitter

Последнее из трех собеседований выглядело словно глоток свежего воздуха на фоне предыдущих. Оно больше всего напоминало обычную беседу. Я встречался только с одним человеком, который занимается в компании подбором сотрудников на определенные должности. Вопросы он задавал не столько каверзные, сколько направленные на то, чтобы лучше меня узнать. Он рассказал о собственных задачах и дал мне возможность продемонстрировать свою подготовку и креативность. Вместо того, чтобы рассуждать о гипотетических ситуациях, я должен был высказать и обосновать идею, которая позволила бы укрепить позиции Twitter. Затем последовало ее обсуждение.

Неудивительно, что единственное приглашение на второе собеседование я получил именно от Twitter. Впрочем, и от него отказался, сделав выбор в пользу работы в стартапе. Я поступал в бизнес-школу, потому что хотел заниматься корпоративной стратегией в инновационной компании. При этом я понял, что напрасно ассоциировал технологические гиганты с духом предпринимательства. Они, безусловно, очень инновационны, но в них слишком ощущается атмосфера больших корпораций.  

Источник: Efinancialcareers
Читайте также
Партнерские материалы
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора
Персоны/Компании
    Всего 1980 персон/ 341 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2019 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015