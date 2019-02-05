Собеседование в Google, Amazon и Twitter: опыт обладателя MBA

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Выпускник престижной американской бизнес-школы отправил резюме в три технологических гиганта и от каждого получил приглашение на первое собеседование. Своими впечатлениями он поделился на портале Efinancialcareers.

Выпускник престижной американской бизнес-школы отправил резюме в три технологических гиганта и от каждого получил приглашение на первое собеседование. Своими впечатлениями он поделился на портале Efinancialcareers.

Недавно я с высокими оценками закончил обучение по программе MBA, которая по общему мнению входит в пятерку лучших в США. Одним из главных плюсов пребывания в престижной бизнес-школе является то, что наиболее известные компании из самых разных отраслей готовы проводить с вами собеседования прямо в кампусе. Если вы составите более-менее приличное резюме, то практически гарантированно попадете на встречи с интересными вам работодателями.

В поисках талантливых соискателей сначала в бизнес-школу приезжают представители банков и консалтинговых фирм. Затем в течение семестра настает очередь технологических гигантов. Поскольку мне не хотелось связывать карьеру с финансовой сферой или консалтингом, я проходил собеседования в Google, Amazon и Twitter. Отдельно отмечу, меня интересовала работа в области корпоративной стратегии, а не в технических подразделениях, где соискателей могут ждать совсем другие испытания. Вот каким оказался мой личный опыт.





Google

Когда я начал просматривать вакансии этой компании, меня приятно удивило их количество. Но все-таки непросто оказалось отыскать одну-две, которые подходили бы полностью. Должности менеджера по продукту и менеджера по проекту звучали почти одинаково, поэтому я подумал, что выбирать следует не название позиции, а прежде всего дивизион.

Собеседование со мной проводили два человека. Стартовало оно заурядно: меня спрашивали, чем мне нравится работа в компании, почему я должен вписаться в корпоративную культуру Google — все в таком роде. Но в какой-то момент вектор резко изменился. Собеседники будто хотели усыпить мою бдительность, чтобы затем устроить неприятный сюрприз.

Первый нестандартный вопрос звучал так: будучи мэром Сан-Франциско, какую стратегию эвакуации я выберу, если в городе произойдет землетрясение силой девять баллов? Несмотря на поворот беседы на 180 градусов, я был готов сохранять спокойствие и оставаться собранным, услышав нечто подобное. Меня предупреждали, что важнее тут не сами ответы на странные гипотетические вопросы, а то, каким образом я рассуждаю и отстаиваю свою точку зрения.

Сначала я думал, что выгляжу достойно, но с каждым следующим поворотом беседы эта уверенность таяла. Оба интервьюера пытали меня новыми и новыми уточняющими вопросами о землетрясении. Мне приходилось доказывать правильность аргументов, родившихся у меня в голове совершенно спонтанно, без какой-либо подготовки.

Уходя со встречи, я был почти уверен, что не произвел должного впечатления. В конце концов, одно дело понимать, что характер рассуждений значит больше, чем их смысл, другое — постоянно защищаться от звучащей критики. Собеседование в Google потребовало именно умения держать оборону, а к этому я оказался не готов.





Amazon

Здесь о впечатлениях мне рассказывать сложнее: царившая на встрече атмосфера запомнилась лучше, чем обсуждавшиеся темы. Проводили собеседование сразу три представителя Amazon. Мне показалось, что в компании есть что-то вроде культа личности ее гендиректора Джеффа Безоса — собеседники называли его просто Джеффри. Конечно, это только субъективное мнение, к тому же оставшееся от единственной встречи, но оно именно таково. Также у меня было чувство, что разговаривают со мной несколько свысока.

Как и в случае с Google, вопросы сыпались один за другим. Это не были бесконечные уточнения, зато между строк то и дело читалось «нам не понравился ваш предыдущий ответ». В каждой формулировке сквозил негатив, например: «Как вы сможете справиться со своими задачами, если никогда не работали в финансах?» К концу второго часа меня это злило — казалось, мы только то и делаем, что тонко боремся друг с другом. Возможно, таким образом меня проверяли, но мне уже было совершенно все равно.





Twitter

Последнее из трех собеседований выглядело словно глоток свежего воздуха на фоне предыдущих. Оно больше всего напоминало обычную беседу. Я встречался только с одним человеком, который занимается в компании подбором сотрудников на определенные должности. Вопросы он задавал не столько каверзные, сколько направленные на то, чтобы лучше меня узнать. Он рассказал о собственных задачах и дал мне возможность продемонстрировать свою подготовку и креативность. Вместо того, чтобы рассуждать о гипотетических ситуациях, я должен был высказать и обосновать идею, которая позволила бы укрепить позиции Twitter. Затем последовало ее обсуждение.

Неудивительно, что единственное приглашение на второе собеседование я получил именно от Twitter. Впрочем, и от него отказался, сделав выбор в пользу работы в стартапе. Я поступал в бизнес-школу, потому что хотел заниматься корпоративной стратегией в инновационной компании. При этом я понял, что напрасно ассоциировал технологические гиганты с духом предпринимательства. Они, безусловно, очень инновационны, но в них слишком ощущается атмосфера больших корпораций.