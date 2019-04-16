Кофе-брейки, обед, фуршет — на конференции все располагает к знакомству. Да и народ проверенный — не то что в «Тиндере». Екатерина Супрунович поинтересовалась у финансистов, нашел ли кто-нибудь свое счастье на деловых мероприятиях. И взяла советы у свахи-блогера для тех, кто еще в поиске.

Высокие технологии не только облегчают человеку жизнь, но и вынуждают терять привычные навыки. Президент тренинговой компании Business Relations Владимир Герасичев рассказывает, какие качества важно сохранить каждому.

Редакция Finparty



Все статьи автора Пять качеств, которые сделают вас незаменимыми в эпоху цифры

Высокие технологии не только облегчают человеку жизнь, но и вынуждают терять привычные навыки. Основатель и ведущий бизнес-тренер консалтинговой компании Business Relations Владимир Герасичев рассказывает, какие качества важно сохранить каждому.

Цифровые технологии, развитие которых приобрело взрывной характер, не только влияют на наш образ мыслей, но и заставляют испытывать другие чувства, иначе себя вести. Приспосабливаясь к повсеместной компьютеризации, мы лишаемся базовых социальных умений. Перечислю лишь основные потери.

С одной стороны, хорошо, что компьютер частично мыслит вместо нас — так мы можем сфокусироваться на чем-то более важном. Но с другой — мы действительно разучились думать.

Мы перестали запоминать информацию. Когда человек остается один на один с задачами, требующими моментального решения, часто ему не хватает оригинального контента, который должен генерировать мозг. Иллюзия обладания знаниями загоняет нас в такую ловушку.

Современный человек мало читает и, соответственно, его память ухудшается.

Почти каждый постоянно имеет дело с цифровыми устройствами: телевизором, смартфоном, гаджетами. Это лишает спокойствия. Мы паникуем, если забываем дома зарядку для ноутбука или оказываемся без выхода в Интернет.

Нам очень не хватает тактильных ощущений, опыта совместных переживаний. Вы видите на экране человека, который эмоционально окрашивает видео за вас, но не переживаете собственных эмоций. Это как знать о любви, бесконечно смотря мелодрамы в кинозале, а в жизни романтических чувств не испытывать. Современные технологии нужны, чтобы удовлетворить, по сути, две наших потребности — обеспечить безопасность и изменить качество жизни в лучшую сторону. Но этого мало. Человек — социальное животное, и ему необходимо простое общение, составляющими которого как были, так и останутся забота, партнерство, уважение.

Нам стоит держаться за свою человечность и развивать в себе определенные черты. Эти качества останутся важными независимо от того, что готовит нам роботизированное будущее.





Ответственность

Это не бремя, которое ложится на ваши плечи, и не поиск виноватого, как часто думают у нас в стране. Ответственность — это умение воспринимать ситуацию таким образом: «Все происходящее в моей жизни является последствием личного выбора и цепочки собственных действий». Противоположность этому отношению — ощущение себя жертвой обстоятельств и внешних факторов. Если вы хотите улучшить жизнь, то начните замечать, в каких ситуациях вы чувствуете беспомощность, вместо того чтобы проявить активность.





Адаптивность

Другими словами, речь идет о принятии ситуации такой, какая она есть. Мы очень часто сопротивляемся происходящему вокруг — политическому курсу, новой системе налогов, стилю руководства шефа. Потому что нам с детства внушили, что надо бороться. Люди путают настойчивость (качество, которое помогает добиться цели) с попытками сломать не устраивающие их вещи. Современные реалии требуют от нас гораздо больше гибкости, готовности к изменениям. Если вам не нравятся условия нынешней работы, то смените работодателя или в противном случае научитесь жить по его правилам.





Эмпатия

Компьютер точно никогда не заменит способность сопереживать, сочувствовать другим людям. Нужно обладать той или иной степенью эмпатии, чтобы жить в гармонии с окружающими.





Управление привычками

Либо ваши привычки повелевают вами, либо вы приструниваете свое поведение и остаетесь хозяином положения. Обязательно развивайте способность дисциплинировать себя. Например, при смене коллектива это умение поможет быстро войти в новый режим.





Креативность

В искусственный разум можно заложить алгоритмы написания музыкальных шедевров, и он сочинит мелодию, которая будет соответствовать всем канонам. Но она не отразит душевные порывы музыки, созданной живым композитором. Ни одна машина не придумает трогательный ролик про Рождество и пианино, вызывающий физическую реакцию — слезы или ощущение мурашек по коже.