Ценные знания: East-West United Bank рассказал детям о финансах

Бывает, что ценности, которые мы считаем своими, на самом деле навязаны нам социумом или семьей. Это рождает дисбаланс, мешающий быть счастливыми и идти по собственному пути. Давайте его уберем.

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В конце апреля в Люксембурге прошли необычные уроки для подрастающего поколения. О том, как накопить на мечту и обезопасить свои сбережения, дети узнали от профессиональных финансистов.

В конце апреля в Люксембурге прошли необычные уроки для подрастающего поколения. О том, как накопить на мечту и обезопасить свои сбережения, дети узнали от профессиональных финансистов.

В Москве подобные мероприятия уже стали привычными, а вот в Люксембурге их проводили впервые. 25 апреля уроки финансовой грамотности прошли в офисе East-West United Bank, а через день — в русской школе «Калинка». Сотрудники банка, выступавшие в роли учителей, подошли к занятиям серьезно и подготовили 45-минутные игровые программы на двух языках (французском и русском), отдельные для 76 детей разного возраста.

Самым маленьким ученикам было от четырех до шести лет. Они выясняли, откуда берутся и куда уходят деньги, искали ответ на вопрос: «Можно ли купить все?», делали сложный выбор, на что потратить средства, когда одного сильно хочется, а второе очень нужно.

Ребят постарше интересовало, например, по каким признакам отличить фальшивую банкноту от оригинала и как распланировать бюджет, чтобы накопить на мечту. Оказалось, что далеко не все современные дети грезят о планшетах или игровых приставках. Мечты у них зачастую масштабнее — о яхтах, картинах и красивых особняках.

А вот подростки в возрасте от десяти до 13 лет обсудили плюсы и минусы разных вариантов получения дохода: постоянную работу и сезонную, запуск собственного бизнеса и так далее. Они узнали о разных типах инвестиций, рассчитали доходность вклада, а во время игры «Свой стартап» определили, какие компании имеет смысл открывать.

Все участники занятий получили сертификаты юных банкиров. А преподаватели «Калинки» даже попросили материалы у сотрудников East-West United Bank, чтобы по ним провести похожие уроки дома со своими детьми.

Финансисты впервые участвовали в подобной акции, и впечатлений у них набралось не меньше, чем у детей. После мастер-классов мы попросили их поделиться мнением о проделанной работе.





Андрей Зайцев,

директор департамента частного банковского обслуживания

— У меня была группа детей от десяти до 12 лет, я им рассказывал об инвестиционных возможностях. Двое из учеников оказались очень активными — они точно знали, какой бизнес хотят развивать, и подробно описали все его нюансы. Наши бурные дебаты произвели хороший эффект — остальные дети тоже начали придумывать свои стартапы и обсуждать их возможности. Надеюсь, что мои рассказы были интересны всем слушателям и помогут им в будущем оценивать не только положительные стороны инвестиций, но и риски. Хотел бы, чтобы ребята стали успешными. А я с удовольствием приму участие в следующем подобном проекте.





Фредерик Шпитц,

старший сотрудник отдела кеш-менеджмента и розничных банковских услуг

— Для банка это был интересный эксперимент, а для меня — любопытный опыт. Дети часто меня прерывали, но при этом очень быстро схватывали тему. В будущем я бы хотел провести урок с учениками постарше, может быть, со студентами из какого-нибудь нефинансового лицея.





Андрей Гронин,

старший вице-президент департамента частного банковского обслуживания

— Будучи трижды отцом, я убежден в значимости детской финансовой грамотности. Владение ключевыми понятиями и навыками помогает подрастающему поколению не только разумно распоряжаться денежными средствами, но и понимать, как они достаются родителям, бабушкам и дедушкам. Важно, чтобы с юных лет дети проявляли уважение к труду и времени, которые обмениваются потом на деньги.





Наталья Перхова,

директор отдела торгового финансирования

— Не знаю, как у других, но на моем уроке выяснилось, что в семь — девять лет все же самое важное — это игровая приставка. Копить на нее были готовы все. Также учеников интересовали реальные и поддельные купюры. Они, например, долго не верили, что банкнота в 1 трлн долларов Зимбабве — это не фальшивка.