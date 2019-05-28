Опрос: гендиректора жертвуют доходом ради развития карьеры

О смене работы многие генеральные директора думают уже в первые годы после назначения на этот пост. Другие любопытные результаты опроса, проведенного экспертами Kontakt InterSearch Russia, — в инфографике Finparty.
В опросе участвовали главы компаний и собственники бизнеса, которые в свое время достигли высшей точки в корпоративной иерархии, после чего уволились ради «перезапуска карьеры». Как выяснилось, почти каждый пятый осознал необходимость такого шага в течение первых двух лет работы гендиректором. Еще треть пришла к этому по прошествии трех — пяти лет.
Решившись на перемены, гендиректора чаще всего переходят на аналогичную должность в более крупную организацию. Многие запускают собственный бизнес. Примерно каждому десятому удается получить место независимого члена совета директоров, а иногда этот пост получается совмещать с прежней позицией.
Только 4% респондентов заявили, что их решение уволиться имело для них исключительно положительные последствия. Всем остальным первое время пришлось мириться с различными потерями, сопровождавшими переход на новый карьерный этап. В том числе со снижением дохода.
Между осознанием, что в карьере начинается застой, и непосредственно переменами, в большинстве случаев проходят годы. Только 8% опрошенных отметили, что решились на увольнение менее чем за три месяца.
Что касается дальнейших карьерных планов, то каждый второй участник опроса предпочел бы для себя роль независимого директора. А из числа наиболее перспективных отраслей респонденты выделили IT, электронные сервисы услуг и медицину.
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