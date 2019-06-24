18 психологических приемов, помогающих пройти собеседование

Участие главы департамента private banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в программе «Что? Где? Когда?» не осталось незамеченным. В Интернете проходят конкурсы на варианты его фамилии, в Telegram ему посвятили набор стикеров. Помогает ли такая публичность в работе, рассказывает сам герой.

Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

Как в глазах HR выглядеть компетентнее других претендентов? Business Insider составил список лайфхаков, которые увеличат ваши шансы на получение работы.

Как в глазах HR выглядеть компетентнее других претендентов? Business Insider составил список лайфхаков, которые увеличат ваши шансы на получение работы.





Назначайте интервью на 10:30 вторника

По мнению сайта Glassdoor, лучшее время для собеседования — то, что подходит именно рекрутеру, а не соискателю. Ранних встреч, например, лучше избегать: на них интервьюер может быть озабочен мыслями не о вашем послужном списке, а о планах на день. Последние рабочие часы — тоже не очень хороший вариант. Не исключено, что к концу дня ваш собеседник будет уже занят размышлениями, что надо сделать дома.

Так что если HR-менеджер предлагает вам самим назначить время встречи, выбирайте ничем не примечательные 10:30 вторника. В такие периоды он будет максимально расслаблен и расположен к общению.





Не собеседуйтесь в один день с сильными кандидатами

Мнение о соискателе зависит от того, с кем еще рекрутеры встречались в этот день. К такому выводу пришли авторы исследований из Пенсильванского и Гарвардского университетов. Кандидаты, с которыми разговаривали после собеседований с другими сильными претендентами, при равных компетенциях получали оценки ниже ожидаемых. Те же участники эксперимента, чьи интервью проходили после «слабых» сессий, наоборот, оценивались неоправданно высоко.

Непонятно, было ли это бессознательными решениями или HR-сотрудники просто не хотели, чтобы начальство не думало, будто для них все кандидаты одинаковы. В любом случае, если у вас есть информация, кто и когда собеседуется, постарайтесь приходить после менее квалифицированных конкурентов.

Внимательно подбирайте цвет одежды

Не пренебрегайте этой рекомендацией. Рекрутмент-компания CarrerBuilder опросила специалистов по персоналу и пришла к выводу, что цвет одежды способен влиять на впечатление о соискателях. Вот как «переводятся» значения основных оттенков с HR-ского на человеческий:

синий — командный игрок;

черный — лидерский потенциал;

серый — логика, аналитический склад ума;

коричневый — надежность;

красный — сила;

оранжевый — непрофессионализм.

Учитывайте возраст собеседника

Понимая, к какому поколению принадлежит рекрутер, вы сможете быстрее найти с ним общий язык. Авторы книги «Сумасшедшее хорошее интервью» (Crazy Good Interviewing) Джон Молидор и Барбара Парус дают, например, такие рекомендации.

Поколение Y (20—30 лет): продемонстрируйте видимые примеры вашего труда и подчеркните способность работать в режиме мультизадачности.

Поколение X (30—50 лет): акцентируйте внимание на своей креативности и умении находить баланс между работой и личной жизнью.

Беби-бумеры (50—70 лет): дайте понять, что вы упорно работаете и уважаете мнение старших.

«Молчаливое» поколение (70—90 лет): продемонстрируйте лояльность к предыдущим работодателям и упомяните о своей обязательности.





Показывайте ладони, используйте жесты уверенности

По мнению экспертов, язык тела (особенно положение рук во время собеседования) очень важны. Вышеупомянутые Молидор и Парус напоминают, что открытые ладони говорят об искренности, а сложенные домиком — об уверенности. Барабанить пальцами по столу во время разговора не стоит — могут подумать, что вы нетерпеливы. Перевернутые вниз ладони укажут на склонность к доминированию. Сложенные на груди руки сообщат собеседнику о том, что вы разочарованы, а стремление их спрятать — о вашей скрытности.





Найдите что-то общее с интервьюером

Не секрет, что люди проникаются друг к другу симпатией, когда имеют много схожих черт. Поэтому, если вы знаете, что собеседник разделяет, например, ваш интерес к волонтерству, найдите подходящий момент и заговорите об этом.





Зеркальте собеседника

Еще один способ расположить к себе человека — повторять его позу и жесты. Этот психологический феномен называется эффектом хамелеона. Специалист по языку тела Патти Вуд считает, что в идеале общение должно чем-то напоминать танец с партнером. Если же ваши жесты будут совсем не совпадать, то у собеседника может сложиться впечатление, будто вам скучен разговор, вы не командный игрок или же неискренни в данный момент.

Патти Вуд

Итак, когда рекрутер подается вперед корпусом тела и, скажем, кладет руки на стол — не возбраняется сделать то же самое. С высокой вероятностью он не догадается, что вы зеркалите его сознательно.

Хвалите компанию, в которую устраивайтесь, а не себя

Исследователи из университетов Флориды и Вашингтона в ходе исследования доказали, что выше шансы получить работу у тех соискателей, которые не занимаются самопиаром, а положительно отзываются о потенциальном работодателе, делают комплименты интервьюеру и проявляют энтузиазм по поводу будущего сотрудничества. Но не переусердствуйте, во всем нужна мера.





Общайтесь уверенно и уважительно

Морис Швейцер, Адам Галински

Авторы книги «Друг или враг» (Friend or Foe) Морис Швейцер из Уортонской школы бизнеса и Адам Галински из школы бизнеса Колумбийского университета считают, что для успеха одинаково важны и конкуренция, и сотрудничество.

При приеме на работу это означает, с одной стороны, проявление уважения к интервьюеру, с другой — демонстрацию уверенности в собственных силах. Диалог может выглядеть, например, так: «Мне нравится то, что вам удалось сделать в данной области. Это напомнило мне о времени, когда я работал над таким-то проектом». Тем самым вы деликатно берете инициативу в свои руки и заодно отмечаете успехи потенциального работодателя.

Не бойтесь говорить о слабых сторонах

Когда вас спрашивают о недостатках, первый импульс — высказаться так, чтобы косвенно подчеркнуть свои достоинства. Например: «Ой, я такой перфекционист!» или «Я слишком много работаю». Лучше этого не делать. По результатам исследования Гарвадской школы бизнеса подобное хвастовство, замаскированное под жалобу, может развернуть собеседование не в лучшую для кандидата сторону. Оптимальным будет ответ вроде: «Я не всегда бываю организован». Он звучит честнее и вызывает расположение собеседника.





Программируйте себя на уверенность

В Колумбийском и Нью-Йоркском университетах провели исследование. Некоторых его участников сначала просили вспомнить и записать ситуации, когда у них была власть над другими людьми. Остальные этого не делали, а сразу переходили к следующему этапу эксперимента — выполнению общего задания всеми испытуемыми. В итоге члены первой группы транслировали такую уверенность, что казались окружающим более влиятельными.

Используйте этот прием перед встречей с HR-специалистами. Возьмите ручку, лист и опишите для себя несколько ситуаций в прошлом, в которых вы выступали как лидер.





Говорите с выражением

Хотите выглядеть умно — не произносите фразы монотонно. Американский физик Леонард Млодинов в книге «(Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением» пишет: «Если два оратора произносят одно и то же, но первый говорит чуть быстрее и громче, с меньшим количеством пауз и большей вариативностью по громкости, его воспримут как более энергичного, знающего и умного».

Леонард Млодинов

Редактор портала Inc Джеффри Джеймс рекомендует регулировать скорость речи в зависимости от сообщаемых сведений. Если подводите итоги или рассуждаете о прошлом опыте — говорите быстрее. Свежую информацию сообщайте медленнее. Во время рассказа о новой концепции проекта также лучше замедлиться — дайте время слушателям усвоить данные.





Установите с рекрутером зрительный контакт

Как только собеседник поприветствовал вас — посмотрите ему в глаза, не стесняйтесь. Участникам одного из исследований Северо-Восточного университета в Бостоне показали видео, где люди общаются друг с другом впервые. Затем зрителей спросили, кто им показался умнее всех. Самые высокие оценки получили те, кто смотрел в глаза собеседнику.





Демонстрируйте потенциал

На собеседовании может возникнуть соблазн побольше рассказать о своих достижениях. Но, как показывают выводы исследователей из Стэнфордского университета и Гарвардской школы бизнеса, лучше сосредоточиться на том, что вы сможете сделать для компании в будущем. Таких кандидатов воспринимают как более успешных.

По словам психолога Хайди Халворсон, так получается потому, что мозг уделяет больше внимания анализу неопределенной информации. И если она позитивна, то человек с большей вероятностью производит благоприятное впечатление.





Приготовьтесь к неудобным вопросам

Джон Лис

Автор книги «Эксперт по собеседованию» (The Interview Expert) Джон Лис рекомендует соискателям готовиться к обсуждению тем, которые им не очень-то хочется затрагивать. «Допустим, вас сократили, — приводит он пример. — Скажите: «Как и другие, я потерял работу, но это дало мне возможность проанализировать свои навыки и выявить направления роста». Таким ответом вы перенесете беседу из прошлого в настоящее и продолжите разговор в более комфортном русле».





Не сбрасывайте со счетов small talk

Пустая, казалось бы, болтовня до начала собеседования может повлиять на его результат, а точнее — на впечатление от кандидата. Ряд исследователей пришли к выводу, что рекрутеры выше оценивают соискателей, которые хорошо владеют искусством small talk. Так что помните о правиле: у вас нет второго шанса произвести первое впечатление.





Нарушайте сценарий

Зачастую собеседование строится по простой схеме: от одного пункта резюме рекрутер переходит к следующему, и так далее. Профессора из Университета Огайо и Школы менеджмента имени Келлога советуют отступать от этого сценария. В качестве примера они приводят случай с коллегой. Во время беседы с рекрутером он вдруг сказал: «А теперь позвольте рассказать то, чего нет в резюме». Интервьер немедленно заинтересовался, и кандидат простым приемом выделил себя из множества других соискателей.

Узнайте, почему вас пригласили

Прямо так и спросите: «Почему вы позвали именно меня?» Звучит странно, но, по мнению психолога Роберта Чалдини, работает хорошо. В частности, потому, что привлекает внимание HR-специалиста к вашим сильным сторонам. Ведь именно их ему придется проговорить вслух, отвечая на данный вопрос.

Роберт Чалдини

«Таким образом рекрутеры еще раз сфокусируются на ваших положительных качествах, — поясняет Чалдини. — А значит, во время дальнейшего разговора они будут благоприятнее к вам настроены».