Лучшие фильмы, телеграм-каналы и подкасты о финансах

Решая, что послушать или посмотреть, мы нередко выбираем темы, которые связаны с нашей профессией. В ассоциации ACCA подготовили подборку лучшего видео- и аудиоконтента о незаурядных финансистах, риске, этике и инновациях в отрасли.





Фильмы и сериалы

«Расплата» (The Accountant)

Главный герой картины — гениальный математик Кристиан Вульф с синдромом Аспергера, «черный аудитор» криминальных организаций. Когда на него обращает внимание отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов, он понимает, что дальше так продолжаться не может. Вульф находит себе работу, не связанную с криминалом, — проводит аудит в компании, выпускающей робототехнику. В какой-то момент сотрудница финансового отдела фирмы дает ему поручение разобраться с пропажей миллиона долларов, однако стоит финансисту выйти на след, как сразу начинают появляться жертвы. Теперь ему необходимо спасти и себя, и свою коллегу.





«Миллиарды» (Billions)

Сериал 2016 года рассказывает о противостоянии руководителя хедж-фонда Бобби Аксельрода и принципиального прокурора Чака Родса. А слоган телеэпопеи — «Власть — это главная валюта» — намекает, что борьба героев будет ожесточенной. Для приумножения своего капитала Аксельрод предает профессиональную этику: использует инсайдерскую информацию, находит лазейки в законах и идет на любой обман. Блюститель закона Родс хочет разоблачить финансового гения, но методы, которые он применяет, не менее противоречивы. Сюжет увлекателен тем, что там нет явного антагониста и протагониста, вы будете переживать за обоих.





«Бойлерная» (Boiler Room)

Еще одна история о достижении целей любой ценой. Главного героя Сета Дэвиса отчисляют из колледжа за неуспеваемость. Но бывший студент хочет стать успешным и, чтобы поправить дела, открывает у себя дома подпольное казино. Там наш герой знакомится с человеком, который приглашает его в брокерскую компанию J.T. Marlin с миллионными оборотами. Дэвис быстро усваивает правила, шаг за шагом приближается к своим желаниям и предвкушает большой куш. Но он не догадывается, что вовлечен в нечестную игру фирмы, вольно распоряжающейся чужими деньгами и находящейся под наблюдением ФБР.





«Игра на понижение» (The Big Short)

Оскароносный фильм, сюжет которого разворачивается в период экономического кризиса 2008 года. История об инвесторах, сумевших предсказать потрясения и заработать на этом состояние. Группа финансовых аналитиков обращает внимание на показатели, которые явно свидетельствуют о грядущем крахе ипотечного рынка США. Главным героям нужно предоставить эти данные во все экономические и политические институты, чтобы те предприняли меры для избежания коллапса. Но дельцы предпочитают легкую наживу — играют на понижение курса ипотечных облигаций и получают колоссальную прибыль, пока огромное число соотечественников идет к разорению.





«Предел риска» (Margin Call)

Другая захватывающая картина о том же периоде, получившая «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Топ-менеджеры пытаются сдержать катастрофу, надвигающуюся на их инвестиционный банк, один из крупнейших на Уолл-стрит. Характеры персонажей ярко вырисовываются в ситуации, когда нужно действовать на пределе. Ведь на кон поставлены не только финансовое благополучие и карьера героев, но и судьбы миллионов обычных людей в стране, которая увлеклась игрой под названием «доступное жилье в кредит».





«Нефть» (There Will Be Blood)

Фильм снят по роману американского классика Эптона Синклера, повествующему о становлении и развитии частной нефтедобывающей компании на рубеже XIX — XX веков. Предприниматель Дэниел Плэйнвью обнаруживает обширное месторождение нефти, которое удачно выкупает за $5000. Но затем далеко не все идет гладко. Чем успешнее становится фирма, тем больше герой занимается самокопанием и испытывает угрызения совести, потому что бизнес разрушает его жизнь и наносит вред окружающему миру.





«Трейдеры на миллион» (Million Dollar Traders)

Реалити-сериал всего из трех эпизодов. Главная идея в том, что каждый может стать трейдером, а вот успешным или нет — другой вопрос. Восемь человек, среди которых айтишник-пенсионер, эколог, ветеринар, продавец, промоутер боев MMA, студент, военный и преподаватель, пробуют свои силы в биржевой торговле — в течение двух месяцев управляют реальным капиталом в $1 млн. Курирует группу неофитов профессиональный трейдер, бывший сотрудник Goldman Sachs. Чтобы зрители лучше вникали в тему, сериал снабдили закадровыми объяснениями-комментариями. Как пишут в титрах, «текст читает Эндрю Линкольн» (тот самый Рик из «Ходячих мертвецов»).

Tелеграм-каналы

Finoman ( @finoman ) — лайфхаки для роста вашего дохода, а также последние новости из мира ICO и IPO.

«Финансовый монстр» ( @financemonster ) — простым языком о мире финансов и рекомендации по покупке ценных бумаг.

«Финансовый советник» ( @finbiz ) — независимый консультант Константин Шляхтин объясняет, куда можно вкладывать деньги, а куда не стоит.

«Финсайд» ( @finside ) — помимо статей об инвестициях автор Олег Анисимов публикует посты о жизни финансовых организаций, вакансиях и инновациях в отрасли.





Подкасты

Увы, специалисты АССА пока не нашли достойных внимания тематических аудиотрансляций на русском языке. Все отобранные ими подкасты из разряда must listen на английском. Но это отчасти к лучшему — можно и кругозор расширить, и языковые навыки прокачать.

Macro Voices — интервью и экспертные комментарии о событиях в мире макроэкономики и финансов. Ведущий — управляющий хедж-фондом Эрик Таунсенд.

ACCA Student Podcasts — глубокое погружение в финансовые темы, необходимые для сдачи экзамена ACCA Qualification.

Something More With Chris Boyd — ток-шоу, которое охватывает широкий спектр финансовых вопросов. Слоган — «Обучение и развлечение».

Rebank: Banking The Future — взгляд на банковскую систему через призму современных технологий.





Подкасты Financial Times

FT Banking Weekly — банковская команда Financial Times обсуждает самые главные события в отрасли и разбирает их по полочкам.