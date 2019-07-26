17 профессий с самым низким уровнем стресса

В прошлом году в Люксембурге прошел первый международный гольф-турнир, организованный East-West United Bank. И вот 19—20 июля игроков принимали уже наши клубы. Забегая вперед, скажем, что победила российская сборная, но дружеская атмосфера, азарт и веселье достались всем поровну.

19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.

Кто не мечтает о работе без напряжения, при этом с хорошей зарплатой? Американский портал Fairygodboss составил список профессий, которые соответствуют обоим критериям. Читаем и удивляемся, насколько реалии на рынке труда США отличаются от российских.

Кто не мечтает о работе без напряжения, при этом с хорошей зарплатой? Американский портал Fairygodboss составил список профессий, соответствующих обоим критериям. Читаем и удивляемся, насколько реалии на рынке труда США отличаются от российских.





Врач-сурдолог

Средний годовой доход: $77 420

Чтобы стать сурдологом, нужно окончить докторантуру и получить лицензию на частную медицинскую практику. Путь небыстрый, зато после этого вы начнете карьеру, лишенную ненужного стресса. Сурдолог диагностирует нарушения слуха, проводит дополнительные исследования и при необходимости подбирает пациентам слуховые аппараты.





Арт-директор

Средний годовой доход: $101 990

Не все разбираются в искусстве, но если вы в теме — считайте, повезло. Арт-директор — это не про музеи, а про работу в креативных отраслях: рекламе, издательском бизнесе, телеиндустрии. Все, что делает такой специалист, должно цеплять глаз. Причем для должности с шестизначным годовым вознаграждением иногда хватает степени бакалавра или даже просто безупречного вкуса.





Стоматолог-гигиенист

Средний годовой доход: $72 720

Гигиенисты проводят пациентам чистку зубов, а также первичное обследование всей ротовой полости. Для такой работы достаточно диплома специалиста. Согласно одному из исследований, профессия считается одной из оптимальных с точки зрения баланса между карьерой и личной жизнью. Если вы ее выберете, времени для домашних дел будет больше.





Геолог

Средний годовой доход: $106 900

Что бы вам ни рассказывали в школе, задача геологов заключается не в рассматривании камней дни напролет. Например, они изучают движения земной коры и все, что с этим связано, — землетрясения, извержения вулканов. Много времени приходится проводить в экспедициях, поэтому профессия выглядит и хорошо оплачиваемой, и нескучной.





Технолог пищевого производства

Средний годовой доход: $75 750

Вот уж работа, которую можно назвать «делом вкуса». Обладатели профессии анализируют все, что мы едим, а потом придумывают, как сделать это вкуснее. Также они следят, чтобы продукты были безопасными, качественными и правильно хранились. Ответственность высокая, поэтому, на первый взгляд, без стресса не обойтись. Зато работать нужно в спокойных лабораторных условиях и в достаточно расслабленном режиме.





Библиотекарь

Средний годовой доход: $59 870

Библиотека — тихое место, где люди читают или делают конспекты. И у сотрудников обязанности «медитативные» — проверять и каталогизировать книги, помогать найти то или иное издание. Необязательно устраиваться в места с большим потоком посетителей. Почему бы не поискать вакансии в библиотеках при музеях, предприятиях или госучреждениях?





Технический писатель

Средний годовой доход: $75 682

В отличие от обычных писателей технические не испытывают стрессов, связанных с необходимостью постоянно генерировать оригинальный занимательный контент. У вас есть продукт, к которому нужно составить инструкцию по эксплуатации или что-то в этом роде, причем самым простым языком. Главное — в достаточной степени разбираться в теме.





Биостатистик

Средний годовой доход: $115 900

Чувствуете себя комфортно в мире цифр? Обратите внимание на эту прикладную науку на стыке биологии и статистики. Нет ничего менее стрессового, чем заниматься биостатистикой. То есть работать с цифрами при проведении различных исследований в биологии, медицине, эпидемиологии и смежных областях.





Актуарий

Средний годовой доход: $105 100

Путь к этому виду деятельности долог — сначала бакалавриат, потом квалификационные экзамены. Зато полученные знания обеспечат неплохой доход. Вы будете разрабатывать страховые программы с учетом различных факторов, влияющих на их эффективность.





Диетолог

Средний годовой доход: $60 115

Приятная работа — помогать людям стать здоровее, сбросить лишний вес или избежать новых проблем из-за неправильного питания. Диетологу нужно не только быть специалистом в своей профессиональной области, но и иметь хорошие коммуникационные навыки. Придется говорить с людьми честно, при этом дружелюбно.





Гидролог

Средний годовой доход: $83 440

Как и геологи, гидрологи проводят большую часть рабочего времени в экспедициях. Только вместо горных пород и тектонической активности они изучают водные ресурсы. Полученная информация помогает, например, справляться с проблемами в тех районах планеты, где качество воды низкое или ощущается ее дефицит.





Аналитик операционной деятельности

Средний годовой доход: $84 180

В данном случае вам понадобится степень магистра или даже доктора. Нужно не просто уметь работать в комплексных математических и аналитических приложениях, но и эффективно использовать их на практике. Как правило, задача заключается в том, чтобы выявлять в компании узкие места и помогать вдумчиво решать обнаруженные проблемы, предотвращая возникновение еще более серьезных трудностей.





Инженер-технолог-материаловед

Средний годовой доход: $94 690

Люди этой специальности участвуют практически во всех этапах производства. Они применяют свои знания на стадии изготовления оборудования, при написании инструкций, при выборе материалов, позволяющих выпускать продукцию в соответствии с заданными стандартами. Билетом в профессию служит профильная степень бакалавра.





Ортодонт

Средний годовой доход: $221 390

Эти врачи знают, как исправить некрасивую улыбку и откорректировать зубы с помощью специального оборудования. Для каждого случая надо подобрать подходящие инструменты, правильно их применить, а потом наблюдать за прогрессом у клиента. Пациенты рады, когда видят результаты, врачи рады, когда видят довольных клиентов. В результате всем хорошо.





Астроном

Средний годовой доход: $110 220

Можно организовать себе карьеру без стресса, просто глядя в небо. Хотя, конечно, работа астронома состоит далеко не только в этом. Исследование феноменов Вселенной — задача сложная и трудоемкая. Зато, должно быть, впечатляет, когда выводы, сделанные при изучении космоса, удается применить к самым обычным ситуациям на Земле.





Политолог

Средний годовой доход: $103 210

Низкострессовая работа может быть даже связана с политикой. Как появляются и развиваются различные системы взглядов и течения в общественной жизни? Как политические события бывают связаны с другими сферами? Ответы на подобные вопросы — и есть задача ученого-политолога.





Биомедицинский инженер

Средний годовой доход: $91 230

Чтобы попробовать силы в биомедицинской инженерии, понадобится четыре года профильного обучения или диплом в смежной области и тренинги на рабочем месте. Такие специалисты играют важную роль в системе здравоохранения, в частности помогают улучшить процесс ухода за больными и повысить качество жизни пациентов.