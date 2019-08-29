Удачный старт: как в МКБ принимают стажеров

Страны Советов не существует уже 28 лет, но креатив того времени вызывает у многих ностальгические чувства. Мы решили вспомнить рекламу финансовых продуктов периода СССР и составили тематическую подборку.

20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.

В июне второй год подряд банк запустил программу стажировки MKB Universe. Мы встретились с ее участниками — студентами и узнали, чему их учит реальная рабочая обстановка.

В июне второй год подряд банк запустил программу стажировки MKB Universe. Мы встретились с ее участниками — студентами и узнали, чему их учит реальная рабочая обстановка.

Артемий Бабанин, Мария Афонина, Кристиан Редин, Эвита Рудович, Александр Тимошенко

Мы живем в информационный век, и традиционный рецепт успеха — получение диплома в престижном учебном заведении — уже не работает. Да, хороший вуз дает большой багаж знаний, но не профессиональный опыт. Стажировка MKB Universe позволяет провести годы учебы с максимальной пользой и набраться того самого драгоценного опыта.

Эта программа — стратегия вступления во взрослую жизнь. Как рассказала директор по персоналу МКБ Алена Ефремова, стажеры пробуют свои силы в банковском деле, приобретая практические знания для успешного старта карьеры. Направления разные: торговые операции на рынках капитала, продажи финансовых продуктов, инвестиционно-банковские услуги, казначейство, private banking, информационные технологии и риски. Опытный наставник в лице бизнес-партнера по персоналу помогает студентам приспосабливаться к рабочему ритму, атмосфере и корпоративной культуре.

Алена Ефремова

Шансы пуститься в «свободное плавание» есть у студентов последних курсов, обучающихся по финансовым, экономическим, математическим, юридическим и техническим специальностям. MKB Universe, рассчитанная на год, привлекает учащихся из МГУ, МГИМО, ВШЭ, РЭШ, Финансового университета, Российского экономического университета им. Плеханова и других ведущих вузов.

Разумеется, встать на свой первый профессиональный путь получается только у тех, кто прошел сквозь сито обязательных требований. Для этого нужно отлично ориентироваться в предметных областях, иметь аналитические навыки и лидерские качества, владеть английским языком не ниже уровня Advanced. А еще студент должен быть готов к самодисциплине и режиму многозадачности — программа подразумевает включение в настоящий рабочий процесс с плотным графиком.

В прошлом году всего шесть из 150 претендентов получили предложение о работе в банке на условиях стажерской программы. В этом году желающих попасть на нее было еще больше. Кандидаты прошли тестирования и интервью с топ-менеджерами банка, приняли участие в бизнес-играх. В результате отбора только 14 счастливчиков из более чем 300 студентов стали стажерами в различных подразделениях МКБ.

Переоценить роль молодых специалистов для организации сложно. Новички любопытны, не «зафиксированы» на корпоративных стандартах и могут выдать оригинальное решение. А тех, кто проявит себя наилучшим образом, по итогам программы зачислят в штат или включат в кадровый резерв на стартовые позиции.

О подробностях стажировки мы узнали у самих студентов.





Мария Афонина

Учебное заведение: МГИМО

Место практики: стажер-аналитик в инвестиционном департаменте

— Я выбрала эту сферу, потому что она соответствует моему направлению в учебе. И было очень приятно, что на собеседовании спрашивали то, что мы уже проходили на занятиях. Только в процессе работы ты можешь, образно выражаясь, потрогать руками наработанный университетский актив, применить его в деле. За день до выхода в офис меня охватило некоторое волнение, но все переживания улетучились, как только я подошла к стойке ресепшена. Там меня встретила HR-служба и познакомила с коллективом. Так что проблем с адаптацией даже не возникло.

Конкурс на вакантные места действительно можно назвать жестким. Мне особенно запомнились его последние этапы — бизнес-игра и интервью с топ-менеджерами банка, которые позволили оценить свои сильные и слабые стороны и умение работать в команде. Я прошла разные собеседования: и в формате неторопливой беседы, и в режиме экспресс-опросника, где на каждый ответ отводилось всего лишь 15 секунд, причем вопросы задавались то на английском, то на русском языках. Стажировка продлится год, но совмещение работы с учебой меня не пугает — в конце концов каждый должен покинуть уютную гавань юности и отправиться в самостоятельное путешествие.





Кристиан Редин

Учебное заведение: Высшая школа экономики

Место практики: стажер-аналитик в департаменте казначейства

— Самым сложным в первые дни оказалось знакомство с новой терминологией и языком программирования SQL, которым я прежде не владел. Пришлось осваивать это все в экстренном режиме. Но в принципе рабочая ситуация — и есть выход из зоны комфорта. Тебя учат плавать, сбросив в бассейн, но при этом ты всегда можешь рассчитывать на поддержку в лице наставника.

Отборочные туры послужили отдельной мотивацией к узнаванию чего-то нового. Перед последним этапом я прочитал учебник по оценке фьючерсов и свопов, и эта информация мне пригодилась в дальнейшем.

Теперь я осознаю, что нужно работодателям от молодых специалистов — способность учиться в сжатые сроки, умение эффективно общаться с другими людьми и наличие мыслительной гибкости.





Эвита Рудович

Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве РФ

Место практики: экономист-стажер в департаменте корпоративных рисков

— Я приятно удивлена дружелюбностью коллектива, который быстро посвятил меня почти во все аспекты работы. Главное, что дает мне стажировка, — это возможность все изученное в университете воплотить в жизнь. Я увидела, как банк функционирует изнутри. Теперь мне хочется еще лучше понять принципы его работы и добиться значительных результатов в будущей карьере. И ожидания работодателей для меня стали более ясны — они хотят видеть рядом с собой людей, умеющих ясно определять цели в выбранной области.

У меня не было конкретной задачи попасть именно в банк. Но благодаря программе MKB Universe я разобралась в собственных стремлениях, поняв, что работа в кредитной организации приносит мне радость.





Артемий Бабанин

Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве РФ

Место практики: стажер-аналитик в департаменте по работе с состоятельными клиентами

— Я помогаю клиентским менеджерам готовиться к переговорам — составляю презентации, формирую отчеты. В университете дают хорошую теоретическую базу, но применять ее в жизни можно научиться только на практике. Например, мне понадобилось изучить специализированные программы по работе с pdf и конверторы.

Я часто передвигаюсь по городу: езжу в другие отделения банка и офисы контрагентов для подписания важных документов. Но мои обязанности не ограничиваются поддержкой документооборота. Помощь менеджеру на встрече — значимая и интересная часть моей работы. И здесь важно усвоить формулу: следует учиться понимать клиента еще до того, как он начнет что-то говорить.





Валерий Круглов

Второй справа — Валерий Круглов

Учебное заведение: Тверской государственный технический университет

Место практики: младший разработчик — стажер центра компетенций дистанционных каналов обслуживания департамента IТ-развития (Тверь)

— О возможности прохождения практики я узнал из презентации, с которой в нашем учебном заведении выступил мой будущий начальник. Я захотел понять свои интересы, развить навыки, наладить полезные связи — поэтому подал заявку. Высшая школа дает теоретические знания, но не снабжает практическими вещами. Учебу можно сравнить с тихим, безопасным гнездом, из которого надо вылетать. И чем раньше ты это сделаешь, тем мягче будет твое «приземление», то есть освоение реальной жизни.

На мой взгляд, на лекциях в наши горячие юные головы пытаются вбивать знания — нам часто лень разбираться в непонятной терминологии, многократно повторять и запоминать факты. А тут работодатель без всякого нажима ставит перед тобой задачу, и делает это так умело, что у тебя появляется чувство ответственности — проект нужно сдать в срок. Я понял, что компании необходимы не твои средние оценки, а то, что ты привнесешь в нее. И за время стажировки сформулировал для себя стратегию достижения успеха: при выполнении задач необходимо сохранять спокойствие. Если впадать в панику, то мысли будут переплетаться, что помешает концентрации на конкретном занятии. Еще я понял, что не ошибся с выбором профессии: мои рабочие обязанности доставляют мне удовольствие.