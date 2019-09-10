Опрос: работодатели опровергают стереотипы о поколении Z

Большинство руководителей российских компаний не считают своих молодых подчиненных особенными по сравнению с более взрослыми сотрудниками. К такому выводу пришли эксперты проекта YounGo и агентства Graph Visual Communications.
В опросе участвовали руководители высшего и среднего уровня из 778 компаний. В первой части исследования респондентам было предложено оценить достоверность характеристик, которые часто приписываются поколению Z. Каждый делал выводы на основе личного опыта взаимодействия с молодыми подчиненными и оценивал целый ряд утверждений по шкале от 1 («вообще не согласен») до 10 («полностью согласен»).
Респонденты согласились с тем, что у поколения Z несколько ярче выражена ориентация на сохранение баланса между работой и личной жизнью, чем у сотрудников старше 30 лет. Молодежь заметно чаще стремится к мгновенному успеху и выше ценит гибкий график. Также ей сложнее, чем взрослым сотрудникам, заниматься рутинными задачами.
При этом к большинству других утверждений участники опроса отнеслись скептически. Например, они не думают, что молодые специалисты охотнее занимаются самообразованием по сравнению со старшими коллегами и не хотят брать на себя ответственность. Еще меньше баллов набрали стереотипы о том, что новое поколение креативнее, что его представители не готовы рисковать, рано устраиваются на работу, не желают выражать свою позицию и лучше справляются с многозадачностью.
Примечательно, что даже тезисы, с которыми респонденты в целом согласились, тем не менее получили сравнительно невысокие средние оценки — не более 7,5 балла. По мнению экспертов, это свидетельствует о спорности всех упомянутых в анкете стереотипов.
Вторая часть исследования была посвящена сравнению типичных черт молодых специалистов в прошлом и сейчас. В данном случае также не удалось выявить ярко выраженных отличий — по мнению участников опроса, поколение Z очень напоминает своих предшественников. Например, в любое время молодежи свойственно демонстрировать креативность, при этом она хуже справляется с выходом из проблемных ситуаций, не любит нести ответственность за принимаемые решения и открыто высказывать свое мнение.
Немногим более половины респондентов согласились со следующими утверждениями: именно поколение Z чаще стремится к балансу между личной жизнью и работой, нацелено на моментальный успех и отлично владеет современными технологиями. Для его представителей очень важны похвала и признание, они предпочитают решать деловые вопросы в переписке и придают большое значение гибкому графику работы.
А вот как распределились ответы на вопрос о факторах мотивации для молодежи.
Руководителям стоит учитывать, что в некоторых сферах поколение Z чувствует себя наиболее органично. Например, это диджитал-коммуникации, маркетинг в социальных медиа, программирование и администрирование информационных систем, перечисляет руководитель проекта YounGo компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева. «Но большинство характеристик молодых сотрудников никак не связано с поколенческой теорией, а свойственно всем юным специалистам в силу неопытности», — отмечает она.
«Мы много взаимодействуем со студентами и молодыми специалистами. Все они совершенно разные, и их индивидуальные черты редко вписываются в поведенческие стереотипы», — добавляет сооснователь Graph Visual Communications Мария Багрянцева.
|
|
29.08.2019 13:00:00
26.07.2019 09:00:00
03.07.2019 09:00:00
25.06.2019 09:00:00
24.06.2019 09:00:00
28.05.2019 13:00:00
07.05.2019 09:00:00
16.04.2019 09:00:00
05.02.2019 09:00:00
27.11.2018 09:00:00
16 Авг 2019 Здоровье
05 Сен 2019 Авто-мото