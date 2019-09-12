«Дом.РФ» разработал собственную программу для учащихся ВГУ

Ставя амбициозные цели и начиная движение к ним, мы волей-неволей встаем на путь личной трансформации. Во время этого долгого и трудного путешествия мы должны измениться — превратиться в победителей, подобно героям сказок и былин.

Субботнее утро 7 сентября для многих сотрудников компаний группы Societe Generale выдалось «зеленым». Они посвятили его одному из самых интересных направлений садового искусства — созданию затейливого лабиринта из живых растений.

11 сентября в Воронежском государственном университете открылась магистерская программа «Банковское сопровождение контрактов», созданная в рамках сотрудничества с компанией «Дом.РФ». Студенты первого набора получили зачетные книжки.

Владислав Бережной

Мероприятие прошло в обновленной аудитории центрального корпуса университета. Перед студентами выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. По его мнению, один из вызовов при переходе строительной отрасли на проектное финансирование — это отсутствие квалифицированных специалистов. Таких, которые не только свободно владеют банковским делом, но также отлично разбираются в строительстве и новых технологиях. Ответить на этот вызов как раз поможет магистерская программа «Банковское сопровождение контрактов».

Дмитрий Ендовицкий, Алексей Первенцев

Студенты получат универсальную подготовку и смогут проявить себя в различных банковских направлениях. Это может быть операционная деятельность, кредитование физических лиц, в том числе ипотека, сопровождение контрактов, проектное финансирование. Обучение в магистратуре очное, для поступления необходимо сдать экзамен.

«Запуск компанией «Дом.РФ» собственной корпоративной магистерской программы — важное событие для страны, — считает Дмитрий Ендовицкий. — Благодаря этому у мотивированных и талантливых студентов появляется реальный шанс найти свое место в активно развивающемся сегменте российской экономики».

Уникальность программы еще и в том, что учиться вместе будут как выпускники бакалавриата, так и практики, которые уже работают в отрасли. «Надеюсь, ребята получат не только профессиональные компетенции, но и «мягкие навыки»: умение работать в команде, самообучаться, ставить цели», — добавил ректор. Отдельно он отметил открытость «Дом.РФ», пояснив, что с такой быстротой принятия решений и отсутствием бюрократии давно не сталкивался.

По словам директора по персоналу и операционной эффективности «Дом.РФ» Алексея Первенцева, для реализации национальных проектов, в частности «Жилье и городская среда», нужно все больше специалистов с широким кругозором. Они должны понимать специфику рынка и уметь грамотно выстроить взаимодействие бизнеса, общества и власти. Ожидается, что только в едином сервисном центре «Дом.РФ» в Воронеже в первом квартале следующего года появится 150 вакансий.

«Мы постарались сделать программу максимально практичной: преподавать будут и специалисты университета, и сотрудники из команды «Дом.РФ», — рассказал Первенцев. — При этом мы даем возможность студентам для развития именно в родном регионе. В нашей компании они смогут проходить практику и стажировки, а после уже решат, хотят ли с нами оставаться. Будем рады видеть всех».



Сами студенты, по их словам, также ожидают от программы многого. Они положительно оценивают как условия для получения ценных знаний, так и перспективы для дальнейшего трудоустройства.



Дмитрий Ендовицкий, Ульяна Едапина, Алексей Первенцев