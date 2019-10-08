3 октября финансовая организация собрала журналистов, чтобы рассказать о новом этапе развития подразделения по работе с владельцами крупного капитала. Его клиенты будут получать инвестиционное консультирование по стандартам Societe Generale Private Banking.

Никогда не разговаривайте с неизвестными, глядя на послужной список, составленный ими самими. Соискатели постоянно приукрашивают свои достижения, а то и приписывают себе чужие, пишет MarketWatch.

Редакция Finparty



Все статьи автора «Я работал с Биллом Гейтсом»: как люди нагло врут в резюме

Никогда не разговаривайте с неизвестными, глядя на послужной список, составленный ими самими. Соискатели постоянно приукрашивают свои достижения, а то и приписывают себе чужие, пишет MarketWatch.

Недавний опрос компании CareerBuilder показал, что 75% американских работодателей сталкиваются с фальсификациями в резюме. И этот показатель значительно вырос с 2015 года, когда об откровенных перегибах в послужных списках соискателей сообщали 58% респондентов. Тогда особо отличились финансовый сектор (здесь со случаями лжи имели дело 75% специалистов по найму), отрасль гостеприимства и досуга (71%), сфера информационных технологий и здравоохранение (порядка 63%).

Другое исследование, проведенное сервисом проверки кандидатов HireRight, свидетельствует о том, что 85% работодателей находят в резюме приукрашивания.

Хуже всего дела обстоят с миллениалами. Как показал опрос портала GoBankingRates, кандидаты в возрасте от 25 до 34 лет лгут потенциальным работодателям в пять раз чаще, чем беби-бумеры. При этом представители поколения Z охотно допускают для себя саму возможность соврать, даже если на практике этой опцией еще не пользовались.

Судя по примерам передергивания фактов соискателями, которые приводит CareerBuilder, речь не идет о невинных уловках вроде округления срока работы в компании с девяти-десяти месяцев до года. Работодатели имеют дело со случаями такого рода:

22-летний кандидат утверждал, что является обладателем трех научных степеней;

другой человек указал одинаковые даты трудоустройства для всех своих работ;

еще один соискатель якобы сменил 40 рабочих мест за 12 месяцев.

Годом ранее в аналогичном исследовании CareerBuilder приводились еще более невероятные примеры лжи в резюме.

Один кандидат записал себе в заслуги создание компьютерного кода, который на самом деле написал менеджер, проводивший собеседование.

Соискатель утверждал, что работал в Microsoft, но понятия не имел, кто такой Билл Гейтс;

Кандидат якобы являлся агентом ЦРУ в тот период, когда, судя по возрасту, должен был ходить в начальную школу. (Учите математику, люди! И разве не главное правило секретного агента — никому не говорить, что ты из ЦРУ?)

Потенциальный сотрудник сообщил, что был учеником Фридриха Ницше. Тот умер за 117 лет до этого.

«Обычно обман заключается в приписывании себе несуществующего образования, завышении срока работы на предыдущем месте, в преувеличении должностных полномочий и размера зарплаты, — говорит Розмари Хефнер из компании CareerBuilder. — Также кандидаты нередко пытаются сокрыть свое криминальное прошлое. Хотя встречаются, конечно, и более нестандартные случаи».

По версии CareerBuilder, люди вынуждены рассказывать о себе небылицы, чтобы хотя бы так привлечь внимание рекрутеров и выделиться из потока других соискателей. Задача это действительно сложная: почти четверть специалистов по найму признались в ходе опроса, что тратят на просмотр каждого резюме меньше 30 секунд.

Актер и комедиант с Манхэттена Кевин Спина сменил за последние 19 лет бессчетное число рабочих мест в сфере обслуживания. По его наблюдениям, потенциальных работодателей чаще всего обманывают бармены и официанты — в надежде на то, что их внешний вид все компенсирует. «Вы можете получить работу благодаря молодости и привлекательности — люди это действительно покупают. Но вы не протяните на ней долго, не имея представления о том, чем должны заниматься», — рассуждает Спина. Он вспоминает «бывалую» официантку, которая не знала, белым вином является шардоне или красным, а также «опытного» бармена, не подозревавшего о существовании пива Guinness.

Руководитель сервиса профессиональной подготовки резюме Аэриэль Людвиг рассказала о забавном случае, произошедшем, когда она вместе с коллегой рассматривала кандидатов на должность консультанта по вопросам образования: «Мы оба лично знали соискателя, он работал в родственной организации. Человек солгал о том, что готовил масштабное мероприятие, которым на самом деле занимался наш офис». В резюме тот кандидат утверждал, что именно он проводил всю организационную работу. А в итоге именно он получил отказ в трудоустройстве, упустив привлекательную вакансию.

Хотя многие подобные инциденты выглядят смешными, они могут приводить к достаточно болезненным последствиям, отмечает консультант Доун Бойер. Работодатели теряют реальные деньги, если должность сотрудника требует определенных аттестатов, а в действительности у него их нет.

Два десятилетия назад Бойер работала HR-менеджером в компании-господрядчике и помогала проводить кадровый аудит. Тогда выяснилось, что около 50 человек соврали в резюме о своем образовании. «Компании пришлось уволить их всех, включая вице-президента», — утверждает собеседница MarketWatch. По ее словам, это привело к потере миллионов долларов выручки от контрактов.

Эксперты по карьерным вопросам предупреждают, что лгать в резюме нельзя ни при каких обстоятельствах — правда все равно всплывет. А ведь никто не хочет держать у себя в команде лжеца. «Вы показываете свою нечестность, но я не знаю ни одной компании, которая искала бы нечестный персонал», — замечает бизнес-тренер Хизер Монахан.

Скажем, может показаться заманчивым умолчать о перерыве в карьере, немного сместив в резюме даты увольнения и выхода на следующую работу. Но есть более креативные способы выйти из положения, не прибегая к махинациям. «Если какое-то время вы были мамой-домохозяйкой, назовите этот период «генеральный директор моей семьи», опишите свои обязанности и то, как преодолевали возникшие сложности», — советует Монахан.

Ее коллега Венди Уэйнер подчеркивает, что непростительно обманывать работодателя о наличии диплома или аттестата. Если обучение вы не закончили, можно написать, например, «изучил такую-то часть программы в таком-то вузе». Должно быть ясно, что хотя до защиты диплома дело не дошло, определенные знания вы получили.

Ну а когда вас ловят на лжи, Розмари Хефнер из CareerBuilder рекомендует немедленно во всем признаваться. Хотя непоправимый ущерб репутации, скорее всего, уже будет нанесен. Только 12% менеджеров по персоналу допускают возможность найма кандидатов, которые совершают возмутительные, из ряда вон выходящие поступки в духе подделывания своего послужного списка.

Если же ваше фальшивое резюме как раз сейчас отправлено адресату, то вы можете попытаться исправить ситуацию, выслав отредактированную версию. «Скажите интервьюеру, что заметили ошибки в исходном варианте и устранили их», — предлагает Хефнер. В противном случае не будет никакой гарантии, что вас не занесут в черный список и больше никогда не станут рассматривать вашу кандидатуру.

Можно ли полностью защитить себя от этого сценария? Конечно — если не врать.