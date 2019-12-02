«Дом.РФ»: молодежь выбирает работу в опенспейсах

В этом году около 200 молодых специалистов прошли программы стажировки и практики в «Дом.РФ». О работе по привлечению и удержанию талантливой молодежи представители компании рассказали на конференции в Воронеже.
Этот город не случайно стал местом проведения конференции «Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям». В Воронеже открыт единый сервисный центр «Дом.РФ», в котором на сегодняшний день работает более 1000 сотрудников. Из них свыше 40% — специалисты в возрасте до 30 лет. Напомним также, что в этом году совместно с Воронежским государственным университетом компания запустила магистерскую программу по банковскому сопровождению и создала учебный центр.
11 сентября в Воронежском государственном университете открылась магистерская программа «Банковское сопровождение контрактов», созданная в рамках сотрудничества с компанией «Дом.РФ». Студенты первого набора получили зачетные книжки.
«На рынке труда растет потребность в профессиональных кадрах. Способность привлекать, удерживать и развивать молодых специалистов становится одним из основных конкурентных преимуществ для бизнеса, — отметил заместитель директора по персоналу и операционной эффективности «Дом.РФ» Захар Малахов. — Мы сотрудничаем с ведущими вузами страны и участвуем во всех значимых проектах по работе со студентами. Например, в этом году мы стали стратегическим партнером платформы «Профстажировки 2.0».
Конкурс на стажировку в «Дом.РФ» в 2019 году составил более 40 человек на место. При этом почти половина из тех, кто ее прошел, остались работать в компании.
Вот некоторые любопытные данные о молодых специалистах, которые привели на конференции представители «Дом.РФ»:
88% стажеров отмечают, что работа в офисе с опенспейсом способствует оперативному решению вопросов, кросс-функциональному взаимодействию и скорейшему освоению навыков деловой коммуникации;
74% молодых людей считают, что условия труда и фиксированный рабочий день в компании положительно влияют на их личную эффективность и продуктивность;
57% поддерживают наличие дресс-кода, так как в отличие от свободного стиля он мотивирует на достижение бизнес-результатов;
68% нравятся четко поставленные задачи, которые соответствуют заявленной миссии компании;
80% заявили, что возможность участвовать в реальных проектах является главной мотивацией при выборе места стажировки.
Конференцию в Воронеже посетило около 100 участников. Помимо представителей «Дом.РФ» на ней выступили эксперты HeadHunter, Ancor Consulting и других компаний, а также крупных банков. Они поделились лучшими HR-практиками, обсудили особенности работы с новым поколением специалистов, автоматизацию рассмотрения кандидатов и подбора стажировок и вакансий.
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