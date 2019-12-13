Hello, how you doing? Зачем МКБ английский клуб

10 декабря сотрудники ведущих СМИ перенеслись в атмосферу загородной русской усадьбы, где звучат стихи и музыка. А руководство Почта Банка рискнуло этим вечером побывать по ту сторону медийного зеркала — почувствовать себя журналистами.

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

Недавно Московский Кредитный Банк открыл для сотрудников MKB English Club, где они в неформальной обстановке обсуждают актуальные темы исключительно на английском. Мы побывали на очередном заседании и выяснили, для чего одни это придумали, а другие с удовольствием участвуют.

Недавно Московский Кредитный Банк открыл для сотрудников MKB English Club, где они в неформальной обстановке обсуждают актуальные темы исключительно на английском. Мы побывали на очередном заседании и выяснили, для чего одни это придумали, а другие с удовольствием участвуют.

Мы сидим в переговорной под названием «Лондон», что находится в офисе МКБ в бизнес-центре «Оазис». Это небольшая комната со столом человек на десять и скетчами британских городских пейзажей на стенах. На экране включена заставка — на красном фоне белая надпись: Кeep Calm & Join the English Club. Сразу понятно: заседания английского клуба проводятся именно здесь.

«Многие сотрудники пришли в наш инвестиционный бизнес из иностранных банков и международных компаний, где английский — язык ежедневного общения, — рассказывает бизнес-партнер по персоналу МКБ и идейный вдохновитель клуба Татьяна Бондаренко. — Хотя наш банк участвует в международных сделках, коллегам тем не менее не хватает устной практики, без которой язык можно «потерять». Как переводчик по образованию я это и по себе очень чувствую».

Татьяна Бондаренко

Проект пока только набирает обороты — в клубе всего три группы примерно по десять человек в каждой. Занятия проходят один-два раза в месяц, модератором выступает сама Бондаренко. Среди участников — сотрудники дирекции инвестиционного бизнеса, департаментов по работе с состоятельными клиентами и с персоналом, казначейства, группы проектного финансирования и так далее. В группы намеренно объединили представителей разных подразделений, чтобы внутри организации люди чаще контактировали между собой.

«Мне как HR интересно использовать формат клуба в качестве дополнительного инструмента работы с командой, — комментирует Татьяна Бондаренко. — К нам приезжают из разных офисов и все вместе общаются. Я наблюдаю и стараюсь понять, как тот или иной человек раскрывается, нужна ли кому-нибудь помощь в установлении контактов с коллегами».

В списке задач клуба — не только языковая практика и общение. Занятия также помогают сотрудникам выходить из зоны комфорта и преодолевать сложности в коммуникациях, мотивируют развивать навыки публичных выступлений, критического мышления, подталкивают генерировать новые бизнес-идеи.

«Кроме того, проект несет, как говорится, культуру в массы, — говорит Бондаренко. — Культуру логически построенной, правильно структурированной и аргументированной речи. И я уже вижу результаты работы нашего клуба».

Клуб существует исключительно на добровольных началах, никакой обязаловки. Правда, есть несколько непреложных правил: не задавать домашних заданий, уважать и поддерживать друг друга, темы для обсуждения выбирать несложные, чтобы все могли участвовать. Требования предъявляются и к уровню языка — он должен быть не ниже Intermediate или около того. Ведь всегда кто-то говорит по-английски лучше, кто-то наоборот, и таким образом первые могут попрактиковаться, а вторые — изучить новые фразы и обороты, чтобы использовать их в дальнейшем.

Встречи происходят так. Сначала в слепой жеребьевке все получают свои роли. От этого зависит, будет участник поддерживать либо опротестовывать главную тему. Последнюю задает спикер, назначенный на предыдущей встрече. Он берет интересную ему проблему и готовит выступление на английском, обосновывая свою позицию. А вот остальным участникам тема заранее неизвестна, поэтому времени на продумывание аргументов за и против у них нет — все должно быть экспромтом. Это полезно для тренировки навыков убеждения, аргументации, работы с возражениями.

Дискуссия получается эмоциональной, живой и длится полтора часа. Дебаты проходят на современном английском языке, а не на том школьном, будто из прошлого века. В конце подводят итоги: случается, что под занавес оппозиционеры переходят в сторонники, и наоборот.

«Я с радостью поддержала отличную идею запуска проекта MKB English Club в нашем банке, — комментирует директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. — Встречи в клубе не только помогают улучшить знание языка, развивать критическое мышление и навыки публичных выступлений, но и служат целям командообразования и мотивации сотрудников. Мы планируем масштабировать наш проект и на другие подразделения банка».

Алена Ефремова

Мы расспросили участников клуба, что интересного в этом проекте они находят для себя.





Константин Штейнберг,

менеджер по структурированию

— Изначально считал, что проект будет исключительно образовательным. Но на деле получилось, что когда встречаются коллеги из смежных подразделений и обсуждают темы, не всегда связанные с работой, то это сближает, улучшает коммуникацию и поднимает настроение.



Клуб дискуссионный, и за полтора часа мы слышим много нового. Недавно, например, рассказывали про преимущества использования общественного транспорта. Мне кажется, как в моменте, так и со временем каждый сделает выводы из полученной информации и, возможно, что-то изменит в свой жизни.





Иван Подберезняк,

начальник отдела структурирования



— Как говорил один человек, надо «учиться, учиться и еще раз учиться». Правильная мысль, по-моему. А другой сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». Собственно, вот это и дает клуб: ощущение, что ты что-то постоянно добираешь, смотришь на вещи под новым углом зрения.

А еще ты понимаешь, что в жизни всегда есть место подвигу. Нет, серьезно, это же подвиг — раскачать инертную по своей природе людскую массу, заставить оторваться от мониторов и привычного распорядка дня. Спасибо дорогим основателям и идейным вдохновителям клуба за то, что мы покидаем пределы комфортного офисного cubicle, выходим под свет рампы и говорим на публике (причем на английском). Это ведь непросто.



Уверен, что вся информация, которую мы узнаем на встречах, пригодится. Учитывая широту (а иногда и остроту) тем, на которые мы дискутируем, полученные знания точно должны «выстрелить». Активная лексика определенно расширяется — где еще услышишь слово tentacles («щупальца»)?! Не спрашивайте, зачем оно нам в жизни, но то, что в моменте это вызывало море позитива, — факт.





Иван Баранов,

директор департамента казначейства



— Проект не просто полезен для языковой практики, это еще и очень веселое командообразующее мероприятие. Прямо как в театре! У каждого своя роль, а в спорах с коллегами ты можешь выйти из зоны комфорта… в зону еще большего комфорта.

Благодаря клубу у меня есть возможность совершенствовать язык и получать ценный навык свободного общения. Например, я стал легко поддерживать диалоги, не касающиеся рабочих процессов. Если раньше приходилось напрягаться и подбирать слова, с трудом строить фразы, то сейчас, уж поверьте, у меня на любую тему имеется мнение, которое я могу смело озвучить.





Виктор Петров,

аналитик управления продаж инвестиционных продуктов



— Я участвую в проекте в первую очередь с целью поддержания языка. В свободное время стараюсь читать книги и смотреть кино на английском, однако понимаю: чтобы продолжать свободно общаться и изъясняться, этого недостаточно.

Кроме того, клуб дает шанс развить навык ведения переговоров, так как формат занятий подразумевает отстаивание той или иной точки зрения. Приятный бонус — возможность получше узнать своих сослуживцев: за время существования проекта я пообщался с коллегами из департаментов HR, IT, структурирования и трейдинга. Каждый раз на обсуждение выносится проблема, которую ведущий заранее глубоко изучает, что позволяет участникам узнавать новое. Поэтому я надеюсь, что дальнейшие занятия в том числе позволят нам заполнить пробелы в знаниях по каких-то вопросам.







Рустам Худододов,

специалист инвестиционного департамента

— Я c большим энтузиазмом принимаю участие в работе клуба, потому что он помогает мне компенсировать недостаток языковой практики. Мне очень нравится звучание чистого Queen's English, поэтому я использую любой повод для общения на нем. Благодаря встречам я поближе узнал коллег и выучил несколько интересных фразеологизмов и слов — буду активно их использовать в речи. Также у меня появилась отличная возможность обсуждать актуальные новости на рынке, идти в ногу со всеми тенденциями и узнавать иные точки зрения на события в России и мире. Я пользуюсь информацией, которая упоминается в наших дискуссиях. А у старших коллег стараюсь перенимать профессиональные хитрости ведения переговоров на английском языке.





Екатерина Ушакова,

ассистент руководителя



— Я участвую в проекте ради практики английского языка и общения на познавательные темы. Занятия помогают лучше узнать коллег, получить новые знания в разных областях (политике, экономике, культуре), развивают навык ведения дискуссии.

Наталья Бекетова,

директор по работе с состоятельными клиентами



— Мне кажется, клуб очень способствует развитию нашего эмоционального интеллекта. Мы с коллегами из других отделов вырываемся из контекста рабочих ситуаций и погружаемся в дискурс. Это реальная перезагрузка посреди недели! Я помню, как мы горячо обсуждали, какой город благоприятнее для бизнеса и жизни — Москва или Санкт-Петербург. Целые баталии разворачивались в защиту той или иной позиции. В попытке найти истину, которая, как известно, рождается в споре, мы заодно узнали статистику по состоятельным людям в этих городах.

На первой же встрече я вытянула карточку Next time speaker. Это означало, что к следующему разу мне необходимо предложить тему. Я начала думать, что может заинтересовать уважаемое сообщество банкиров. Наша группа — словно салат оливье — представлена юристами, структураторами, аналитиками, брокерами, прайвет-банкирами. Круг интересов и больных точек более чем широкий. Что объединит всех и увлечет на 60 минут?! Я сформулировала вопрос для обсуждения так: что лучше для бизнеса — работать и полагаться на помощь коллег, а также создавать крепкую партнерскую сеть, или четко ориентироваться на достижение материальных KPI и честно говорить, что люди — это ресурс и инструмент достижения целей? По секрету: так звучит тема моей выпускной работы в магистратуре, где я учусь.

Вопрос вызвал живой интерес, ведь в работе мы соприкасаемся с другими подразделениями и, по сути, являемся партнерами внутри организации. В ходе дискуссии мы обрисовали банковский «аквариум» и отметили, что кто-то ведет себя как настоящая акула, с которой невозможно договориться, и из-за этого порой упускается выгода банка в целом. С другой стороны, звучали мнения, что уступать не нужно, чтобы сохранить маржинальность своего участка. Затронули мы и моральные ориентиры. Было так интересно!

Я увидела, как обычная, на первый взгляд, типология может помочь в конструировании бизнес-процессов, и обсудила эту информацию со своим профессором. «Отличный результат», — похвалил он. А я, пользуясь случаем, благодарю наш банк за такой замечательный контекст.





Илья Чебану,

директор по работе с состоятельными клиентами

— Главная моя цель посещения MKB English Club — коммуникация с коллегами. С клиентами мы порой общаемся чаще, а вот о поддержании отношений с сослуживцами забываем. Ведь коллектив у нас новый. Нужно дружить! Благодаря проекту мы укрепляем отношения, много узнаем друг о друге и действуем организованно. Уверен, мы и дальше будем затрагивать и активно обсуждать важные темы из разных сфер жизни. А это необходимо для общего развития.