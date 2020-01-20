Исследование: главные тренды на российском рынке труда

На конференциях с иностранными участниками обычно присутствует представитель незаметной, но важной профессии — переводчик-синхронист. Нам стала интересна «кухня» такой работы, и мы попросили рассказать о ней директора по маркетингу группы компаний «ЭГО Транслейтинг» Евгению Лукашевич.

Как работодатели мотивируют сотрудников и что последним на самом деле важно? У многих ли растут зарплаты и чего ждать от 2020 года? Рассказываем об итогах опроса, организованного рекрутинговой компанией Hays.

Как работодатели мотивируют сотрудников и что последним на самом деле важно? У многих ли растут зарплаты и чего ждать от 2020 года? Рассказываем об итогах опроса, организованного рекрутинговой компанией Hays.

В 2019 году большинство работодателей увеличивали численность сотрудников. В противовес этому тренду действовали чаще всего представители финансового сектора (36% таких респондентов сокращали персонал), сферы телекоммуникаций и связи (33%), гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса (33%). Наиболее активно новых специалистов нанимали предприятия из автомобилестроения и сельского хозяйства.

Также в большинстве случаев опрошенные работодатели поднимали своим сотрудникам зарплаты. О том, что повышение составило в среднем 5—10%, сообщили три четверти респондентов, а 6% компаний стали платить персоналу на 11—20% больше.

В дальнейшем рост зарплат должен продолжиться: на это рассчитывают 73% сотрудников, а 63% компаний строили соответствующие планы. Опрос проводился с августа по октябрь 2019 года, в нем участвовали 3480 профессионалов и 413 работодателей.

Привлечение и удержание квалифицированного персонала — один из главных вопросов, который стоит перед компаниями. О нехватке таких кадров заявили 37% работодателей, еще 44% испытывают дефицит специалистов только для редких и новых функций. Для решения данной проблемы больше трети респондентов приглашают студентов на стажировки, столько же — повышают квалификацию имеющихся сотрудников.

Компании привлекают профессионалов, делая ставку на интересный функционал и проекты (66%), конкурентную зарплату (66%), возможность развития карьеры (49%), известность бренда на рынке (40%) и расширенный соцпакет (38%). А вот о каких своих приоритетах говорили сами специалисты, участвовавшие в опросе.

Работодатели продолжают идти на уступки и в том, что касается режима работы. Чуть больше половины позволяют сотрудникам выбирать и менять часы прихода и ухода, 63% предлагают гибкий график, 43% разрешают выполнять свои обязанности удаленно.

Но несмотря ни на что значительное число респондентов сталкивается с проблемой профессионального выгорания. Каждый второй сообщил, что переживал это состояние лично, а 38% наблюдали его у коллег. При этом 22% испытывали выгорание в момент проведения опроса и не представляли, как с ним справиться. К помощи психолога прибегают лишь 6% респондентов, карьерного консультанта — не более 4%.





Другие факты о рынке труда

Существенное улучшение ситуации на рынке за год заметили только 3% профессионалов. 18% полагают, что она улучшилась незначительно, каждый третий изменений не видит. О небольшом ухудшении рассказали 28% респондентов, о серьезном — 18%.

Меньше половины опрошенных — 46% — заявили, что их все устраивает на текущем месте работы и они не ищут новых вариантов. При этом почти каждый четвертый недоволен зарплатой, каждый пятый не видит возможностей для карьерного роста, 19% отмечают отсутствие профессионального развития.

Рассмотреть работу в совершенно другой индустрии, если поступит такое предложение, готовы 73% профессионалов. И в любом случае при переходе на новое место 81% опрошенных рассчитывают на увеличение зарплаты.

53% респондентов за последний год сталкивались с трудовым гостингом — ситуацией, когда сотрудники перестают выходить на связь. У половины работодателей проблема возникала с кандидатами, пропадавшими после собеседования. Реже респонденты жаловались, что это происходит после официального предложения о трудоустройстве (15%), принятия оффера соискателем (13%) или вскоре после его выхода на работу (10%).

Требования к дресс-коду отсутствуют в 61% компаний. Однако почти в половине действуют негласные правила, которые принято соблюдать. У 19% требования к стилю одежды установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами.