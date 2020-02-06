Time to learn: как устроена «Альфа-Академия»

В ночь с 9 на 10 февраля все мы будет держать кулаки за любимые картины, которые претендуют на премию «Оскар». Ну а пока мы решили представить, кто из российских финансистов мог бы в них сыграть. Веселой вам пятницы!

Уверена, что 80% поступков людей носят автоматический характер. Мы действуем, повинуясь привычкам, даже когда они перестают быть актуальными. Проанализировав ситуацию и отбросив лишнее, можно освободить энергию для того, что по-настоящему важно.

24 января Альфа-Банк открыл корпоративную образовательную площадку, где обещает учить сотрудников не тому и не так, как все. Мы прогулялись по «Альфа-Академии» и узнали, как здесь все устроено.

24 января Альфа-Банк открыл корпоративную образовательную площадку, где обещает учить сотрудников не тому и не так, как все. Мы прогулялись по «Альфа-Академии» и узнали, как здесь все устроено.

Академия занимает 2000 квадратных метров на двух этажах одного из московских офисов банка. На первом находятся просторный конференц-зал, а также декорированные яркими абажурами комнаты. Здесь же располагаются отдел по подбору персонала и несколько учебных классов, однако в основном образовательные локации сосредоточены на втором этаже.

Там вас первым делом встречает welcome-зона с говорящей надписью во всю стену — Time to start. Сюда приглашают новых сотрудников Альфа-Банка для оформления документов. На мягких пуфиках, в комфортной обстановке, можно спокойно изучить и подписать нужные бумаги. А заодно посмотреть ролик о банке, который транслируется на экране.

Перед тем как приступить к работе, многие новички проходят обучение. И даже в день официального открытия «Альфа-Академии» в классах вовсю шли занятия. На одном из них тренер рассказывал о платежных картах банка, в другом будущие работники отделений постигали тонкости взаимодействия с клиентами. По итогам этой программы будет проводиться комплексный зачет, затем у сотрудника появляется выбор, как развиваться в рамках «Альфа-Академии» дальше.

Что касается интерьера площадки, то скучным его не назовешь. Спокойные серо-бело-бежевые тона стен и потолков щедро разбавлены яркими элементами — от подушек и кресел до столиков и ламп. И конечно, везде много фирменного красного цвета Альфа-Банка.

Учебные классы оформлены по-разному, но в едином стиле. Где-то студенты сидят на стульях, где-то могут раскидать по комнате мягкие кубы и устроиться на них. Атмосфера сразу становится неформальной. Есть в академии и компьютерные классы, где прокачиваются «харды» — профессиональные навыки. Особенно полезны эти занятия для новичков. Они должны хорошо ориентироваться в банковском ПО и именно здесь могут в спокойной обстановке изучить его с помощью программ-симуляторов.

К открытию новой площадки команда «Альфа-Академии» подготовила своеобразный шведский стол из мастер-классов. В течение трех дней здесь проходили тренинги, курсы и лекции на самые разные темы: сторителлинг, визуальное мышление в бизнесе, основы постановки голоса, нейрографика, мастерство презентации и так далее.





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Через обновленный образовательный портал «А-Класс» на занятия мог записаться любой сотрудник, чем многие с удовольствием и воспользовались. За несколько часов было собрано около 2000 заявок.

Надо сказать, что после ребрендинга этот портал стал полноценной образовательной средой. Теперь он представляет собой не просто хранилище дистанционных курсов, а умную систему, которая, например, снимает часть рутинных задач с организаторов обучения, таких как оповещение о занятиях и составление индивидуального расписания. У каждого сотрудника есть личный кабинет, где он может отслеживать всю нужную для учебы информацию. Руководители уже в своем личном кабинете следят за продвижением подчиненных по программе, узнают об их успехах. Ну и видят собственную программу развития.

«А-Класс» будет совершенствоваться и дальше, уходить в мобильное приложение, чтобы у людей была возможность обучаться в любом удобном месте.

Начальник управления обучения и развития персонала банка Мария Михайлюк рассказала, что при разработке учебных программ команда «Альфа-Академии» отталкивается не от формата и количества занятий, а от задач и результатов, которые необходимо получить. Здесь ушли от традиционного подхода, когда люди окончили курс, галочку поставили, поговорили, разошлись. В академии выстроили процесс в виде «трека», который длится несколько месяцев и подразумевает череду обучающих событий. (Угадайте, как его назвали? Правильно, «Альфа-трек».) Это могут быть дайджесты, которые необходимо прочитать, или видеоролики, которые обсуждают в группе. Дальше может идти очный групповой тренинг, затем вебинар и мастер-класс. Одним словом, «Альфа-трек» — это комплексная программа развития, которая прокачивает у человека soft skills.

Как только сотрудник определяется со своей программой, он попадает под опеку тьютора, сопровождающего его во время всего обучения. Обладая нужной экспертизой, тот отвечает на вопросы по наполнению трека и может проконсультировать, каким образом лучше поступить, чтобы развить ту или иную компетенцию.

Программы разрабатываются в плотном контакте с другими подразделениями банка: сотрудники «Альфа-Академии» всегда учитывают потребности бизнеса. Также в диалоге руководителя и подчиненного принимается решение о том, какие навыки последнему нужно прокачать.

Альфа-Банк всегда отличался смелостью и желанием внедрить все самое передовое и актуальное. Академия не стала исключением. Команда образовательной площадки постоянно ищет на рынке что-то интересное, нестандартное и предлагает сотрудникам это опробовать. Так появились занятия по нейрографике, playback-театр.

В большинстве тренингов используются различные диджитал-инструменты. Например, буквально недавно в академии провели пилот с платформой Tellsy, которая позволяет превратить экран смартфона в пульт управления тренингом. Это приложение позволяет объединять людей в группы для выполнения заданий, проводить голосования и брейнстормы, собрать «в моменте» обратную связь со всех участников мероприятия.

Флипчаты также эволюционировали в сторону умных гаджетов. Больше не нужно разбирать почерк тренера или записывать тезисы маркером на бумаге. Все выводится на экран, и даже информацию, которую в процессе обучения нагенерировала группа, можно зафиксировать и отправить по электронной почте.

Часто в процессе обучения используется видео-конференц-связь. В академии есть виртуальная переговорная комната, в которой есть возможность «собрать» участников тренинга из разных регионов. Таким же образом можно провести планерку, совещание или интервью. Одним словом «Альфа-Академия» отлично вписывается в философию самого банка, делая сотрудников более умными и свободными.