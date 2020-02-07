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6 февраля в Казани открылась вторая в России «Школа 21» — площадка для подготовки IT-специалистов международного уровня по уникальной методике. В дальнейшем образовательный проект Сбербанка охватит и другие регионы.

Редакция Finparty



Все статьи автора Сбербанк открыл IT-школу с конкурсом 120 человек на место

6 февраля в Казани открылась вторая в России «Школа 21» — площадка для подготовки IT-специалистов международного уровня по уникальной методике. В дальнейшем образовательный проект Сбербанка охватит и другие регионы.

В церемонии открытия участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и делегаты от крупного бизнеса республики, глава Сбербанка Герман Греф, представитель французской «Школы 42» Оливье Крузе, а также руководители «Школы 21» в Москве Светлана Инфимовская и в Казани Айрат Хасьянов.

«Качественное обучение навыкам будущего — это залог успешного развития страны, — отметил Герман Греф. — Результаты, показанные «Школой 21» в Москве, убедили нас в необходимости развития проекта. Казань была выбрана неслучайно: это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах».

Рустам Минниханов, Герман Греф, Оливье Крузе

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42», одним из мировых лидеров IТ-образования. Российская сторона получила права на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы, а также договорилась о технической поддержке проекта. В Москве занятия начались в ноябре 2018 года, более 300 учащихся уже проходят стажировки в Сбербанке и IT-компаниях.

Российская «Школа 21» входит в сеть из 20 партнерских кампусов «Ассоциации 42» в 15 странах. У всех студентов есть возможность свободно переводиться из одного учебного заведения в другое без потери достигнутого уровня. В Москву тоже переходят учащиеся из-за рубежа, которые планируют строить карьеру в России.

На обучение в казанском кампусе было подано около 60 000 заявок, конкурс составил 120 человек на место. C февраля 1500 абитуриентов, прошедших первые испытания, приступили к участию в «бассейне» — четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30% участников отбора проживают в Казани, а 78 являются иностранными гражданами. Половина кандидатов — младше 25 лет, более 250 человек — в возрасте от 30 до 40, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех абитуриентов будут выбраны 500 лучших, которые и приступят к занятиям в мае. Как и в Москве, обучение будет бесплатным, желающим предоставят общежитие.

Как утверждают создатели проекта, уровень образования в московском и казанском кампусах будет совершенно одинаковым. Добиться этого позволяет методика «Ассоциации 42». Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов. Студенты работают индивидуально или в группах над IT-проектами в офлайн-формате. В кампусе они смогут заниматься в любое удобное время дня и ночи, в том числе в выходные и праздники.

Качество и полноту выполнения заданий учащиеся проверяют друг у друга сами — под контролем специальных решений IT-платформы. За успешные результаты и объективность оценки чужих заданий предусмотрено начисление баллов, формирующих рейтинг студента.



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На открытии школы Герман Греф и Рустам Минниханов подписали также соглашение о сотрудничестве с правительством республики. Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также участвовать в проектах, направленных на цифровизацию экономики региона. Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде.