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В предыдущих публикациях основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, как кандидату общаться с будущим руководителем и каких высказываний лучше избегать. В этот раз он дает советы, помогающие выстроить диалог с HR. Надеемся, они пригодятся тем, кто в это непростое время ищет работу.

Редакция Finparty



Все статьи автора 10 фраз, которые помогут вам пройти собеседование c HR

В предыдущих публикациях основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, как кандидату общаться с будущим руководителем и каких высказываний лучше избегать. В этот раз он дает советы, помогающие выстроить диалог с HR. Надеемся, они пригодятся тем, кто в это непростое время ищет работу.

Эта колонка отражает мое видение правил эффективного общения с HR, однако при ее подготовке я побеседовал с несколькими знакомыми представителями этой сферы — рекрутмент-менеджерами, HR-бизнес-партнерами, директорами кадровых подразделений. И очень благодарен им за мысли и комментарии, которые и легли в основу публикации.

Если перефразировать известное выражение, в нашей жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и HR. Практически каждому кандидату предстоит общаться с представителем кадровой службы, однако эти переговоры остаются территорией, на которой совершается множество ошибок. Как же произвести на них хорошее впечатление? Вот примеры высказываний, которые позволят вам завоевать ум и сердце любого кадровика.

1. «Мне интересен ваш бизнес (проект, команда), потому что...»

Специалисту по управлению персоналом важно понять мотивацию кандидата, увидеть его заинтересованность в работе и убедиться, что он делает осознанный выбор. И здесь недостаточно просто общих деклараций и того факта, что вы посмотрели сайт компании перед встречей. Интерес должен быть искренним и подкрепляться конкретными действиями.

Расскажите, почему вам близка сфера деятельности организации, с какими жизненными обстоятельствами это связано. Объясните, почему вы считаете, что компания занимается большим и полезным делом, помогая людям и меняя мир к лучшему. Приведите примеры того, что вы сами сделали в данной области.

Также покажите, что компания для вас — не «холодный клиент» и у вас есть некоторый опыт отношений, пусть даже виртуальный. Например, вы можете пользоваться ее продукцией, читать рассылку корпоративных новостей, быть в курсе ее недавних проектов, стратегических сделок или других важных событий. Может быть, вы слушали подкаст с одним из потенциальных руководителей, у вас возникли мысли по затронутой теме, которые готовы высказать. Или вы общались недавно с кем-то из топ-менеджеров на конференции. Упомяните об этом и добавьте, что беседа была очень полезной.

Однако ключевое слово здесь — честность. Не пытайтесь имитировать интерес, когда его нет. Если же вас действительно воодушевляет то, чем компания занимается, поделитесь с HR своим энтузиазмом и драйвом.

2. «Мне интересна эта позиция (роль, задача), потому что...»

Точно так же, как и с бизнесом организации в целом, рекрутеру важно понимать вашу мотивацию при получении конкретной должности. Он должен увидеть, что вам нравится профессия, что вы болеете за свои проекты и доводите дело до конца. Расскажите, чем вас привлекает предлагаемая работа и каким видите потенциал развития на данной позиции, а также поделитесь своими предыдущими историями успеха.

3. «Вот что я предложил бы сделать»

Если в ходе предварительного знакомства с бизнесом или общения с кем-то из сотрудников у вас возникли мысли о том, что можно улучшить в компании, поделитесь ими на собеседовании. Неважно, что пока это лишь наброски, — HR оценит не столько их суть, сколько сам факт, что они у вас есть. Вряд ли он после встречи бросится реализовывать ваши идеи или донесет их до кого-нибудь еще. Зато точно отметит вашу вовлеченность и готовность думать о деле даже до получения оффера.

4. «В описании вакансии указано, что... И я хотел бы уточнить...»

Описание вакансии — основной инструмент технической проверки кандидата на соответствие вакантной позиции. Для представителя HR это дорожная карта, по которой он движется, соотнося заявленные требования с вашими компетенциями.

Кадровик не обладает вашими специализированными знаниями, квалификацией и может не понимать половину из того, что вы рассказываете профессиональным языком. Поэтому не покидайте территорию его дорожной карты, затрагивая любые темы. Используйте ключевые слова и выражения из описания позиции и просите уточнить некоторые пункты. Собеседник будет признателен за то, что вы останетесь на его поле, а не обрушите на него всю мощь своего многолетнего профессионального опыта.

5. «Как появилась эта позиция? Каковы будут основные задачи? Каких результатов ожидаете?»

Если вы зрелый профессионал, то вам, конечно, интересен бизнес-контекст, в котором компании потребовался специалист именно вашего уровня. Вполне логично, что вы хотите узнать больше, чем просто свои будущие обязанности. Спрашивайте не только о возникновении вакансии, но и о стоящих целях, KPI, критериях оценки успешности, существующих сложностях и так далее.

Именно это ожидает от вас услышать и представитель HR-службы. Ваш собеседник исходит из того, что заинтересованный соискатель обязательно будет задавать уточняющие вопросы, чтобы иметь полную картину о потенциальном месте работы.

6. «Каким вы видите идеального кандидата на данную должность?»

На рекрутера эта фраза обычно производит магический эффект. Я думаю, дело в том, что вопрос заставляет его из всего объема знаний о вакансии выделить две-три действительно главные вещи. Кроме того, рекрутер включается в своеобразную игру, на минуту превращаясь из интервьюера в человека, которому самому надо подумать над ответом. У вас же появляется отличный шанс узнать из первых рук о критериях оценки претендентов.

7. «В прошлом у меня не было на 100% аналогичного функционала, но...»

Ни один кандидат не соответствует профилю вакансии полностью, и представители HR это прекрасно понимают. Они ценят спокойных, зрелых соискателей, которые демонстрируют открытость, реалистично оценивают себя и не боятся признать, что с какими-то из задач не сталкивались. Очень хорошо, если кандидат успешно выполнял схожие проекты или даже более сложные, а если чего-то не умеет или не знает, то будет рад этому научиться.

8. «Когда возникла проблема, вот что я предпринял — и вот какими были результаты»

Один из способов составить мнение о кандидате — попросить его вспомнить, как он оказался в сложном положении, но сумел решить поставленную задачу и справился с трудностями. Ведь действия человека в критической обстановке говорят о нем намного больше, чем подробное перечисление его знаний, навыков и опыта.

Заготовьте к собеседованию несколько подходящих историй. Они должны убедительно иллюстрировать проявления ваших компетенций в разных обстоятельствах и строиться по модели STAR — ситуация (situation), задача (task), действия (action), результат (results). На языке HR это называется проверкой компетенций.

Скажем, вас могут попросить привести пример, когда вы успешно справились с ситуацией, хотя проект надо было выполнить в заведомо нереалистичные сроки или вы были не согласны с подходом своего руководителя.

9. «Как бы вы охарактеризовали вашу корпоративную культуру?»

С корпоративной культурой интересная вещь: у меня есть стойкое ощущение, что сотрудники HR-службы видят себя ее создателями, носителями и хранителями. На вопрос о системе ценностей и правил компании они обычно отвечают охотно, даже гордо — будто рассказывают о своем ребенке и его успехах, к которым приложили руку.

Поэтому задавайте этот вопрос в разных вариациях. Уточните, чем культура данной организации отличается от той, что сложилась в других компаниях. Сколько лет в среднем здесь работают сотрудники и что удерживает их так долго. Поинтересуйтесь личными ощущениями вашего собеседника от работы — в чем он сам находит вдохновение.

10. «Хотел бы с вами посоветоваться по одному вопросу»

Представитель HR — чрезвычайно ценный источник инсайдерской информации. И если вы будете вести себя уважительно, дружелюбно и расположите его к себе, то он поделится сведениями, которые помогут вам успешнее себя продать.

Всем нам по-человечески приятно, когда у нас спрашивают мнение по какой-либо теме, и HR — не исключение. Подумайте, о чем полезнее всего было бы получить дополнительные данные. Предположу, что вам как кандидату интересно узнать, например, о стиле общения будущего руководителя, о том, как он проводит интервью, что именно ищет в претендентах на вакантную должность. На этот счет и побеседуйте с рекрутером, попросите дать советы.

Во время собеседования важно также избегать некоторых распространенных ошибок. И в следующий раз мы поговорим как раз о том, какие фразы нельзя произносить на интервью с сотрудником HR.