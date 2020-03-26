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10 фраз, которые помогут вам пройти собеседование c HR

В предыдущих публикациях основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, как кандидату общаться с будущим руководителем и каких высказываний лучше избегать. В этот раз он дает советы, помогающие выстроить диалог с HR. Надеемся, они пригодятся тем, кто в это непростое время ищет работу. 

Эта колонка отражает мое видение правил эффективного общения с HR, однако при ее подготовке я побеседовал с несколькими знакомыми представителями этой сферы — рекрутмент-менеджерами, HR-бизнес-партнерами, директорами кадровых подразделений. И очень благодарен им за мысли и комментарии, которые и легли в основу публикации.

Если перефразировать известное выражение, в нашей жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и HR. Практически каждому кандидату предстоит общаться с представителем кадровой службы, однако эти переговоры остаются территорией, на которой совершается множество ошибок. Как же произвести на них хорошее впечатление? Вот примеры высказываний, которые позволят вам завоевать ум и сердце любого кадровика.

1. «Мне интересен ваш бизнес (проект, команда), потому что...»

Специалисту по управлению персоналом важно понять мотивацию кандидата, увидеть его заинтересованность в работе и убедиться, что он делает осознанный выбор. И здесь недостаточно просто общих деклараций и того факта, что вы посмотрели сайт компании перед встречей. Интерес должен быть искренним и подкрепляться конкретными действиями.

Расскажите, почему вам близка сфера деятельности организации, с какими жизненными обстоятельствами это связано. Объясните, почему вы считаете, что компания занимается большим и полезным делом, помогая людям и меняя мир к лучшему. Приведите примеры того, что вы сами сделали в данной области.

Также покажите, что компания для вас — не «холодный клиент» и у вас есть некоторый опыт отношений, пусть даже виртуальный. Например, вы можете пользоваться ее продукцией, читать рассылку корпоративных новостей, быть в курсе ее недавних проектов, стратегических сделок или других важных событий. Может быть, вы слушали подкаст с одним из потенциальных руководителей, у вас возникли мысли по затронутой теме, которые готовы высказать. Или вы общались недавно с кем-то из топ-менеджеров на конференции. Упомяните об этом и добавьте, что беседа была очень полезной.

Семь фраз, которые уменьшают вашу будущую зарплату

В прошлый раз основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, какие слова помогают выгодно «продать» себя работодателю. Сегодня он приводит примеры высказываний, которых кандидату следует избегать.

Однако ключевое слово здесь — честность. Не пытайтесь имитировать интерес, когда его нет. Если же вас действительно воодушевляет то, чем компания занимается, поделитесь с HR своим энтузиазмом и драйвом.

2. «Мне интересна эта позиция (роль, задача), потому что...»

Точно так же, как и с бизнесом организации в целом, рекрутеру важно понимать вашу мотивацию при получении конкретной должности. Он должен увидеть, что вам нравится профессия, что вы болеете за свои проекты и доводите дело до конца. Расскажите, чем вас привлекает предлагаемая работа и каким видите потенциал развития на данной позиции, а также поделитесь своими предыдущими историями успеха.

3. «Вот что я предложил бы сделать»

Если в ходе предварительного знакомства с бизнесом или общения с кем-то из сотрудников у вас возникли мысли о том, что можно улучшить в компании, поделитесь ими на собеседовании. Неважно, что пока это лишь наброски, — HR оценит не столько их суть, сколько сам факт, что они у вас есть. Вряд ли он после встречи бросится реализовывать ваши идеи или донесет их до кого-нибудь еще. Зато точно отметит вашу вовлеченность и готовность думать о деле даже до получения оффера.

4. «В описании вакансии указано, что... И я хотел бы уточнить...»

Описание вакансии — основной инструмент технической проверки кандидата на соответствие вакантной позиции. Для представителя HR это дорожная карта, по которой он движется, соотнося заявленные требования с вашими компетенциями.

Кадровик не обладает вашими специализированными знаниями, квалификацией и может не понимать половину из того, что вы рассказываете профессиональным языком. Поэтому не покидайте территорию его дорожной карты, затрагивая любые темы. Используйте ключевые слова и выражения из описания позиции и просите уточнить некоторые пункты. Собеседник будет признателен за то, что вы останетесь на его поле, а не обрушите на него всю мощь своего многолетнего профессионального опыта.

5. «Как появилась эта позиция? Каковы будут основные задачи? Каких результатов ожидаете?»

Если вы зрелый профессионал, то вам, конечно, интересен бизнес-контекст, в котором компании потребовался специалист именно вашего уровня. Вполне логично, что вы хотите узнать больше, чем просто свои будущие обязанности. Спрашивайте не только о возникновении вакансии, но и о стоящих целях, KPI, критериях оценки успешности, существующих сложностях и так далее.

Девять фраз, которые повышают вашу будущую зарплату

Основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объясняет, какие слова на собеседовании убедят работодателя «купить» вас за максимальную цену.

Именно это ожидает от вас услышать и представитель HR-службы. Ваш собеседник исходит из того, что заинтересованный соискатель обязательно будет задавать уточняющие вопросы, чтобы иметь полную картину о потенциальном месте работы.

6. «Каким вы видите идеального кандидата на данную должность?»

На рекрутера эта фраза обычно производит магический эффект. Я думаю, дело в том, что вопрос заставляет его из всего объема знаний о вакансии выделить две-три действительно главные вещи. Кроме того, рекрутер включается в своеобразную игру, на минуту превращаясь из интервьюера в человека, которому самому надо подумать над ответом. У вас же появляется отличный шанс узнать из первых рук о критериях оценки претендентов.

7. «В прошлом у меня не было на 100% аналогичного функционала, но...»

Ни один кандидат не соответствует профилю вакансии полностью, и представители HR это прекрасно понимают. Они ценят спокойных, зрелых соискателей, которые демонстрируют открытость, реалистично оценивают себя и не боятся признать, что с какими-то из задач не сталкивались. Очень хорошо, если кандидат успешно выполнял схожие проекты или даже более сложные, а если чего-то не умеет или не знает, то будет рад этому научиться.

8. «Когда возникла проблема, вот что я предпринял  и вот какими были результаты»

Один из способов составить мнение о кандидате — попросить его вспомнить, как он оказался в сложном положении, но сумел решить поставленную задачу и справился с трудностями. Ведь действия человека в критической обстановке говорят о нем намного больше, чем подробное перечисление его знаний, навыков и опыта.

Заготовьте к собеседованию несколько подходящих историй. Они должны убедительно иллюстрировать проявления ваших компетенций в разных обстоятельствах и строиться по модели STAR — ситуация (situation), задача (task), действия (action), результат (results). На языке HR это называется проверкой компетенций.

Скажем, вас могут попросить привести пример, когда вы успешно справились с ситуацией, хотя проект надо было выполнить в заведомо нереалистичные сроки или вы были не согласны с подходом своего руководителя.

9. «Как бы вы охарактеризовали вашу корпоративную культуру?»

С корпоративной культурой интересная вещь: у меня есть стойкое ощущение, что сотрудники HR-службы видят себя ее создателями, носителями и хранителями. На вопрос о системе ценностей и правил компании они обычно отвечают охотно, даже гордо — будто рассказывают о своем ребенке и его успехах, к которым приложили руку.

Поэтому задавайте этот вопрос в разных вариациях. Уточните, чем культура данной организации отличается от той, что сложилась в других компаниях. Сколько лет в среднем здесь работают сотрудники и что удерживает их так долго. Поинтересуйтесь личными ощущениями вашего собеседника от работы — в чем он сам находит вдохновение.

10. «Хотел бы с вами посоветоваться по одному вопросу»

Представитель HR — чрезвычайно ценный источник инсайдерской информации. И если вы будете вести себя уважительно, дружелюбно и расположите его к себе, то он поделится сведениями, которые помогут вам успешнее себя продать.

Всем нам по-человечески приятно, когда у нас спрашивают мнение по какой-либо теме, и HR — не исключение. Подумайте, о чем полезнее всего было бы получить дополнительные данные. Предположу, что вам как кандидату интересно узнать, например, о стиле общения будущего руководителя, о том, как он проводит интервью, что именно ищет в претендентах на вакантную должность. На этот счет и побеседуйте с рекрутером, попросите дать советы.

Во время собеседования важно также избегать некоторых распространенных ошибок. И в следующий раз мы поговорим как раз о том, какие фразы нельзя произносить на интервью с сотрудником HR.

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