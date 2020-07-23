Эффективный тимбилдинг: как создать команду героев

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

Что рисует воображение, когда вы слышите слово «тимбилдинг»? Веревочный курс, коллективные вылазки на природу... Но мир изменился, а значит, пора меняться и нам. О современных способах сплотить команду — создатель телешоу «Остров героев» Артем Нужин.

Что рисует воображение, когда вы слышите слово «тимбилдинг»? Веревочный курс, коллективные вылазки на природу... Но мир изменился, а значит, пора меняться и нам. О современных способах сплотить команду — создатель телешоу «Остров героев» Артем Нужин.

Артем Нужин

Тимбилдинг — уже не просто галочка в чек-листе правильного руководителя. Это полноценный HR-инструмент, который обеспечивает сплоченность коллектива и раскрытие потенциала каждого сотрудника. Таковы первоначальные цели командообразования, но только ими список не ограничивается.

Сегодня в бизнесе выигрывает тот, кто привлек в свои ряды как можно больше высококвалифицированного персонала. При этом хорошие специалисты на слуху, за них идет конкуренция, и они могут выбирать, где работать. В компаниях одного уровня зарплаты на похожих позициях примерно одинаковые, а значит, привлечь кандидата удается только нематериальной стороной: возможностями саморазвития, атмосферой и так далее.



Представьте ситуацию: вы смогли снять сливки с кадрового рынка, теперь у вас не компания, а собрание супергероев. Уверен, опытные предприниматели понимают, что одного этого недостаточно. Для экспоненциального роста эффективности команда должна быть хорошо замотивирована.

Как же добиться такого результата? На помощь могут прийти специалисты по командообразованию. Обычно они работают в четырех направлениях, а вам предлагается выбрать одно или несколько наиболее подходящих.

Спорт

Форматы мероприятий — марш-броски по пересеченной местности с элементами старой доброй спартакиады, мини-олимпийские игры и многое другое. В участниках корпоративных соревнований пробуждаются внутренние ресурсы, вырабатывается адреналин. Кроме того, такие состязания напоминают о детстве, где здорово было играть в игры вместе, всем двором или классом. Это позволяет сбросить накопившийся стресс и высвободить энергию. Бонусом люди учатся доверять тем, кто рядом, и действительно полагаться на коллег.

Интеллект



Очень популярное направление — квизы, клуб «Что? Где? Когда?» и его вариации, элементы «Своей игры», викторинные мозговые штурмы. Такие игры помогают грамотно распределить интеллектуальные ресурсы компании и создать команду, где каждый отвечает за свой сектор.

Творчество



Третий тип тимбилдинга — совместный креатив. Керамика, пение в караоке, танцы, корпоративный театр, КВН в конце концов... Раскрывая творческий потенциал сотрудников, руководители дают им возможность проявить то, что обычно скрыто от посторонних глаз, показать себя с новой стороны.

Осознанность

Сейчас это мейнстрим. О важности осознанности, духовного роста говорят все, но реальных результатов достигают единицы. Ретрит-туры, йога-уикенды, медитационные походы — как раз об этом, о поиске источников жизненной силы и вдохновения, ресурсов для дальнейшей активной деятельности.

Действительно, тимбилдинг должен дарить новые впечатления, помогать познавать себя. И на это есть огромный запрос со стороны грамотных руководителей. Однако в погоне за модой важно не упустить из виду главное — гармонию. Все хорошо в балансе, поэтому, на мой взгляд, идеальны такие форматы мероприятий, при которых сотрудники проявляют и физическую активность, и интеллект, творят и духовно растут.

Хорошо работают экстремальные направления: поездки на необитаемый остров, форт Боярд, восхождения в горы. Испытывая лишения, трудности, переживая их вместе с товарищами, вы сближаетесь как никогда в жизни.

Результат тимбилдинга на острове, где никто не живет, я видел своими глазами. Небольшое количество людей находятся на ограниченном пространстве, в офисе у них был бы миллион возможностей избежать общения, а в диких условиях — нет. В этом и прелесть. Рано или поздно каждый учится выстраивать несвойственные ему коммуникации, выходить из зоны комфорта, заново познает себя и окружающих. При этом он должен быть физически активным, постоянно думать о том, как найти пропитание, проявлять креативность и искать выходы из нестандартных ситуаций.

На мой взгляд, экстремальный тимбилдинг — это лучшая инвестиция в бизнес. На выходе вы получаете по-настоящему сблизившуюся команду, в которой каждый проделал серьезную работу как над собой, так и в отношениях с окружающими.

Есть вероятность, что не все окажется радужно: кто-то из сотрудников неожиданно проявит себя в негативом ключе. Но думаю, что это даже плюс. Лучше сразу отсеять людей, с которыми вам некомфортно и не по пути. Если же в результате вам придется столкнуться с определенными трудностями с организационной точки зрения, то для вас это тоже будет выход из зоны комфорта. А где выход — там и рост.

Какой бы формат тимбилдинга вы ни выбрали, на первом плане должны быть коллектив и цели бизнеса. Важно заинтересовать людей в том, чтобы их компания развивалась, наращивала прибыль и в итоге открывала перед ними новые горизонты. В свою очередь, это нереально без персонального развития каждого специалиста. Задача хорошего руководителя — дать сотрудникам такую возможность.