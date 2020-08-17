Впервые на экране: что делать, если онлайн-интервью провалено

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Дистанционные собеседования, как и очные, бывают с разными исходами. Портал The Ladders рассказывает о способах спасти ситуацию, если после виртуального интервью вам хочется провалиться сквозь землю.

Дистанционные собеседования, как и очные, бывают с разными исходами. Портал The Ladders рассказывает о способах спасти ситуацию, если после виртуального интервью вам хочется провалиться сквозь землю.

Собеседования по видеосвязи не то чтобы новость. Прежде это был вариант для соискателей, которые находятся в дальних локациях, или же инструмент для самых первых, «технических» раундов работы с кандидатами. Однако за последние месяцы виртуальные встречи потенциальных сотрудников и работодателей стали нормой в большинстве компаний — и вряд ли уже перестанут ею быть.

Безусловно, общаться в Сети удобнее. С другой стороны, на очной встрече проще заметить нюансы, которые на экране часто ускользают от внимания: например, почувствовать, что собеседнику скучно или не терпится перейти к следующему вопросу. По языку тела интервьюера кандидат при некоторой наблюдательности может вовремя понять, что облажался (а вдруг?), и попытаться достойно выйти из положения.

На виртуальном собеседовании легче упустить из виду, что собеседник нервничает и смотрит на часы, пока вы листаете заметки в поисках нужной информации. Или, скажем, что вы слишком подробно стали рассказывать о предыдущей позиции и человек по ту сторону экрана просто перестал вас слушать, погрузившись вместо этого в свой телефон.

Если вы испортили о себе впечатление, а видеоинтервью подходит к концу, все еще остаются возможности спасти ситуацию, считает консультант по карьерным вопросам Аманда Августин. Вот несколько ее советов.

Скажите спасибо

Завалили собеседование — все равно поблагодарите собеседника, который потратил на вас время. Подчеркните, что вакансия вам по-прежнему интересна, постарайтесь еще раз коротко обозначить, почему именно вы — идеальный кандидат или по крайней мере заслуживаете дополнительного видеозвонка. На данном этапе задача — не добиться согласия вас нанять, а убедить работодателя дать вам еще один шанс. Чувствуете разницу?

Честно признайте провал

Никто не хочет концентрироваться на своих ошибках. Но если в ходе собеседования они сделаны, то отметьте, что встреча могла пройти лучше, а произведенное на собеседника впечатление едва ли адекватно отражает ваше соответствие требованиям вакансии. Признайтесь, что вас немного смутил сам формат видеоинтервью, несмотря на всю подготовку к виртуальной встрече. Работодатели, как и кандидаты, вынуждены адаптироваться к новым реалиям, поэтому к вашим волнениям интервьюер вполне может отнестись с пониманием и даже сочувствием.

Не растекайтесь мыслью по древу

Можно использовать завершающий этап собеседования, чтобы донести до собеседника ту или иную уточняющую информацию. Возможно, на какой-то из вопросов вы ответили слишком широко, а затем сразу перешли к следующей теме. Вот и добавьте конкретики, вернувшись к этому пункту. Но в любом случае будьте кратким — теперь вы уже не «пишете повесть», а скорее оставляете заметки на полях.

Добавьте себе веса

Сделайте некий жест, повышающий вашу значимость в глазах собеседника. Например, предложите познакомить его с представителем компании — потенциального партнера. Поделитесь идеей по улучшению внутренних бизнес-процессов. Проявите инициативу и тем самым продемонстрируйте, что как специалист вы гораздо ценнее, чем можно подумать после неудачного интервью.

Попросите о новой встрече

Несмотря на все усилия, ваших действий в моменте может оказаться недостаточно для восстановления испорченной репутации. И если вы чувствуете, что собеседование не сложилось, лучше попросить о второй возможности проявить себя. В этом нет ничего страшного, только продумайте формулировку, стараясь не переходить в ней тонкую грань между энтузиазмом и отчаянием.

Попробуйте договориться, например, о коротком звонке. Предложите несколько вариантов даты и времени, чтобы интервьюер понимал всю серьезность ваших намерений.

Подключите «адвокатов»

Среди ваших знакомых могут быть сотрудники компании-работодателя. И если еще вы не связывались с ними, когда готовились к собеседованию, сделайте это теперь. Не исключено, что они согласятся пообщаться с интервьюером напрямую и дадут вам положительную характеристику со своей стороны.

Не зацикливайтесь на неловких моментах

Такие могут возникать во время видеоинтервью. Например, если вас поймали на том, что вы надели только верхнюю часть костюма, сошлитесь на недостаток опыта в виртуальных собеседованиях. Признайте просчет, который и нет смысла скрывать, пообещайте, что усвоите урок. Совершенно не стоит тушеваться из-за подобных ситуаций, особенно если основная часть интервью прошла успешно.