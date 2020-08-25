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Когда лучше представиться главе компании? О чем говорить и что спрашивать, чтобы наладить контакт? Основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова рассказывает о навыках, которые пригодятся после возобновления офлайн-ивентов.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как знакомиться с большими боссами на деловых мероприятиях

Когда лучше представиться главе компании? О чем говорить и что спрашивать, чтобы наладить контакт? Основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова рассказывает о навыках, которые пригодятся после возобновления офлайн-ивентов.

Часто ли вы используете мероприятия в качестве площадки для наведения мостов с руководителями финансовых институтов? Знаете ли, что в среднем каждая четвертая эффективная коммуникация с топ-менеджерами происходит именно на бизнес-ивентах? Планировали ли когда-нибудь поход на конференцию или форум с конкретной целью установить важный контакт?

Большинство из нас даже не задумывается, что нетворкинг — такая же работа, как выполнение привычных профессиональных задач в офисе. Кроме того, многие по-прежнему считают, что к общению с первыми лицами компаний допускаются только их замы и ближайшее окружение, а остальным не добраться. На самом деле это не так: сегодня нет неоткрывающихся дверей, есть не те ключи.

Налаживание контактов с топ-менеджером зачастую расширяет карьерные перспективы и открывает новые возможности для вашего бизнеса. Например, однажды мы с клиентом были на деловом форуме и познакомились с известным предпринимателем, который редко выступает публично. Мой подопечный, подготовленный ко встрече, задал спикеру нетривиальный вопрос, запомнился, и в результате коммуникация у двух лидеров сложилась. Для бизнеса клиента это стало позитивным шагом вперед.

Так что важный практический совет — не забывать целенаправленно готовиться к любой встрече, чтобы не выглядеть младшим ассистентом стажера. У вас не будет другого шанса произвести первое впечатление.





Как представляться?



Продумайте, что скажете собеседнику первым делом. Топ-менеджеры часто знакомятся с новыми людьми, поэтому вам нужно выделиться из общей массы. Заранее наметьте небольшую речь, но будьте готовы, что все пойдет не так и потребуется план B, C, D. Проанализируйте программу мероприятия, изучите темы и заявленных спикеров, с учетом этого порепетируйте свое представление.

Универсальных фраз для знакомства не существует, как нет единого пути к богатству и успешной карьере. Мне искренне жаль тех, кто учится у тренеров и запоминает как молитву заготовленные шаблоны, а потом использует их к месту и без. Важно учитывать конкретные обстоятельства, такие как время проведения мероприятия, обстановку на нем, уровень шума, локацию и так далее.

Ваша цель — запомниться и установить начальный контакт. Не старайтесь рассказать о себе все и сразу — например, как ходили в музыкальную школу и сдали ЕГЭ на 98 баллов. Эта информация, скорее всего, пройдет по касательной и не отложится в голове собеседника. Зато у него может возникнуть ощущение вашей навязчивости, чувство неловкости от того, что «в эфир» попали ненужные детали.

Если вы замечали, на ивентах такое часто происходит. Когда какого-нибудь топ-менеджера окружает молодежь и начинает вокруг него «жужжать», его взгляд всегда направлен к выходу из зала. Скорее всего, он послушает пару минут из вежливости, а потом уйдет.

Учитывайте, что знакомство как таковое — не самоцель, коммуникацию нужно будет поддерживать и в дальнейшем. Поэтому у вас должны остаться контакты для обратной связи: визитная карточка, телефон ассистента или руководителя нужного подразделения.

Когда знакомиться?

Стратегически важный момент — соблюдать уместность. У вас нет задачи заполучить визитку топ-менеджера любой ценой, пробираясь сквозь коридоры желающих пообщаться и бизнес-ассистентов. Такая стратегия сулит только один финал — встреча никогда больше не повторится. Благодаря многочисленным, но не совсем качественным бизнес-конференциям и тренингам у некоторых молодых специалистов «сбиты прицелы» в этом вопросе.

Говорить с собеседником нужно уважительно, предметно, задавать вопросы, на которые ему интересно ответить. Чтобы понять, какие темы близки тому или иному спикеру, как раз и надо заранее просматривать программу мероприятия. Соблюдайте личное пространство нового знакомого и нормы этики. Больше слушайте, чем рассказывайте о себе.

Я не рекомендую подходить к спикерам до выступления, потому что в этот момент они настраиваются, просматривают свои материалы или общаются с ассистентами. Лучше попробуйте, например, первым задать вопрос после доклада. Однако это правило тоже не универсальное, следует учитывать множество нюансов, чтобы не испортить о себе впечатление. Если увидите общих знакомых в кругу только что выступившего топ-менеджера — для вас это будет отличный шанс поздороваться и заговорить.

Вежливость — вашь козырь. Приветствие и прощание никто не отменял. Не забывайте также, что зачастую топ-менеджеры находятся в компании коллег или других руководителей, с которыми также важно поздороваться и уделить им хоть небольшое, но внимание. Так вы завоюете симпатии окружения интересующей вас персоны.

Всему свое время. Необязательно сразу должны состояться все необходимые знакомства. Большая удача, когда получается наладить несколько контактов с топами в течение одной конференции.

Эффективные коммуникации с руководителями бизнеса на деловых мероприятиях — посильная задача практически для любого. Тем не менее психологически важно быть готовым к тому, что собеседник не поддержит ваше желание налаживать контакт. В конце концов, вы общаетесь с живым человеком, у которого в данную минуту просто может не быть времени. И если не вышло — не расстраивайтесь: одна возможность для знакомства уже возникла, значит, обязательно появится и другая.