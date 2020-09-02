13 друзей менеджера: Совкомбанк открыл университет

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1 сентября в Совкомбанке начал работу корпоративный университет для руководителей. В соответствии с актуальной повесткой дня, обучение в нем — виртуальное. Мы разузнали, как будет работать новая образовательная площадка и что ждет тех, кого зачислили в студенты.
Прежде чем запустить масштабный проект корпоративного университета, в Совкомбанке провели несколько мастер-классов для менеджеров. Начинание было, безусловно, полезным, но не хватало четкого расписания, а разброс тем получился чрезвычайно широким.
Тогда совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский предложил подготовить программу обучения, выходящую за рамки привычных курсов для руководителей — по управлению командой, повышению личной эффективности, эмоциональному интеллекту и тому подобных. Большинству менеджеров среднего и высшего звена все это уже знакомо. Собственно, так и появилась идея организовать площадку, на которой первые лица Совкомбанка будут делиться с коллегами своими профессиональными знаниями и умениями.
«Для нас запуск университета — это объективный, осознанный выбор, обусловленный долгосрочной стратегией корпоративного управления, — рассказал FP Сергей Хотимский. — Сама идея его создания — ответ на вызовы сегодняшнего дня. Уверен, что университет будет способствовать развитию кадрового потенциала банка, а также личной и профессиональной эффективности каждого руководителя, зачисленного в студенты».
Проект позволит расширить кругозор управленцев путем более глубокого погружения в специфику работы кредитной организации. Например, условный директор корпоративного учебного центра получит представление о деятельности банка на рынке облигаций, а главный бухгалтер узнает, как выстраивается масштабная сеть продаж.
«Именно окружение формирует наш образ мыслей, поэтому, чтобы стать успешным, нужно учиться у лучших, — комментирует заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова. — Программа обучения корпоративного университета включает широкий спектр дисциплин и поможет профессионалам, которые уже достигли высот в своей специализации, повысить квалификацию или получить новые знания в смежных направлениях».
Факультетов как таковых в университете нет. Вместо них — символическое разделение на четыре потока: проектное управление, финансово-инвестиционный блок, управление эффективностью и партнерские взаимодействия.
По словам организаторов, программы еще могут меняться и дорабатываться. Зато преподавательский состав из 13 топ-менеджеров известен точно. Так, Сергей Хотимский ведет курс по управлению розничными рисками. Банковское дело преподает заместитель председателя правления Алексей Панферов, цикл лекций о корпоративно-инвестиционном бизнесе читает руководитель соответствующего дивизиона Михаил Автухов. А курс Анны Камбуловой посвящен развитию личного бренда. Среди педагогов также заявлены президент Совкомбанка Илья Бродский и председатель правления Дмитрий Гусев.
Чтобы учиться в университете, мало занимать руководящую должность, нужно еще пройти отбор по итогам рассмотрения анкеты. В ней потенциальные студенты пишут о своих достижениях за год, объясняют, с какой целью поступают и почему именно им стоит дать возможность получить дополнительные знания. Те, кто работают в отделах продаж, добавляют в анкету свои ключевые показатели за последние три месяца.
Первыми студентами университета стали 240 человек. Перед началом учебного года, который продлится до мая, всем им разослали электронные зачетки. А 1 сентября они получили ссылку на первое онлайн-занятие.
Лекции будут проходить два раза в месяц и длиться по часу. В конце каждой студентам обязательно зададут работу на дом, выполнить которую надо за десять дней. Поскольку обучение проводится на онлайн-платформе, заниматься можно из любой точки мира, где есть Интернет. Но стопроцентная явка и выполнение заданий обязательны, а успеваемость будет фиксироваться в зачетках.
Все занятия в университете не случайно назначены на первую половину дня. Преподаватели выходят на связь из Москвы, а студенты учатся по всей стране, в том числе в восточных регионах с их часовыми поясами. Лекции можно прослушивать и в записи, если кому-то все же не удается попасть на прямой эфир. Но явку в этом случае не засчитают. Так что лучше успевать — час занятий едва ли способен выбить из колеи опытного руководителя, правда?
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