«Альфа-Капитал» провел необычную стратегическую сессию

18 сентября в московском отеле Holiday Inn Vinogradovo сотрудники «цифровых» подразделений «Альфа-Капитала» участвовали в мозговых штурмах, играли в мафию и лучше узнавали друг друга.
Необходимость в подобной встрече назрела давно, поскольку технологическая команда компании постоянно расширяется. За последний год появилось много новых сотрудников в блоке цифрового бизнеса, а штат IT-департамента увеличился почти вдвое. Эти подразделения работают в тесной кооперации, поэтому специалистам важно регулярно «сверять часы».
На мероприятие было приглашено порядка 40 человек. Для начала каждый сообщил о том, за что отвечает в «Альфа-Капитале» и чего ждет от стратегической сессии. Помимо этого, всем предлагалось рассказать о себе что-нибудь интересное, например о любимых хобби.
У сотрудников обнаружились весьма разносторонние таланты и интересы. Это и увлечение пением, и походы на спектакли, и ведение видеоблога о строительстве. Кто-то признался, что ему понравилось пасти овец, а у кого-то есть мечта профессионально заняться акробатикой.
Неформальное начало общения позволило увидеть своих коллег с неожиданной стороны и найти точки соприкосновения за пределами профессиональной деятельности. После этого приятнее было переходить к основной части программы.
Началась она с выступлений директора департамента информационных технологий Ильи Батая и руководителя блока «Цифровой бизнес» Антона Граборова. Илья Батай обозначил приоритеты «Альфа-Капитала» в сфере IT и остановился на том, чего уже удалось достичь. Благодаря активной цифровизации компания уже превратилась в полноправного участника не только финансовой, но и технологической индустрии. В департаменте то и дело открываются новые вакансии и есть множество возможностей для роста специалистов.
Антон Граборов сообщил, что число клиентов, привлеченных по онлайн-каналам, выросло за год на треть, а их активы увеличились на 60 с лишним процентов. Аудитория основного мобильного приложения «Альфа-Капитала» превышает 85 000 человек и продолжает расти. Сотрудники блока многое делают для того, чтобы инвестирование онлайн было доступным буквально для всех и не требовало от клиентов много времени.
Затем участники мероприятия разделились на пять команд. В ходе мозгового штурма они постарались наметить шаги для повышения эффективности бизнеса, в том числе путем оптимизации процессов. Безразличных в зале не было: каждый хотел высказаться, внести вклад в общее дело. Даже во время кофе-брейков дискуссии не прекращались.
А вечером всех ждали праздничный ужин и игра в мафию с профессиональными ведущими. Мысленно переместившись из Москвы на Сицилию и в Чикаго, игроки пытались вычислить коварного и расчетливого предателя, прячущегося среди своих. Каждый находился под подозрением и мог скрывать за улыбкой коварный план. Поскольку «цифровые» специалисты обладают отличными аналитическими способностями, они с большим увлечением выстраивали логические цепочки, что сделало игру вдвойне увлекательной.
Второй день стратегической сессии был посвящен подведению итогов. Командам удалось результативно поработать и сформулировать много интересных предложений, которые теперь предстоит воплотить в жизнь.
Все высказанные идеи нашли отражение в плане конкретных действий технологических подразделений на ближайшие месяцы. А в конце года, когда можно будет уже оценить промежуточные результаты, состоится новая стратегическая сессия.
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08 Сен 2020 Мнения
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