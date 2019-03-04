В Кузбассе открылось представительство «Альфа Private»

Офис расположен в одном из самых интересных и атмосферных мест Новокузнецка — в здании музея старинных автомобилей «Ретропарк».
Более логичного соседства и придумать сложно. Ретроавтомобили с их сдержанными линиями, блеском хромированных деталей и ароматом кожи давно стали синонимом роскоши и красивой жизни. Представительство «Альфа Private» продолжает эту линию, дополняя историю реалиями сегодняшнего дня.
Офис оформлен в современном стиле. Лаконичный интерьер с использованием различных пород дерева выдержан в традиционных серо-белых тонах «Альфа Private». Следует сказать, что дизайн всех отделений для состоятельных клиентов банка создан по единому брендбуку. Так что человек попадет в привычное ему комфортное пространство и в Москве (здесь работает четыре таких офиса), и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске. Но в каждом интерьере есть какая-то особенность, которая делает его отличным от других. В Новокузнецке это картины местных известных художников, которыми оформлены welcome-зона и переговорные комнаты.
Также в офисе созданы для клиентов оптимальные условия для проведения деловых встреч и переговоров. Обсудить важные вопросы можно с максимальным удобством и полной конфиденциальностью.
«Мы более девяти лет работаем с высокосостоятельными клиентами в Кузбассе, и теперь у нас появилось официальное место встреч», — говорит вице-президент «Альфа Private» Ольга Кемпель. По ее словам, клиентам нравится, что финансовые продукты и услуги постепенно уходят в цифру — круглосуточную доступность дистанционных сервисов они часто называют основным конкурентным преимуществом Альфа-Банка. Однако сложные вопросы по-прежнему предпочитают решать непосредственно в офисе.
«Альфа Private» не только оказывает классические банковские услуги, но и обеспечивает комплексную поддержку по многим другим направлениям — от инвестиций на рынках капитала до юридического и налогового сопровождения состоятельных людей и членов их семей. Эксперты банка консультируют по вопросам решений для бизнеса и трансграничных операций. И конечно, неотъемлемой частью обслуживания клиентов являются lifestyle-услуги.
«Наша задача — обеспечить высокие стандарты работы в соответствии с российскими и мировыми практиками private banking, — подчеркивает Ольга Кемпель. — С открытием представительства мы усиливаем свое присутствие в Кузбассе и рассчитываем на новые качественные показатели бизнеса».
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