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В прошлом году один из самых старых московских офисов Citigold — на Комсомольском проспекте — пережил большую реконструкцию. Мы проинспектировали площадку, которая полностью преобразилась.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Все по науке: премиальное отделение Ситибанка в Хамовниках

В прошлом году один из самых старых московских офисов Citigold — на Комсомольском проспекте — пережил большую реконструкцию. Мы проинспектировали площадку, которая полностью преобразилась.

Евгений Спичак, Ксения Мухорина

Клиенты ценят это отделение за удобное расположение: отсюда по оживленной магистрали можно доехать до Остоженки и храма Христа Спасителя, а если двигаться в другую сторону — попасть на юго-запад, в район с престижной жилой и бизнес-недвижимостью.

Private-отделения Citi во всем мире создаются в едином стиле, поэтому зайдя в офис в Нью-Йорке, Лондоне или Дубае, клиент из Москвы окажется в привычном для себя пространстве. Отделение в Хамовниках — не исключение. В оформлении гостевой зоны здесь тоже преобладает спокойная цветовая гамма из бежевого, коричневого и серого, а деревянные панели из американского ореха придают интерьеру благородства. «Мы стремимся, чтобы клиенты попадали в полудомашнюю атмосферу. Здесь мало вещей, напоминающих о том, что ты в финансовой организации», — объяснил руководитель департамента розничных продаж и обслуживания частных клиентов Ситибанка Евгений Спичак.

Но некоторыми деталями офисы Citi все-таки отличаются друг от друга. Тот, в который нас пригласили, находится на территории московского научного кластера (рядом МГУ, РАН и «Сеченовка»), и эта особенность расположения учитывалась при разработке концепта.

Например, переговорные здесь названы в честь выдающихся российских ученых и просветителей — Ломоносова, Ковалевской, Менделеева и других. В библиотеке можно найти такие книги, как труд Ильи Мечникова «Этюды о природе человека» и роскошный фолиант натуралиста эпохи Просвещения Альберта Себа «Богатейшие природные сокровища». А визуальное удовольствие дарят страницы фотоальбома Тима Флеча, который известен созданием концептуальных портретов животных. На одной из полок мы увидели даже колбу с медузой. «Это лишь «репродукция» морского животного», — улыбнулся Евгений Спичак.





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Отдельным элементам декора еще только предстоит появиться. Речь идет об эскизах прототипов различных исторических изобретений, специально подобранных для этого отделения. Специалисты банка проанализировали архивы и смогли отыскать те изобретения, к разработке которых приложили свою руку ученые, чьими именами названы переговорные. В банке решили, что именно они станут главной отличительной чертой интерьера офиса. В переговорке «Ломоносов», например, будет размещен эскиз первых чертежей телескопа. Помимо красиво оформленных в багеты эскизов в отделении установят реальные прототипы различных механизмов. Электрофорная машина уже уютно расположилась на втором этаже.

Все шесть переговорных оформлены единообразно и оснащены новейшими технологическими решениями. В каждой находится большой экран, на котором во время встречи с клиентом отображается в динамике состояние его портфеля. При входе в переговорную улавливаешь тихий звук, чем-то похожий на включенный кондиционер. На самом деле это работает система «белый шум» — акустическая защита конфиденциальных переговоров. Никто не услышит, о чем разговаривают собеседники в помещении, голоса находящихся снаружи также приглушаются.

Касса не оборудована знакомым всем бронированным стеклом, разделяющим клиента и сотрудника. А еще в отделении отсутствует банкомат — необходимость в нем отпала. «Наши клиенты в первую очередь приходят за сложными услугами, а не за базовыми. Все повседневные операции можно провести без использования наличных, в цифровом формате, — пояснила руководитель розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Ксения Мухорина. — Люди стали гораздо чаще пользоваться дистанционными сервисами».

Переговорная «Ломоносов» — самая большая, рассчитанная на пять-шесть человек. Она предназначена для встреч с несколькими клиентами, которые заинтересовались, допустим, одним и тем же продуктом. Или же если человек приезжает в офис вместе с семьей, его тоже приглашают сюда. В помещении нашлось место нестандартному дизайн-решению: одна из стен обита золотистой тканью американской марки Maharam. Кстати, эта текстильная компания была основана эмигрантом из царской России.





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Сотрудники офиса рассказали, что иногда буквально выручают клиентов, которые попали в затруднительную ситуацию. Например, у одного из них в пятницу вечером банкомат зажевал карту в другом отделении Ситибанка — на Ленинском проспекте. А на следующий день у человека вылет в Арабские Эмираты. По субботам банк не работает, но для решения проблемы была развернута целая спасательная операция. Сотрудники в семь утра оказались на месте, перезагрузили устройство и достали пластик. Через два часа его владелец благополучно ожидал рейса в аэропорту.

Когда наша экскурсия по отделению завершилась, мы задали Ксении Мухориной еще несколько вопросов.

— Какие изменения происходят сейчас в сфере private banking?

— Одна из заметных тенденций — клиенты становятся более требовательными. В условиях повсеместной цифровизации они ожидают, что простые операции им будут доступны удаленно, хотя в том, что касается управления благосостоянием, по-прежнему рассчитывают на индивидуальное консультирование в отделении.

Также средний клиент private banking молодеет, появляется все больше наследников владельцев крупного капитала. С одной стороны, они лояльны к финансовому выбору своих родителей, а с другой — нацелены на более высокий уровень обслуживания.

Если говорить об инвестициях, то в этой области состоятельные клиенты остаются консервативными и превыше всего ценят профессионализм работающих с ними банкиров. Не случайно наши персональные менеджеры проходят не только аттестацию по стандартам Центробанка, но и внутреннюю сертификацию. Многие из них обучаются за рубежом.

— Насколько изменился размер российского рынка private banking за последние годы?

— По данным многих исследований, рынок рос и развивался достаточно активно. Мы тоже наблюдаем приток новых клиентов, которые открывают у нас счета. За прошлый год клиентская база Citigold Private Client увеличилась на 28%.

— На какие направления развития вы делаете ставку в 2019 году?

— Помимо дальнейшего расширения списка цифровых услуг и реформирования сети банка в ближайших планах — увеличение степени нашей релевантности для клиента. Мы налаживаем сотрудничество с разными участниками рынка, в том числе нефинансовыми организациями, чтобы предлагать людям лучшие сервисные программы. Большое значение придаем и усилению команды инвестиционных консультантов, которая уже считается одной из лучших на рынке. Мы хотим и дальше добиваться впечатляющих результатов.