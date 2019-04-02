Веселые ребята: банки и телеком-компании отметили 1 апреля

20 марта в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре прошел вечер для клиентов Alfa Capital Wealth. Его главным событием стал увлекательный и откровенный диалог двух ярких людей — Петра Авена и Алены Долецкой.

27 марта журнал «Банковское обозрение» вручал премию Finaward, ранее известную как «Финансовая сфера». Церемония прошла в формате «два в одном» — объединила награждение представителей банков и небанковских финансовых организаций.

Понедельник — день веселый, когда он выпадает на 1 апреля. Рассказываем, как шутили в офисах, соцсетях и на сайтах финансовые компании и операторы связи.

Понедельник — день веселый, когда он выпадает на 1 апреля. Рассказываем, как шутили в офисах, соцсетях и на сайтах финансовые компании и операторы связи.

Уральский Банк Реконструкции и Развития

Первоапрельским утром на странице банка в «Фейсбуке» появилось фото, на котором сотрудники держат коробки с логотипом УБРиР. Подпись гласила: «Мы долго думали, и нас осенило — нашим клиентам не хватает... пиццы! Специально для вас мы запускаем доставку пиццы «120 дней без голода» и «Максимум». Заказ можно оформить в новом мобильном банке. Ждем первых дегустаторов!»

В то же время в соцсети «ВКонтакте» была анонсирована еще одна специальная услуга банка. За сутки до выхода каждого нового эпизода «Игры престолов» подключившим ее будет приходить краткое содержание предстоящей серии в push-уведомлении. Подписка на спойлеры бесплатная, а вот отписаться от них стоит 150 рублей.

Банк «Открытие»

Банк запустил в «Инстаграме» флешмоб «Сами с усами». Желающим предлагалось перейти на страницу, где их уже поджидала усато-очечная рамка, сделать фото или видео и разместить его в соцсети самостоятельно либо прислать организаторам. Последние позже опубликовали подборку героев смешной акции на своей странице .





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«Хоум Кредит»

В центральном офисе банка сотрудникам предложили прийти на работу в необычной, привлекающей внимание одежде. А в холле установили фотобудку, в которой каждый мог сфотографироваться в смешных масках, очках и усах.









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Еще одну акцию «Хоум Кредит» провел в соцсетях. В специальном видеоролике зампред правления Артем Алешкин объявил о том, что 1 апреля в продажу поступает финансовый помощник нового поколения — Home Pot. Нужны деньги? Не вопрос! Скажите об этом умной колонке, она сама возьмет кредит и сама по нему рассчитается.

QIWI

Сотрудники проекта «Совесть» группы QIWI участвовали в первоапрельском квесте. Им предстояло решить коан , ответом на который служила шуточная фраза, отражающая «ценность бытия в корпоративной среде». Чтобы не ошибиться, сотрудники использовали карту — в отмеченных точках выполняли задания и получали подсказки.





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На нелегком пути к просветлению помощь оказывал искусственный разум, а точнее — бот в телеграме. Он подсказывал, правильно ли угаданы слова из фразы. Разгадав квест, сотрудники узнали время и место подачи пиццы, которая позволила им достичь самообладания и погрузиться в состояние покоя.



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Клиентам тоже приготовили сюрприз. На странице «Совести» в соцсети «ВКонтакте» им предложили подключить опцию «Машина времени» всего за 999 рублей. «Плохо поторговались с продавцом? Луна была в неподходящей фазе? Родственники не оценили ваш выбор? Все исправим. Немного плутония для мощности конденсатора временного потока, и, разогнавшись до 142 км/ч на ВАЗ-2103, вы с комфортом переместитесь в нужные дату и время. Подключайте опцию прямо сейчас и не благодарите!»

Кредит Европа Банк

В центре клиентской поддержки банка целый день проходила праздничная эстафета. Победителя выбирали каждый час по разным критериям. Например, если позвонил клиент, родившийся в апреле, или человек с фамилией на букву «з», то сотрудник спешил позвонить в колокольчик. Кто делал это первым — получал приз.













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Альфа-Банк

Своим подписчикам в «Инстаграме» банк предложил распознать из трех новостей одну фейковую. А вы угадаете?

За безопасность платежей в «Альфе» и X5 Retail Group теперь будут отвечать роботы: они станут оперативно определять все вероятные ошибки в указываемых реквизитах и суммах.

Наличные теперь можно будет снимать с телефона. В некоторых отделениях банка уже появились банкоматы с такой функцией. Телефон полностью заменяет собой классическую пластиковую карту, что здорово экономит время.

Банк выпустит карты для оплаты налога на солнечный свет. Он вводится в связи с наступлением теплого периода и будет зависеть от количества пасмурных и ясных дней. Используя новую карту, можно получить до 15% платежа в виде кешбэка.

А в сети «ВКонтакте» было объявлено о первом в мире банковском приложении, которое связывает незнакомцев по интересам. «Мы подберем собеседника и темы, остальное — на вас. Общайтесь, договаривайтесь о встречах, ходите в кино и кафе. Найдите свою половинку — в приложении «Альфа-Мобайл».





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«Ренессанс Кредит»

«Друзья, с понедельником! Наконец-то за окном настоящая весна, птички поют, и определенно перемен требуют наши сердца», — гласили записи банка в соцсетях. К ним прилагался видеоролик, приуроченный не только к 1 апреля, но и к обновлению фирменного стиля «Ренессанс Кредита».

ВУЗ-Банк

«Наконец-то диплом пригодится!» — так назвал свою шуточную акцию ВУЗ-Банк. Всем обладателям высшего образования предлагалось прийти в офис ровно через месяц, а именно 31 апреля, и оформить кредит на льготных условиях. Необходимым условием стал подсчет среднего балла в дипломе клиента — именно на столько процентных пунктов будет снижена ставка.





МТС Банк

МТС Банк анонсировал выпуск первой в мире карты с искусственным интеллектом для второй половинки. Получить ее можно будет с 30 февраля 2020 года. Желающие скрепить любовь банковской клятвой смогут сделать это с помощью пластика с такими особенностями:

Карта пропускает слабый ток и самостоятельно определяет, нужна ли жене третья пара туфель за 10 000 рублей или пятое пирожное после 23:00.

Если клиентка не доверяет мужу, она может установить не только суточный лимит на сумму покупок по карте, но и указать время, до которого их можно совершать.

В карту встроен чип, благодаря которому клиент никогда не потеряет свою вторую половинку. Если та отходит более чем на 100 метров, цвет пластика тускнеет.

Предусмотрена тайная опция «Деньги не проблема». Если муж потратил все, что было на счете, можно будет получить нужную сумму в долг без процентов, назвав кодовое слово. Оно выдается при оформлении карты, для этого паре нужно одинаково ответить на вопрос. Так банк проверит, насколько хорошо партнеры знают друг друга.





РНКБ

В конце 2019 года РНКБ выпустит полностью разлагаемые карты, следует из первоапрельского поста кредитной организации в соцсети «ВКонтакте». Вот какими свойствами они будут обладать:

Под воздействием нагрева карты будут испаряться, не нанося вреда здоровью человека и окружающей среде.

Процедуру испарения можно будет провести в любом отделении банка или домашних условиях. Достаточно поместить карту в СВЧ-печь или опустить в кипящую воду на три минуты.





«Рокетбанк»

В прошлом году в День смеха «Рокетбанк» анонсировал выпуск свиньи-копилки, а в этом — действительно ее создал. И это не шутка. Чтобы узнать, сколько денег накопилось на специальном счете, физически разбивать молотком Rocket Home Pig, конечно, не нужно. Достаточно сделать это в приложении!





СК «Согласие»

1 апреля компания предложила всем желающим страхование от фантастических рисков в шести волшебных местах — Нарнии, Мордоре, Азероте, Вестеросе, Кроличьей норе и школе магии Хогвартс. На специальной странице для путешественников с воображением стоило выбрать пункт назначения, набор рисков — и индивидуальный полис приходил на почту.





«Билайн»

На один день мобильный бренд «ВымпелКома» перевоплотился в «Бузлайн». Оператор связи запустил ироническую кампанию вместе с певицей и королевой соцсетей Ольгой Бузовой.

Проект проходил в несколько этапов. Еще 25 марта в «Инстаграме» Бузова объявила миллионам подписчиков о намерении создать собственного мобильного оператора, у которого появилась отдельная лэндинговая страница. А 1 апреля был опубликован ироничный видеоролик о начале работы «Бузлайна».

В течение всего дня на сайте «Билайна» можно было увидеть обновленный интерфейс, оставить заявку на подключение тарифа «Бузлим» (а также «Супер Бузлим») или получить скидки на гаджеты из специальной подборки «Топчик девайсов Бузлайн».