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19 апреля банк пригласил журналистов в свой обновленный офис в экологичном стиле — одном из самых трендовых в современном дизайне. Здесь все направлено на то, чтобы сотрудники работали эффективно и без стресса.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора В гармонии с природой: новый офис ОТП Банка

19 апреля банк пригласил журналистов в свой обновленный офис в экологичном стиле — одном из самых трендовых в современном дизайне. Здесь все направлено на то, чтобы сотрудники работали эффективно и без стресса.

Каким будет новый офис — держалось в строжайшем секрете, поэтому в первый рабочий день увиденное стало сюрпризом даже для сотрудников. Они не скрывали своих восторгов, а камера на входе ловила эмоции — для истории.

В последние годы все больше компаний стремятся сделать рабочие условия максимально комфортными. Например, в финтехе и медиа гамаки, пуфы и массажные кресла уже давно стали привычной частью офисной обстановки. И вот теперь на эксперименты с дизайном решаются и финанситы. Следуя этому тренду, ОТП Банк в честь своего 25-летия в России открыл офис нового поколения.

На правах «хозяйки дома» гостей поприветствовала HR-директор Наталья Рощина, отметив, что очень важно было создать в офисе обстановку, которая будет способствовать воплощению в жизнь прорывных идей и проектов.

Наталья Рощина

Дизайн всех помещений выдержан в естественной цветовой гамме и посвящен теме единения человека с природой. В оформлении использовались натуральные материалы, а важная роль в создании «офисного релакса» отводится живым растениям.

Разработчиком дизайн-проекта стало архитектурное бюро ABD Architects. Его представители — директор департамента интерьеров Денис Кувшинников и архитектор Галина Палатова — рассказали о принципах, которыми они руководствовались, и о том, какие необычные решения применяли.

«Мы отказались от упорядоченности и монотонности в виде длинных коридоров. Помня о том, что ценен каждый квадратный метр, использовали формат вертикального озеленения, — привел примеры Кувшинников. — Также предусмотрели места для уединения и активной командной работы — в офисе оборудовано 20 переговорных комнат. А одно из решений, которые мы «позаимствовали» у природы, — неровные поверхности».

Денис Кувшинников

По словам Галины Палатовой, при создании дизайна учитывалась миссия банка — доступность его финансовых продуктов в любой точке нашей страны. Источниками для вдохновения стали четыре природные зоны России: горы, тундра, степь и тайга — их образы нашли отражение в интерьере. «Ломаные линии стен и потолка символизируют горы, реечные потолки отсылают к северному сиянию и тундре, — уточнила Палатова. — Мягкое ковровое покрытие с переливами призвано напоминать о бескрайней степи, а растения и деревянные акустические панели — о тайге».

Галина Палатова

Зона коллаборации, кафе и подиум — это три самостоятельных пространства, которые объединяются в одно за счет трансформируемых перегородок. В первом из них будут проходить встречи и мероприятия, мозговые штурмы. Подиум предназначен для организации конференций и выступлений — тут есть экран, магнитно-маркерные поверхности и удобные посадочные места.



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Природные изогнутые формы послужили прообразом для установленных при входе в офис деревянных скамеек, которые были собраны вручную из уникальных единичных элементов.

Очень необычна переговорная «Пещера» — расположенные в ней мягкие пуфы, текстильные диваны и ковровое покрытие поглощают звук и создают комфортную атмосферу, не мешая работе коллег в опенспейсе даже при отсутствии двери. Такая неформальная обстановка подходит, например, для мозгового штурма. Да и вообще в эту комнату можно заходить уже ради тактильных ощущений — все предметы приятны на ощупь.

Четыре мобильные телефонные будки — еще одна фишка нового офиса. При необходимости их можно перемещать из одной части помещения с другую. Благодаря хорошей звукоизоляции будка обеспечивает приватность разговоров. В ней удобно уединиться, чтобы не мешать коллегам.

«Международные исследования подтверждают положительное влияние зеленых помещений на продуктивность сотрудников, — отметила Наталья Рощина. — Правильное регулирование искусственного освещения снижает утомляемость, а система климат-контроля создает комфортный температурный режим».





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Экологичный офис обязывает сделать такой же и свою повседневную рабочую жизнь. В здании экономят электропотребление, а принтеры настроены на печать с двух сторон листа.

Завершилось мероприятие веселой викториной, победители которой получили в подарок «умные» часы. Гостям был предложен здоровый завтрак — за процветание нового офиса они подняли бокалы с напитком на основе ягод годжи.

Наталья Рощина, Галина Палатова, Денис Кувшинников