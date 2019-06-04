В путь! «Хоум Кредит» представил новую travel-карту на Officeparty

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Популярность встреч формата Officeparty набирает обороты: гостей на них бывает все больше, вопросы звучат все острее. Представители «Хоум Кредита» пришли в офис «Банки.ру» уже во второй раз. И не с пустыми руками, а с новым продуктом.
Жарким вечером 29 мая офис «Банки.ру» снова распахнул свои двери для участников Officeparty. Несмотря на не самую комфортную погоду, гостей собралось рекордное количество: более 60 человек от портала Банки.ру и около 30 — по приглашению «Хоум Кредита». В ожидании начала мероприятия все любовались видами, открывающимися с 19-го этажа бизнес-центра «Лотос», и общались за бокалом прохладного лимонада.
В этот раз было несколько сюрпризов. Во-первых, на Youtube-канале портала велась онлайн-трансляция мероприятия, причем зрители могли задавать вопросы, на которые представители «Хоум Кредита» оперативно отвечали. Во-вторых, на один вечер офис стал практически отделением банка. Гости не только первыми узнали о новой карте «Польза Travel», но могли оформить ее сразу после презентации. В-третьих, на встречу пришли известные блогеры, решившие рассказать о событии своим подписчикам.
Перед мероприятием мы расспрашивали гостей, что привело их на Officeparty. «Меня постоянно просят посоветовать выгодную карту или вклад, — рассказала Светлана Шишкина, автор Instagram-блога «Финансовые советы от Светы». — Когда я узнала, что «Хоум Кредит» презентует новую карту, решила прийти и выяснить подробности. Я сама являюсь клиентом банка, кроме того, хочу рассказать о новинке своим подписчикам».
«Я регулярно читаю Банки.ру, поддерживаю его активности, и мне давно хотелось познакомиться с командой, — поделился советник президента компании «Строй Групп» Руслан Алиев. — Кроме этого, мне очень интересно, о чем расскажет банк».
В 18:00 исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева объявила о начале официальной части. В этот раз презентаций «Хоум Кредита» было сразу две: заместитель председателя правления Александр Антоненко поделился новостями и успехами банка, вторая же была полностью посвящена карте «Польза Travel», ее представил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Георгий Сорокин.
«Поднимите руки те, кто уже сейчас является клиентом «Хоум Кредита», — обратилась к аудитории Елена Ищеева. Около половины гостей потянули руку вверх. «А кто из вас читает Банки.ру?» В этот раз утвердительно ответили практически все. «Мы выиграли!», — засмеялась Ищеева. «Один — ноль», — согласился Александр Антоненко.
«Мы здесь второй раз, а это значит, что нам понравилось, — отметил Антоненко, обращаясь к гостям. — Мы приходим сюда, чтобы почувствовать дыхание рынка, понять проблемы и потребности наших клиентов, получить вашу обратную связь и стать еще лучше».
В выступлении топ-менеджер отметил, что в последнее время шопинг перемещается в онлайн, банки должны подстраиваться под эту тенденцию. В самом «Хоум Кредите» доля онлайн-клиентов постоянно растет: если в прошлом году их было около 50%, то в I квартале 2019-го — уже 64%. Также Антоненко рассказал о проектах банка, одним из которых стал сервис «подписки» на смартфон. Смысл услуги прост: вы покупаете телефон, а уже через год можете поменять его на новый. При этом жизнь старого аппарата продолжается: компания — партнер банка отдает его в ремонт, а затем продает со скидкой другим людям.
После выступления посыпались вопросы, причем их было столько, что мероприятие грозило серьезно затянуться. Елена Ищеева приняла соломоново решение: перейти к следующей презентации, а обсуждения продолжить после завершения официальной части встречи.
Георгий Сорокин сообщил об исследовании, в ходе которого банк определил основные потребности часто путешествующих людей. А затем представил новую премиальную дебетовую карту «Польза Travel» платежной системы Visa.
Среди особенностей продукта — повышенный кешбэк, который составляет 5% в категории «Путешествия» и 3% за любые покупки за рубежом. Обладателям карты доступны два бесплатных входа в бизнес-залы аэропортов в течение срока действия договора, пять снятий наличных в любых банкоматах мира без комиссии, круглосуточный консьерж-сервис, бесплатная страховка для выезжающих за рубеж и многое другое. При этом плата за обслуживание с держателя не взимается при соблюдении определенных условий.
По окончании презентации опять посыпались вопросы: гостей интересовали как возможности новой карты, так и деятельность банка в целом. Аудитория была очень активной и финансово «подкованной», поэтому темы подчас поднимались непростые. Но выступающие с честью прошли это испытание.
Затем всех ждали экскурсия по офису «Банки.ру» и фуршет. Также желающие могли сразу получить новую карту, и многие не преминули воспользоваться такой возможностью.
«Про это мероприятие мне рассказал приятель, который хорошо разбирается в банковской сфере, — рассказала Анастасия, которую мы застали за оформлением «Пользы Travel». — Мы оба являемся клиентами «Хоум Кредита», оба много путешествуем. Я долго искала для себя идеальную travel-карту, и новое предложение банка мне очень понравилось. Тут есть Priority Pass, бесплатная упаковка багажа и другие полезные опции».
Вечер продолжился неформальным общением за бокалом шампанского. Гости беседовали друг с другом, задавали вопросы представителям «Хоум Кредита» и портала Банки.ру. А мы тем временем интересовались у собравшихся впечатлениями о встрече.
«Я здесь второй раз, был на Officeparty с банком «Ренессанс Кредит», — рассказал Иван Салов, автор Youtube-блога «Агрессивный банкир». — Мне понравился и формат общения, и продукт «Хоум Кредита». А еще у Банки.ру очень уютный офис, обязательно приду снова».
«Удивило, что мероприятие оказалось нескучным, как бывают обычные доклады на банковскую тему с цифрами и статистикой, — поделилась Instagram-блогер Айгуль Бедретдинова. — Тут я не теряла «нить повествования» в течение всей встречи. Информация была подана просто и познавательно. Кстати, я уже сделала «сторис» со ссылкой на прямую трансляцию — моей аудитории это точно будет интересно».
О готовности оформить «Пользу Travel» нам сообщил и Руслан Киевский, владелец инстаграм-блога о путешествиях и стиле жизни. Ближайшую поездку он планирует уже в июне и обязательно возьмет в нее новую карту.
Расходясь, гости уносили с собой полезную информацию, небольшой подарок от банка, некоторые — еще и карту «Польза Travel». А прекрасное настроение точно досталось всем.
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