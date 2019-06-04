В путь! «Хоум Кредит» представил новую travel-карту на Officeparty

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Популярность встреч формата Officeparty набирает обороты: гостей на них бывает все больше, вопросы звучат все острее. Представители «Хоум Кредита» пришли в офис «Банки.ру» уже во второй раз. И не с пустыми руками, а с новым продуктом.

Популярность встреч формата Officeparty набирает обороты: гостей на них бывает все больше, вопросы звучат все острее. Представители «Хоум Кредита» пришли в офис «Банки.ру» уже во второй раз. И не с пустыми руками, а с новым продуктом.

Георгий Сорокин («Хоум Кредит»), Елена Ищеева («Банки.ру»), Ирэн Шкаровская («Хоум Кредит»), Александр Антоненко («Хоум Кредит»)

Жарким вечером 29 мая офис «Банки.ру» снова распахнул свои двери для участников Officeparty. Несмотря на не самую комфортную погоду, гостей собралось рекордное количество: более 60 человек от портала Банки.ру и около 30 — по приглашению «Хоум Кредита». В ожидании начала мероприятия все любовались видами, открывающимися с 19-го этажа бизнес-центра «Лотос», и общались за бокалом прохладного лимонада.

В этот раз было несколько сюрпризов. Во-первых, на Youtube-канале портала велась онлайн-трансляция мероприятия, причем зрители могли задавать вопросы, на которые представители «Хоум Кредита» оперативно отвечали. Во-вторых, на один вечер офис стал практически отделением банка. Гости не только первыми узнали о новой карте «Польза Travel», но могли оформить ее сразу после презентации. В-третьих, на встречу пришли известные блогеры, решившие рассказать о событии своим подписчикам.

Перед мероприятием мы расспрашивали гостей, что привело их на Officeparty. «Меня постоянно просят посоветовать выгодную карту или вклад, — рассказала Светлана Шишкина, автор Instagram-блога «Финансовые советы от Светы». — Когда я узнала, что «Хоум Кредит» презентует новую карту, решила прийти и выяснить подробности. Я сама являюсь клиентом банка, кроме того, хочу рассказать о новинке своим подписчикам».

Светлана Шишкина

«Я регулярно читаю Банки.ру, поддерживаю его активности, и мне давно хотелось познакомиться с командой, — поделился советник президента компании «Строй Групп» Руслан Алиев. — Кроме этого, мне очень интересно, о чем расскажет банк».

Руслан Алиев

В 18:00 исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева объявила о начале официальной части. В этот раз презентаций «Хоум Кредита» было сразу две: заместитель председателя правления Александр Антоненко поделился новостями и успехами банка, вторая же была полностью посвящена карте «Польза Travel», ее представил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Георгий Сорокин.

«Поднимите руки те, кто уже сейчас является клиентом «Хоум Кредита», — обратилась к аудитории Елена Ищеева. Около половины гостей потянули руку вверх. «А кто из вас читает Банки.ру?» В этот раз утвердительно ответили практически все. «Мы выиграли!», — засмеялась Ищеева. «Один — ноль», — согласился Александр Антоненко.

Елена Ищеева

«Мы здесь второй раз, а это значит, что нам понравилось, — отметил Антоненко, обращаясь к гостям. — Мы приходим сюда, чтобы почувствовать дыхание рынка, понять проблемы и потребности наших клиентов, получить вашу обратную связь и стать еще лучше».

В выступлении топ-менеджер отметил, что в последнее время шопинг перемещается в онлайн, банки должны подстраиваться под эту тенденцию. В самом «Хоум Кредите» доля онлайн-клиентов постоянно растет: если в прошлом году их было около 50%, то в I квартале 2019-го — уже 64%. Также Антоненко рассказал о проектах банка, одним из которых стал сервис «подписки» на смартфон. Смысл услуги прост: вы покупаете телефон, а уже через год можете поменять его на новый. При этом жизнь старого аппарата продолжается: компания — партнер банка отдает его в ремонт, а затем продает со скидкой другим людям.

Александр Антоненко

После выступления посыпались вопросы, причем их было столько, что мероприятие грозило серьезно затянуться. Елена Ищеева приняла соломоново решение: перейти к следующей презентации, а обсуждения продолжить после завершения официальной части встречи.

Георгий Сорокин сообщил об исследовании, в ходе которого банк определил основные потребности часто путешествующих людей. А затем представил новую премиальную дебетовую карту «Польза Travel» платежной системы Visa.

Среди особенностей продукта — повышенный кешбэк, который составляет 5% в категории «Путешествия» и 3% за любые покупки за рубежом. Обладателям карты доступны два бесплатных входа в бизнес-залы аэропортов в течение срока действия договора, пять снятий наличных в любых банкоматах мира без комиссии, круглосуточный консьерж-сервис, бесплатная страховка для выезжающих за рубеж и многое другое. При этом плата за обслуживание с держателя не взимается при соблюдении определенных условий.

Георгий Сорокин

По окончании презентации опять посыпались вопросы: гостей интересовали как возможности новой карты, так и деятельность банка в целом. Аудитория была очень активной и финансово «подкованной», поэтому темы подчас поднимались непростые. Но выступающие с честью прошли это испытание.

Затем всех ждали экскурсия по офису «Банки.ру» и фуршет. Также желающие могли сразу получить новую карту, и многие не преминули воспользоваться такой возможностью.





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«Про это мероприятие мне рассказал приятель, который хорошо разбирается в банковской сфере, — рассказала Анастасия, которую мы застали за оформлением «Пользы Travel». — Мы оба являемся клиентами «Хоум Кредита», оба много путешествуем. Я долго искала для себя идеальную travel-карту, и новое предложение банка мне очень понравилось. Тут есть Priority Pass, бесплатная упаковка багажа и другие полезные опции».

Вечер продолжился неформальным общением за бокалом шампанского. Гости беседовали друг с другом, задавали вопросы представителям «Хоум Кредита» и портала Банки.ру. А мы тем временем интересовались у собравшихся впечатлениями о встрече.

«Я здесь второй раз, был на Officeparty с банком «Ренессанс Кредит», — рассказал Иван Салов, автор Youtube-блога «Агрессивный банкир». — Мне понравился и формат общения, и продукт «Хоум Кредита». А еще у Банки.ру очень уютный офис, обязательно приду снова».

Иван Салов

«Удивило, что мероприятие оказалось нескучным, как бывают обычные доклады на банковскую тему с цифрами и статистикой, — поделилась Instagram-блогер Айгуль Бедретдинова. — Тут я не теряла «нить повествования» в течение всей встречи. Информация была подана просто и познавательно. Кстати, я уже сделала «сторис» со ссылкой на прямую трансляцию — моей аудитории это точно будет интересно».

О готовности оформить «Пользу Travel» нам сообщил и Руслан Киевский, владелец инстаграм-блога о путешествиях и стиле жизни. Ближайшую поездку он планирует уже в июне и обязательно возьмет в нее новую карту.

Айгуль Бедретдинова, Руслан Киевский

Расходясь, гости уносили с собой полезную информацию, небольшой подарок от банка, некоторые — еще и карту «Польза Travel». А прекрасное настроение точно досталось всем.

Филипп Ильин-Адаев («Банки.ру»)

Сабина Хасанова, Динара Юнусова («Банки.ру»), Ирэн Шкаровская («Хоум Кредит»)

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