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Квартирный ответ: в Казани открылся офис «Росбанк Дом»

В столице Татарстана начал работать первый в России офис «Росбанк Дом». Здесь постарались сделать все, чтобы для клиентов путь от заключения договора до получения ключей от квартиры стал как можно проще и понятнее. 

Андрей Сухов, Ольга Соловьева, Мишель Кольбер, Анна Пантелеева, Елисей Прокопьев, Денис Ковалев (Росбанк)
Андрей Сухов, Ольга Соловьева, Мишель Кольбер, Анна Пантелеева, Елисей Прокопьев, Денис Ковалев (Росбанк)

«Росбанк Дом» является ипотечным филиалом Росбанка и образован в результате присоединения к нему банка «ДельтаКредит», которое завершилось 1 июня. Эти преобразования стали новым этапом в развитии розничного бизнеса Societe Generale в России. Постепенно все офисы «ДельтаКредита» в соответствии с новой бренд-концепцией будут переименованы в «Росбанк Дом». Казань выбрали для открытия первого в России офиса нового формата не случайно: Татарстан — один из ключевых регионов для ипотечного бизнеса группы Росбанка. 

«В 2018 году мы выдали в регионе ипотечных кредитов почти на 1 млрд рублей, что более чем на 20% превысило показатели 2017 года, — отметил бывший заместитель председателя правления «ДельтаКредита» Денис Ковалев, возглавивший проект «Росбанк Дом». — С открытием подобного офиса мы сможем обеспечить клиентам в Казани новые возможности для реализации их мечты о комфортном жилье».

Денис Ковалев
Денис Ковалев

Кроме ипотечных продуктов посетителям будут доступны все остальные услуги группы Росбанка. Например, потребительские и автокредиты от Русфинанс Банка. На последние, к слову, в Татарстане тоже высокий спрос: только с января по апрель этого года организация выдала их более чем на 1 млрд рублей. Такую цифру привел директор Поволжского округа департамента региональной сети Русфинанс Банка Марсель Даутов.  

Руслан Юлбарисов (Росбанк)
Руслан Юлбарисов (Росбанк)

В честь открытия новый двухэтажный офис, расположенный в бизнес-центре «Булак» на Право-Булачной улице, украсили воздушными шарами в фирменных цветах Росбанка. Официальная часть мероприятия началась показом видеороликов об истории Societe Generale и достижениях «ДельтаКредита». Почти каждый слайд сопровождался комментариями топ-менеджеров.   

Мишель Кольбер
Мишель Кольбер

Затем бывший председатель правления «ДельтаКредита» Мишель Кольбер и региональный директор кредитно-кассового офиса филиала «Росбанк Дом» в Казани Андрей Сухов разрезали символическую красную ленту. А завершилось мероприятие лотереей и угощением тортом, который был выполнен угадайте в каких цветах? Росбанковских, конечно.     

Андрей Сухов, Мишель Кольбер
Андрей Сухов, Мишель Кольбер

Фото: Росбанк
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