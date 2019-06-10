Квартирный ответ: в Казани открылся офис «Росбанк Дом»

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В столице Татарстана начал работать первый в России офис ипотечного проекта «Росбанк Дом». Здесь постарались сделать все, чтобы для клиентов путь от заключения договора до получения ключей от квартиры стал как можно проще и понятнее.

В столице Татарстана начал работать первый в России офис «Росбанк Дом». Здесь постарались сделать все, чтобы для клиентов путь от заключения договора до получения ключей от квартиры стал как можно проще и понятнее.

Андрей Сухов, Ольга Соловьева, Мишель Кольбер, Анна Пантелеева, Елисей Прокопьев, Денис Ковалев (Росбанк)

«Росбанк Дом» является ипотечным филиалом Росбанка и образован в результате присоединения к нему банка «ДельтаКредит», которое завершилось 1 июня. Эти преобразования стали новым этапом в развитии розничного бизнеса Societe Generale в России. Постепенно все офисы «ДельтаКредита» в соответствии с новой бренд-концепцией будут переименованы в «Росбанк Дом». Казань выбрали для открытия первого в России офиса нового формата не случайно: Татарстан — один из ключевых регионов для ипотечного бизнеса группы Росбанка.

«В 2018 году мы выдали в регионе ипотечных кредитов почти на 1 млрд рублей, что более чем на 20% превысило показатели 2017 года, — отметил бывший заместитель председателя правления «ДельтаКредита» Денис Ковалев, возглавивший проект «Росбанк Дом». — С открытием подобного офиса мы сможем обеспечить клиентам в Казани новые возможности для реализации их мечты о комфортном жилье».

Денис Ковалев

Кроме ипотечных продуктов посетителям будут доступны все остальные услуги группы Росбанка. Например, потребительские и автокредиты от Русфинанс Банка. На последние, к слову, в Татарстане тоже высокий спрос: только с января по апрель этого года организация выдала их более чем на 1 млрд рублей. Такую цифру привел директор Поволжского округа департамента региональной сети Русфинанс Банка Марсель Даутов.

Руслан Юлбарисов (Росбанк)

В честь открытия новый двухэтажный офис, расположенный в бизнес-центре «Булак» на Право-Булачной улице, украсили воздушными шарами в фирменных цветах Росбанка. Официальная часть мероприятия началась показом видеороликов об истории Societe Generale и достижениях «ДельтаКредита». Почти каждый слайд сопровождался комментариями топ-менеджеров.

Мишель Кольбер

Затем бывший председатель правления «ДельтаКредита» Мишель Кольбер и региональный директор кредитно-кассового офиса филиала «Росбанк Дом» в Казани Андрей Сухов разрезали символическую красную ленту. А завершилось мероприятие лотереей и угощением тортом, который был выполнен угадайте в каких цветах? Росбанковских, конечно.

Андрей Сухов, Мишель Кольбер