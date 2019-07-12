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Если вы тоже устали изо дня в день находиться в офисе рядом с сослуживцами, но не готовы менять работу — выход есть, пишет MarketWatch. Правда, ради него придется кое-чем пожертвовать.

Тренд: люди платят до $500, чтобы не видеть своих коллег

Редакция Finparty



Все статьи автора Тренд: люди платят до $500, чтобы не видеть своих коллег

Если вы тоже устали изо дня в день находиться в офисе рядом с сослуживцами, но не готовы менять работу — выход есть, пишет MarketWatch. Правда, ради него придется кое-чем пожертвовать.

Когда в октябре 2016 года в Нью-Йорке открылся коворкинг для женщин под названием The Wing, сотрудница компании из сферы медиа Ник Алие немедленно забронировала в нем место. До этого, как и большинство коллег, она трудилась в офисе своего работодателя в Сохо. «Большая скученность, люминесцентные лампы вместо солнечного света, холодно в женской душевой», — называет она недостатки того рабочего места.

Раньше коворкинги считались ареной для фрилансеров и стартаперов. Но теперь даже обычные сотрудники, подобные Алие, готовы платить за возможность находиться подальше от офиса своей компании и работающих в нем людей. Аренда стола в The Wing обходится минимум в $215 ежемесячно. «Горячее место» в коворкингах сети WeWork стоит от $250 до $500 — в зависимости от города. В нью-йоркском The Farm цена составляет $199 в первые три месяца и $299 в дальнейшем.

Сеть WeWork, включающая коворкинги по всему миру, готовится к IPO и оценивает себя ни много ни мало в $47 млрд. В целом же индустрия «гибкого рабочего пространства» растет в среднем на 23% в год, подсчитали в компании JLL. Ожидается, что к 2030 году на долю коворкингов будет приходиться 30% всех офисов в Америке (сейчас — 5%).

Профессор Гретхен Шпрайцер из школы бизнеса при Мичиганском университете обращает внимание на тот факт, что некоторые крупные корпорации из рейтинга Fortune 500 стали сдавать под коворкинговые проекты часть собственных площадей. «Это делается в том числе для того, чтобы персонал находился в среде создателей стартапов и тоже генерировал новые идеи», — полагает эксперт.

Гретхен Шпрайцер

Почему обычные офисы проигрывают

Удобство и эстетика имеют большое значение для тех, кто решается сменить формат работы. Алие отмечает, что в ее коворкинге «очень много места, целый список удобств, регулируется температура». В здании работают кафе, предусмотрены залы для переговоров, раздевалки, салоны красоты и даже душевые, предлагается бесплатный кофе.

The Wing охотно демонстрирует свою обстановку в соцсетях, однако и многие его конкуренты достойны «Инстаграма». Обычно коворкинги отличаются стильным дизайном, рассказывает Шпрайцер: «Они классные, современные, в них чувствуется активность. Вы сразу думаете, что здесь рождаются креативные вещи».

The Wing

The Wing

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The Wing

The Wing

Создатели таких проектов стараются обеспечить своим клиентам и ощущение спокойствия. Именно ради него в одном из коворкингов арендовал себе рабочее место Джонатан Гарднер, специалист по маркетингу из Нью-Йорка. «Я работал в технологической компании и мог проводить там хоть круглые сутки», — вспоминает он. Но мешал постоянный шум из-за того, что в офисе царила атмосфера стартапа.

В поисках подходящего коворкинга Гарднер рассматривал разные варианты. Среди них была, например, сеть Prosper Gowork с площадками в районе Бруклина. Компания позиционирует свои услуги как «разумные по цене» и предлагает арендовать место за $99 в месяц — несколько дешевле, чем у конкурентов. Кофе и в этом случае будет бесплатным, а вот принимать душ на работе уже не получится.

Prosper Gowork

В любом коворкинге сохраняется и такое преимущество, как нахождение рядом с людьми из совершенно других сфер. «Никто не смотрит из-за плеча, — описывает Алие. — Когда все вокруг работают точно так же, я чувствую себя суперпродуктивной и спокойной. От окружающих можно получить заряд энергии и передать ее дальше».

В обычном офисе наоборот: всегда ощущается чье-то давление. «Нужно быть вовлеченным, говорить умные вещи, выполнять положенную работу», — перечисляет Джефф Лейсавиц, характеризующий себя как «коуч для креативных людей». В коворкинге никто вас не осуждает и проще бывает раскрыться в более свободной обстановке. Уходит страх сказать какую-нибудь глупость или потерпеть неудачу, поэтому идеи порой рождаются даже тогда, когда этого совсем не ждешь.

Общение решает все

Основатель коворкинга Brooklyn Creative League Нил Карлсон полагает, что общие рабочие площадки выполняют еще и социальную функцию — формируют новые сообщества. Привычные офисы хуже справляются с этой задачей.

Нил Карлсон

По мнению Карлсона, интерес к коворкингам растет отчасти из-за уменьшения роли других общественных институтов, в частности церкви. В офисы нового формата приходят для того, чтобы находить «своих людей» и строить отношения, не связанные с работой.

Опросы Gallup свидетельствуют, что число американцев, которые относят себя к какой-либо церкви, за последние два десятилетия сократилось до исторического минимума. Если в 1999 году таких респондентов было 70%, то в 2018-м — только 50%.

Возможность проводить мозговые штурмы с людьми из других компаний и обсуждать с ними свои идеи — дополнительная привлекательная черта коворкингов, отмечает Шпрайцер. Вынуждая суперкомпетентных сотрудников по старинке работать в обычном формате, вы с высокой вероятностью расточаете их потенциал, полагает она.

С глаз долой — из сердца вон

Несмотря на все преимущества пребывания в коворкингах, этот формат не лишен недостатков. Иногда за рабочее место, находящееся вдали от руководства, приходится расплачиваться не только деньгами, но и карьерными перспективами.

Как показало исследование Международной бизнес-школы при Массачусетском технологическом институте, при прочих равных удаленные работники реже получают продвижение по службе. При оценке персонала их заслуги оцениваются скромнее. Также их в меньшей степени затрагивают проходящие в компании повышения зарплат.

Причина — отсутствие личного взаимодействия с коллегами и руководством. «Близкое общение порождает симпатию, — объясняет один из авторов упомянутого исследования Дэниел Кейбл. — Когда вы дольше находитесь рядом с человеком, вам становится с ним комфортнее, вы испытываете к нему доверие и способствуете его продвижению».

Соответственно, чем дальше от штаб-квартиры работает сотрудник, тем медленнее он зачастую поднимается по карьерной лестнице. Гораздо больше шансов построить карьеру у того, кто у босса перед глазами и ходит с ним на обед, рассуждает Кейбл.

Другой плюс обычного офиса — участие в очных совещаниях, которые при хорошей организации тоже помогают находить инновационные решения. По мнению Кейбла, конференц-звонки не могут служить полноценной заменой подобным встречам.

Наконец, полезным для бизнеса бывает ситуативное, случайное взаимодействие сотрудников компании, которое вряд ли возможно при удаленной работе. «Цифровые коммуникации выглядят идеальными для запланированных контактов, например для официальных совещаний. Но большую ценность представляет и общение людей, которое происходит вне плана», — утверждает Бен Вабер, один из создателей программы Humanyze для анализа коммуникаций внутри корпораций.

Нет ничего плохого в том, чтобы иногда менять формат работы, добавляет гендиректор Liquid Space Мартин Гилбрейт. Его компания помогает и работодателям, и отдельным сотрудникам находить временные офисы. «Как правило, возникают ситуации, в которых люди становятся более продуктивными именно в коворкингах», — поясняет Гилбрейт.